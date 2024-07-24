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Hasan Kalyoncu Camii Camping yaz kursunda farklı eğitim! Hem Kur’an-ı Kerim hem de beceri öğreniyorlar

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 24.07.2024 14:31 Güncelleme: 24.07.2024 14:53
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Hasan Kalyoncu Camii Camping yaz kursunda farklı eğitim! Hem Kur’an-ı Kerim hem de beceri öğreniyorlar

İstanbul Eyüpsultan'daki Hasan Kalyoncu Camii'nde açılan yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar, hem öğreniyor hem de düzenlenen etkinliklerde gönüllerince vakit geçirip, çeşitli beceriler ediniyor. Cami İmam Hatibi Fatih Turanşah, çocukların mutluğunun kendilerini de mutlu ettiğini söylüyor.

İstanbul Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi'ndeki Hasan Kalyoncu Camii'nde, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar hem eğitim alıyor hem de düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.

"Hasan Kalyoncu Camii Camping"te kursiyer öğrencilere, çeşitli ikramlar da sunuluyor.

Caminin içerisinde bulunan Hasan Amca Çocuk Bakkalı adlı bu dolabın içerisinde çikolatalar var ve çocuklar burada istedikleri çikolataları alabiliyor.

Hasan Kalyoncu Camii İmam Hatibi Fatih Turanşah, eğitimi eğlence hale getirmenin, çocukları mutlu ettiğini söyledi.

Turanşah, "Kalyon Vakfı'na teşekkür etmek istiyorum. Biz yaz Kur'an kurslarında da farklı etkinlikler yapılabilirliğini ortaya koymak için daha keyifli hale getirmek için eğitimi çocuklarımıza nasıl çadır kurulur, bir kampta nelere ihtiyaç var, onları öğrenmeleri için davet ettik normalde kursumuz sabah saatlerinde. Ama akşam aileleriyle birlikte buraya geldiler." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin ardından cami avlusunda da çocuklar için sosyal aktiviteler düzenleniyor.

Düzenlenen aktiviteler ile çocuklar, doyasıya eğleniyor.

Çocuklar kursta, çeşitli beceriler de kazanıyor.

"CAMİYE GİTMEK İSTİYORUZ DİYORLAR"

Konu ile ilgili konuşan bir veli, "Çocuklarımız geliyor sabahtan, hocamız dualarını öğretiyor. Çocuklarımız da gayet güzel eğleniyorlar. Özellikle çok mutlular. Biz bu etkinliklerden dolayı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız çok severek geliyor. Baskı olmadan, çok mutlu bir şekilde hatta kendi okullarıyla kıyasladıklarında biz camiye gitmek istiyoruz diyorlar. Yani bu da aile olarak bizim için tabii ki çok önemli bir şey." ifadelerini kullandı.

Hem Kur’an hem de beceri öğreniyorlarHem Kur’an hem de beceri öğreniyorlar HEM KUR'AN HEM DE BECERİ ÖĞRENİYORLAR

Hem Kur’an hem de beceri öğreniyorlarHem Kur’an hem de beceri öğreniyorlar HEM KUR'AN HEM DE BECERİ ÖĞRENİYORLAR

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