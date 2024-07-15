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15 Temmuz'da neler yaşandı? Tanıkları A Haber'de anlattı: 15 Temmuz Gazze'de olanların provasıydı

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 15.07.2024 09:12 Güncelleme: 15.07.2024 11:44
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15 Temmuz’da neler yaşandı? Tanıkları A Haber’de anlattı: 15 Temmuz Gazze’de olanların provasıydı

15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinde on binler vatanını ve milletini korumak için tereddütsüz sokağa çıktı. Bu uğurda kimi şehit oldu kimi de gazi... 15 Temmuz gazileri o gece yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

Milyonlar tek yürek oldu. Ellerde Türk bayrağı, yüreklere vatan aşkı ile meydanlara indi.

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Milli iradeyi ölümüne savunan Başkan Erdoğan, darbecilere geçit vermedi. 15 Temmuz gecesi Türkiye kelimenin tam anlamı ile uçurumun kıyısından döndü.

15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinde on binler vatanını ve milletini korumak için tereddütsüz sokağa çıktı. Bu uğurda kimi şehit oldu kimi de gazi...

15 Temmuz gazileri o gece yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

15 Temmuz Gazisi Lütfü Çift:

Asıl mesele bu hainlerin içimizde ne şekilde nasıl bir şekilde sızdıkları ve yapmak istediklerini bence vatandaşımızın dikkate alması lazım. 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı ne olacaktı? Bundan sonrasına bakmak lazım. Kime hizmet etmek istediler? Bu işe kontrollü darbe diyen kişiler çıktı maalesef siyasette. Buna çok üzülüyorum.

"İLK DİRENİŞİ BURADA KIRDIK"

Gazi Mustafa Öksüz:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ilk gazilerindenim ben. İlk direnişi burada biz kırdık.

"BUNLAR FETÖ'NÜN HAİNLERİ"

Hepsi hainmiş. Millete halka ateş ettiler. Tanklarla milletin üzerine yürüdüler. Bunlar FETÖ'nün hainleri. Bilinçli olarak geldiler. Hiç pişman değiller. Onların amacı Türkiye'yi ele geçirmekti.

"SİLAHINI KARNIMA DAYADI"

Hain Adnan yarbayın kurşunuyla gazi oldum. Mustafa üsteğmenin silahını tuttum, benim karnıma dayadı. Baktım beni vuracak ben buna bir yumruk salladım tüfeği benim omzumdan sildi. Bilinçli olarak buraya geldiler Türk halkını yok etmek. Cumhurbaşkanımız ferasetiyle dik duruşuyla halkının yanında oldu.

BABAMLA MERMİLERİN ÜZERİNE YÜRÜDÜK"

15 Temmuz Gazisi Ahmet Alkılıç: Biz tekrar milli birlikle tanıştık. Ofisimdeyken eşim tarafından arandım. Köprüde bir hareketlilik var dedi. İlk saatleriydi. Ben de hemen televizyondan araştırmaya başladım. Bunun bir darbe olduğunu anladım. Binali Yıldırım televizyona çıkarak bunun bir kalkışma olduğunu kontrol altına alınacağını söylediğinde benim içim rahatladı evime çıktım. Çocukları hemen uyuttuk ben o anda TRT spikerinin darbe bildirgesini izledim. Duramazsınız hemen çıkıp bir şeyler yapmanız lazım. Eskisi gibi hemen her şeyi kabullenen değil buna isyan edecek bir toplumuz biz. O anda Cumhurbaşkanımızın görüntüsü geldi. Dedim ben çıkıyorum. Eşim ben de gelmek istiyorum dedi. Hayır sen çocukların yanında duracaksın dedim. Tam evden çıkarken çok sevdiğim bir arkadaşım daha sonra benim hayatımı kurtaracak olan Tayfun Tataroğlu o da benimle beraber geldi.

Babamla ben mermilerin üzerine yürüdük. O anda Allah hepimizden korkuyu aldı. Büyük bir cesaret verdi bize. O korkuyu da bu hainlere verdi.

Ben bir iş adamıyım. Ne yatırımlarım aklıma geldi, ne çocuk aklıma geldi, ne ailem aklıma geldi. Babamın tek oğluyum babam oğlunu bile düşünmedi orada. O anda tek düşüncemiz vatanı korumak. Biz köprüye gittik ama aslında köprü cephesine gittik orada.

Mermi kafatasımı kırdı beyin zarımı yırttı. Kemikler de beynime saplandı. Tayfun beni o kalabalığın içerisinde bulup sırtına alıyor. 100 metreye yakın koşar adımlarla beni o alandan çıkartmaya çalışıyorlar.

Seni atış alanından çıkartırken bir daha nasıl vurulmadık hayret ediyorum dedi. Bu hainler bizim yaralılarımızı kenara almamıza yardım etmemize dahi izin vermediler.

"15 TEMMUZ GAZZE'DE OLANLARIN PROVASIYDI"

15 Temmuz Gazisi Fatih Öztürk: 15 Temmuz ama ben Gazze'yi konuşmak istiyorum. Aslında 15 Temmuz Gazze'nin bir provasıydı. Biz farklı şehirlerde farklı zamanlarda yaşasak da aynı bedelleri ödeyen aynı geçmişin aynı şuurun aynı ecdadın insanlarıyız.

15 Temmuz'u ben buruk yaşıyorum. Bir zafer diyeceğim ama tam diyemiyorum. Neden? Çünkü 8 yıl sonra eğer 10 ay boyunca insanlar bombalarla katlediliyor çocuklar susuz perişan ve dünya buna seyirci kalıyor.

15 Temmuz şuurunu adeta sadece döndürüp dolaştırıp Yunanistan'dan doğmuş bir demokrasiye atfetmek bu benim kanaatim milli ihanetin birinci sebebidir.

15 Temmuz gecesi adeta burada biz Gazze'yi, Srebrenitsa'yı her haliyle yaşadık. Tank vardı tüfekle ateş ediyorlardı. Tankla insanlar ezildi.

15 Temmuz’da neler yaşandı?15 Temmuz’da neler yaşandı? 15 TEMMUZ'DA NELER YAŞANDI?

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