Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK’ya balyoz | 7’si daha sarı torbaya girdi! Kilidin kapanması ne anlama geliyor?

TERÖR LOBİSİ AVRUPA'YI KIŞKIRTIYOR

Özellik Zap, Metina, Gara üçgeninde kıyasıya bir mücadele var. Oradaki meskun mahalleri bir şekilde kontrol altına almış PKK, işte bu teröristleri oralardan çıkarıyoruz. Bundan dolayı büyük bir rahatsızlıkları var. Uluslararası alanda kendine müzahir olan medya çok hareketli ve bir takım figürleri PKK'nın terör lobisi Batı dünyasında aktif hale geçti. Oradaski STK'ları bir şekilde tahrik etmeye çalışıyorlar. Mücadelenin asimetrik kısmı da tam gaz devam ediyor.