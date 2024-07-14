14 Temmuz 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Dakika dakika 15 Temmuz! Türkiye'nin en karanlık gecesinde neler yaşandı?

Takvim yaprakları 15 Temmuz 2016'yı gösteriyordu. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından organize edilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Türk milletinin devletiyle omuz omuza verdiği direniş mücadelesi tüm dünyaya adeta örnek oldu. Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtüldü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen binlerce kişi vatan millet aşkıyla meydanlara çıkıp FETÖ askerlerine ve tanklara karşı canını siper etti. Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direniş hafızalara kazınmaya devam ederken peki, 15 Temmuz darbe girişimi nasıl başladı? Sizler için 22 saat içinde bertaraf edilen en uzun gecede yaşananları dakika dakika derledik. İşte o karanlık gecede yaşananlar...

Giriş: 14.07.2024 18:12 Güncelleme: 14.07.2024 18:42
  • 1
  • 48
Milli iradenin zaferi: 15 Temmuz! En uzun ve karanlık gecede neler yaşandı? İşte dakika dakika yaşananlar...

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından organize edilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Türk milletinin devletiyle omuz omuza verdiği direniş mücadelesi tüm dünyaya adeta örnek oldu.

  • 2
  • 48
Milli iradenin zaferi: 15 Temmuz! En uzun ve karanlık gecede neler yaşandı? İşte dakika dakika yaşananlar...

Türk demokrasisini hedef alan bu hain girişim, Türk halkının demokrasiyi ve seçilmiş iradeyi korumak için gösterdiği destansı direnişle geri püskürtüldü.

  • 3
  • 48
Milli iradenin zaferi: 15 Temmuz! En uzun ve karanlık gecede neler yaşandı? İşte dakika dakika yaşananlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa dökülen binlerce kişi vatan millet aşkıyla meydanlara çıkıp FETÖ askerlerine ve tanklara karşı canını siper etti.

  • 4
  • 48
Milli iradenin zaferi: 15 Temmuz! En uzun ve karanlık gecede neler yaşandı? İşte dakika dakika yaşananlar...

15 Temmuz Cuma günü saat 22:00'da başlayan FETÖ'nün darbe girişimi, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 20:02'de bertaraf edildi. Zaferle sonuçlanan bu anlamlı direniş hafızalara kazınmaya devam ediyor.

  • 5
  • 48
Milli iradenin zaferi: 15 Temmuz! En uzun ve karanlık gecede neler yaşandı? İşte dakika dakika yaşananlar...

Peki, 15 Temmuz darbe girişimi nasıl başladı? Sizler için 22 saat süren en uzun gecede yaşananları dakika dakika derledik.