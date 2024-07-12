15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümü! Milletin zaferi sokaklarda kutlanacak! Şehitlerimiz için sela okunacak...

BAŞKAN ERDOĞAN MEYDANLARDA OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde İstanbul'da Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret edecek, ardından TBMM'de düzenlenecek törene katılacak.

Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde ise Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda düzenlenecek programda millete seslenecek.

TARİHİ MEKANLAR IŞIKLANDIRILACAK

Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yurt içinde ve dışında "360 derece iletişim" kampanyası yürütülecek.

Bu çerçevede İstanbul ve Ankara'da bazı tarihi mekanlar ışıklandırılacak. İstanbul Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Kuleli Askeri Lisesi'ne, Beyoğlu'nda Galata Kulesi'ne, Beşiktaş'ta Deniz Müzesi'ne, Bağcılar'da 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve Ankara'da Cumhuriyet Müzesi'ne (II. TBMM Binası) ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılacak.

İstanbul'daki üç köprü ile Çanakkale ve Osmangazi köprülerine de "Milletin Zaferi" yazılı bayraklar asılacak.