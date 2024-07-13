Türkiye’nin Nene Hatunları! Türkmen Tekin 15 Temmuz’da tankın altında kalıp şehit oldu

"EVLATLARIMIZA VATAN BIRAKTIK"

Şehit eşi Tekin, "Hainler önce eşime vurdu. Ondan sonra birkaç tane daha şehidimiz var. Ben eşimi kurtardığımı biliyorum. Bir baktım eşim yerde. Koşarak kucakladım, Türkan Türkan diye. Eşim cevap vermiyor. Biz bir gün anasız da yaşarız, babasız da yaşarız ama vatansız ve bayraksız yaşayamayız. Biz geleceğimize, çocuklarımıza bir vatan bıraktık. Vatanımıza sahip çıkalım." diye konuştu