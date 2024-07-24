Hasan Kalyoncu Camii Camping yaz kursunda farklı eğitim! Hem Kur’an-ı Kerim hem de beceri öğreniyorlar

Çocuklar kursta, çeşitli beceriler de kazanıyor.

"CAMİYE GİTMEK İSTİYORUZ DİYORLAR"

Konu ile ilgili konuşan bir veli, "Çocuklarımız geliyor sabahtan, hocamız dualarını öğretiyor. Çocuklarımız da gayet güzel eğleniyorlar. Özellikle çok mutlular. Biz bu etkinliklerden dolayı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız çok severek geliyor. Baskı olmadan, çok mutlu bir şekilde hatta kendi okullarıyla kıyasladıklarında biz camiye gitmek istiyoruz diyorlar. Yani bu da aile olarak bizim için tabii ki çok önemli bir şey." ifadelerini kullandı.