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Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya balyoz | 7'si daha sarı torbaya girdi! Kilidin kapanması ne anlama geliyor?

ahaber.com.tr Yavuz Topal
Giriş: 16.07.2024 11:18 Güncelleme: 16.07.2024 12:16
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Suriye ve Irak’ın kuzeyinde PKK’ya balyoz | 7’si daha sarı torbaya girdi! Kilidin kapanması ne anlama geliyor?

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlar kapsamında 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Dün de bölgede 14 terörist etkisiz hale getirilmişti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte MSB'den yapılan o paylaşım:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

14 TERÖRİST TORBAYA KONULDU

Dün de Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 3 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

KARARLI MÜCADELE

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 14 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denilmişti.

Sıcak gelişmeleri terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar A Haber'de şöyle değerlendirdi:

Çok uzun zamandır Türkiye'nin oradaki kilidi kapatmak ile ilgili ortaya koymuş olduğu bir çaba ve yığınak var. Bu noktada daha önce dağlık bölgelerde faaliyet gösteren TSK şimdi özellikle PKK'nın istismar ettiği meskun mahallere indi. Yani oradaki köylerdeki alanlarda bir etki ortaya koyuyor. Ve buralarda şehit de verdik. EYP, mayın gibi durumlarla askerimiz karşı karşıya kalıyor.

ÇOK CİDDİ BİR RAKAMDIR

PKK'lı teröristler köylerin içerisini tuzaklamışlar. Yine bu köylerde bulunan cami ve kiliselere tuzak kurmuşlar. Bunların etrafında son derece güçlü patlayıcılarla beraber yığınaklar yapmışlar. Orada teröre karşı kıyasıya bir mücadele var. İşte bu mücadelenin içerisinde dün 14 tane YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. O tür alanlar için son derece ciddi bir rakamdır.

STRATEJİ DEĞİŞTİ ASKER YOLDAN GELİYOR

Gara'nın etrafında Mehmetçik'i görmeye başladık. Bu da son derece önemlidir. Kamuoyunun belki dikkatini çekmiştir; biz önceden hep dağlık alanlardan gelirdik şimdi ise yolları kullanarak geliyoruz. Şu anda bizim zırhı araçlarımız yolları kullanarak geliyor. İşte bu o yolların güvenliğinin sağlanmasıyla gerçekleşti. Bunu yapmak kolay bir iş de değildir.

PEŞMERGE NOKTASINA PKK SALDIRISI

100 KM'den fazla bir yolu kara yolu ile geliyorsunuz bunu Irak'ın içerisinde yapıyorsunuz. Bunu sağlamak için o yolların güvenliği sağlanmış durumda. PKK bu durumdan ciddi rahatsızlık duyuyor. Mehmetçik'in KDP Peşmergeleri ile iş birliği yapması terör örgütü PKK'ya ciddi rahatsızlık veriyor. Geçtiğimiz günlerde Sergele Köyü'nün girişinde bir Peşmerge Kontrol Noktası'nı vurdular. Sonra biz o bölgeyi tahliye ettik ve uçaklarımız buraya bomba yağdırdı. Bölgede kendine özgü fotoğraflar gelişiyor.

TERÖR LOBİSİ AVRUPA'YI KIŞKIRTIYOR

Özellik Zap, Metina, Gara üçgeninde kıyasıya bir mücadele var. Oradaki meskun mahalleri bir şekilde kontrol altına almış PKK, işte bu teröristleri oralardan çıkarıyoruz. Bundan dolayı büyük bir rahatsızlıkları var. Uluslararası alanda kendine müzahir olan medya çok hareketli ve bir takım figürleri PKK'nın terör lobisi Batı dünyasında aktif hale geçti. Oradaski STK'ları bir şekilde tahrik etmeye çalışıyorlar. Mücadelenin asimetrik kısmı da tam gaz devam ediyor.

PKK’ya balyoz! Kilit kapanıyorPKK’ya balyoz! Kilit kapanıyor PKK'YA BALYOZ! KİLİT KAPANIYOR

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