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Hain darbe girişiminin 8. Yılı! FETÖ'cü teröristler Özel Harekat Daire Başkanlığını hedef almıştı

ahaber.com.tr Yavuz Topal
Giriş: 13.07.2024 13:05 Güncelleme: 13.07.2024 13:06
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Hain darbe girişiminin 8. Yılı! FETÖ’cü teröristler Özel Harekat Daire Başkanlığını hedef almıştı

15 Temmuz hazin darbe girişimin 8. Yıl dönümünde ihanet şebekesinin kanlı katliam girişimini unutmayacağız unutturmayacağız. A Haber ekibinden Murat Sekban eli kanlı darbecilerin ilk hedeflerinden Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Merkezinde yaşananları canlı yayında anlattı.

Türkiye'yi ele geçirmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü ,15 Temmuz 2016'da darbe yapmaya kalkıştı. O gece Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen halk, devletinin emrinde olan güvenlik güçleri ile birlikte asker kıyafeti giymiş alçaklara karşı vatanı savundu.

51 KAHRAMAN ŞEHİT DÜŞTÜ

Hain darbe girişiminin 8. yıl dönümde A Haber, FETÖ'cü hainlerin hedef aldığı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na gitti. Kanlı gecede Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 51 kahraman şehit düştü, hainlere geçit vermedi. Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda neler yaşandığını ekibimizden Murat Sekban anlattı.

KIYAFETLER VE SİLAHLAR SERGİLENİYOR

Murat Sekban: 15 Temmuz ihanet gecesinde FETÖ'cü hainlerin hedefinde olan noktalardan bir tanesi de Ankara Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'ydı. Burası o gece darbeci hainlerin bombalarla hedef aldığı yer. O gecenin izleri burada hiç unutturulmadan yaşatılıyor. Müze yapılan bölgede o gece kahraman şekilde şehadet şerbetini içen vatan toprağı için şehit düşen havacı ve özel harekat personeline ait kıyafetler ve silahlar gösteriliyor.

HAVA GÜCÜNÜ KIRMAK İSTEDİLER

Darbeciler ilk olarak 23,08'de burayı vurdular. Bombalar milletin parasıyla alınmış ve hainler tarafından gasp edilen F-16'dan atıldı. İlk olarak Havacılık Daire Başkanlığı hedef alındı. Gece yarısı özel harekatçıların hava gücünü kırmak için yapılan ilk saldırının ardından saatler 24.00'ı gösterdiğinde darbeciler en ağır bombalarla kahramanları hedef aldı.

NİZAMİYE BÜYÜK HASAR ALDI

En büyük hasar nizamiyede verildi, en fazla şehit o noktada verildi. Burada gösterilen her bir silah ve kıyafet o gece burada görev yapan ve şehit düşen kahramanlara ait. Kıyafetlerin ve silahların üst tarafında ise resimleri ve isimleri yazılı. Burada sadece erkekler değil kadın güvenlik güçleri de şehit düştü.

ÇELİKTE SİLAHLAR ERİDİ

O gece izinli olanlar ihaneti duyunca buraya koşarak geldiler. O gece buraya en ağır bombalar atıldı. Çelikten yapılmış uzun namlulu silahların bile eriğini burada görebiliyoruz. İhanet şebekesi FETÖ'cü hainlerin o gece gerçekleştirdiği saldırıda 51 kahramanımız Özel Harekat Daire Başkanlğı'nda şehit düştü. İşte o kahramanların anıları Başkanlık içerisinde bulunan müzede yaşatılıyor.

KİŞİSEL EŞYALAR YER ALIYOR

Burada oluşturulan müzede o gece kahramanların üzerinden çıkan kişisel eşyalar da var. Polislerin silahlarından cep telefonlarına kullandıkları otomobil anahtarına kadar kişisel eşyalar gösteriliyor. Nizamiyeye atılan bombalar sonrası polislerin kullandığı silahların erdiğini görebiliyoruz.

ÖZEL TEKNİKLE OLUŞTURULAN BÖLGE

O gece kahramanlar göreve çıkmak için nizamiyede toplanmış hazırlık yapıyordu. FETÖ'cü hainler özel harekat polislerinin direncini kırmak için F-16 savaş uçakları ile peş peşe buraya bomba attılar. Burada bir de anıt oluşturuldu. Bombanın düştüğü yer özel olarak muhafaza edilmiş ve hiçbir şekilde dokunulmamış. Müzede oluşturulan özel teknikle saatler 12,00 gösterdiğine gelen ışıkla beraber özel harekatın temsili olan Kartal sembolü görünüyor. 51 şehidi temsilen beyaz lamba, tüm şehitleri temsilen 252 kırmızı lamba bulunuyor.

Türkiye’nin ışığ! Şehadet şerbeti içen 51 kahramanTürkiye’nin ışığ! Şehadet şerbeti içen 51 kahraman TÜRKİYE'NİN IŞIĞ! ŞEHADET ŞERBETİ İÇEN 51 KAHRAMAN
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