15 Temmuz’da neler yaşandı? Tanıkları A Haber’de anlattı: 15 Temmuz Gazze’de olanların provasıydı

BABAMLA MERMİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜK"

15 Temmuz Gazisi Ahmet Alkılıç: Biz tekrar milli birlikle tanıştık. Ofisimdeyken eşim tarafından arandım. Köprüde bir hareketlilik var dedi. İlk saatleriydi. Ben de hemen televizyondan araştırmaya başladım. Bunun bir darbe olduğunu anladım. Binali Yıldırım televizyona çıkarak bunun bir kalkışma olduğunu kontrol altına alınacağını söylediğinde benim içim rahatladı evime çıktım. Çocukları hemen uyuttuk ben o anda TRT spikerinin darbe bildirgesini izledim. Duramazsınız hemen çıkıp bir şeyler yapmanız lazım. Eskisi gibi hemen her şeyi kabullenen değil buna isyan edecek bir toplumuz biz. O anda Cumhurbaşkanımızın görüntüsü geldi. Dedim ben çıkıyorum. Eşim ben de gelmek istiyorum dedi. Hayır sen çocukların yanında duracaksın dedim. Tam evden çıkarken çok sevdiğim bir arkadaşım daha sonra benim hayatımı kurtaracak olan Tayfun Tataroğlu o da benimle beraber geldi.

Babamla ben mermilerin üzerine yürüdük. O anda Allah hepimizden korkuyu aldı. Büyük bir cesaret verdi bize. O korkuyu da bu hainlere verdi.