Dakika dakika 15 Temmuz! Türkiye'nin en karanlık gecesinde neler yaşandı?

Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından organize edilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Türk milletinin devletiyle omuz omuza verdiği direniş mücadelesi tüm dünyaya adeta örnek oldu. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen binlerce kişi vatan millet aşkıyla meydanlara çıkıp FETÖ askerlerine ve tanklara karşı canını siper etti. Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direniş hafızalara kazınmaya devam ederken peki, 15 Temmuz darbe girişimi nasıl başladı? Sizler için 22 saat içinde bertaraf edilen en uzun gecede yaşananları dakika dakika derledik. İşte o karanlık gecede yaşananlar...