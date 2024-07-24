Hasan Kalyoncu Camii Camping yaz kursunda farklı eğitim! Hem Kur’an-ı Kerim hem de beceri öğreniyorlar
İstanbul Eyüpsultan'daki Hasan Kalyoncu Camii'nde açılan yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar, hem öğreniyor hem de düzenlenen etkinliklerde gönüllerince vakit geçirip, çeşitli beceriler ediniyor. Cami İmam Hatibi Fatih Turanşah, çocukların mutluğunun kendilerini de mutlu ettiğini söylüyor.
İstanbul Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi'ndeki Hasan Kalyoncu Camii'nde, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklar hem eğitim alıyor hem de düzenlenen etkinliklerle keyifli vakit geçiriyor.
"Hasan Kalyoncu Camii Camping"te kursiyer öğrencilere, çeşitli ikramlar da sunuluyor.
Caminin içerisinde bulunan Hasan Amca Çocuk Bakkalı adlı bu dolabın içerisinde çikolatalar var ve çocuklar burada istedikleri çikolataları alabiliyor.
Hasan Kalyoncu Camii İmam Hatibi Fatih Turanşah, eğitimi eğlence hale getirmenin, çocukları mutlu ettiğini söyledi.
Turanşah, "Kalyon Vakfı'na teşekkür etmek istiyorum. Biz yaz Kur'an kurslarında da farklı etkinlikler yapılabilirliğini ortaya koymak için daha keyifli hale getirmek için eğitimi çocuklarımıza nasıl çadır kurulur, bir kampta nelere ihtiyaç var, onları öğrenmeleri için davet ettik normalde kursumuz sabah saatlerinde. Ama akşam aileleriyle birlikte buraya geldiler." ifadelerini kullandı.
Kur'an-ı Kerim ve dini eğitimlerin ardından cami avlusunda da çocuklar için sosyal aktiviteler düzenleniyor.
Düzenlenen aktiviteler ile çocuklar, doyasıya eğleniyor.
Çocuklar kursta, çeşitli beceriler de kazanıyor.
"CAMİYE GİTMEK İSTİYORUZ DİYORLAR"
Konu ile ilgili konuşan bir veli, "Çocuklarımız geliyor sabahtan, hocamız dualarını öğretiyor. Çocuklarımız da gayet güzel eğleniyorlar. Özellikle çok mutlular. Biz bu etkinliklerden dolayı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız çok severek geliyor. Baskı olmadan, çok mutlu bir şekilde hatta kendi okullarıyla kıyasladıklarında biz camiye gitmek istiyoruz diyorlar. Yani bu da aile olarak bizim için tabii ki çok önemli bir şey." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HEMŞİRELİK, EBELİK PUANI VE SIRALAMASI | 2024 YKS Eczacılık ve Veteriner Hekimlik BAŞARI sıralaması nedir? 2-4 yıllık Sağlık bölümleri...
- Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanı ve sıralaması | 2024 YKS Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...
- İLAHİYAT BÖLÜMÜ TABAN-TAVAN PUAN SIRALAMA | 2024 YKS İlahiyat ve Din Kültürü Öğretmenliği BAŞARI sıralaması ve yüzdelik dilimi...
- YKS tercih yerleştirmesi sıralamayla mı puanla mı yapılır? Yerleştirme hangi puana göre olacak? Üniversite tercih takvimi
- Dünyanın en değerli 100 futbolcusu belli oldu! Tek Türk listede: Altından 1000 kat daha değerli
- Baba Vanga Avrupa'yı titretti! Sadece 6 ay kaldı; Kehaneti yeniden ortaya çıktı
- Akaryakıt fiyatları değişiyor! Saat 00.00 itibarıyla indirim yolda! 24 Temmuz Çarşamba itibarıyla benzin ve motorin kaç TL oldu?
- YKS tercihimi değiştirebilir miyim? 2024 ÖSYM üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır?
- KPSS-2024/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS tercihlerinde merkezi atama tarihi belli oldu mu?
- 4A, 4B, 4C’liye ödeme listesi değişti! 15.000 TL + 3.000 TL ek para verilecek: 24, 25, 26, 27, 28 Temmuz’da…
- 12.5 yıl çalışana EYT'siz erken emeklilik kapısı açıldı! SGK'dan 4500-3600 günle prim tablosu oluştu
- EKPSS TERCİH TAKVİMİ 2024 | ÖSYM Kılavuzu EKPSS tercihleri ne zaman? İşte kadro ve kontenjanlar...