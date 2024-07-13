Hain darbe girişiminin 8. Yılı! FETÖ’cü teröristler Özel Harekat Daire Başkanlığını hedef almıştı

NİZAMİYE BÜYÜK HASAR ALDI

En büyük hasar nizamiyede verildi, en fazla şehit o noktada verildi. Burada gösterilen her bir silah ve kıyafet o gece burada görev yapan ve şehit düşen kahramanlara ait. Kıyafetlerin ve silahların üst tarafında ise resimleri ve isimleri yazılı. Burada sadece erkekler değil kadın güvenlik güçleri de şehit düştü.