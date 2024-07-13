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Türkiye’nin Nene Hatunları! Türkmen Tekin 15 Temmuz’da tankın altında kalıp şehit oldu

ahaber.com.tr Tülay Ayçiçek
Giriş: 13.07.2024 10:49 Güncelleme: 13.07.2024 10:49
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Türkiye’nin Nene Hatunları! Türkmen Tekin 15 Temmuz’da tankın altında kalıp şehit oldu

15 Temmuz darbe girişiminde vatan savunması için sokağa çıkan kahraman Türk kadınlardan biriydi Türkmen Tekin. FETÖ'cü askerlerin kullandığı tankın altında kalarak şehadet şerbetini içti. Eşi Ramazan Tekin o geceyi anlattı.

52 yaşında bir ev hanımıydı şehit Türkmen Tekin ve 3 çocuk annesiydi. Tekin o gece eşi Ramazan Tekin ile birlikte cuntacı hainlere "Dur" demek için yola çıktı.

EŞİ A HABER'E ANLATTI

"Vatan elden gidiyor, ne oturması" diyerek çıktığı evine bir daha geri dönemedi şehit türkmen tekin. İşte o geceyi şehit eşi Ramazan Tekin A Haber'e anlattı.

"VATANDA ELDEN GİDİYOR"

Ramazan Tekin, "Saat 21.50 civarındaydı. Bir akrabamıza telefon geldi. 'Darbe oluyor' ben de koştum televizyona alt yazıya bakayım. Tarıyorum tarıyorum hep aynı son dakika son dakika. Eşime dedim 'Biraz oturalım', 'Hayır Ramazan, Vatan elden gidiyor' dedi. "Allah korusun" dedim ben. Ben abdest alayım, 2 rekat namaz kılana kadar sen toparlan dedim eşime. O namazını kılarken ben aşağıya indim. Evde 11 yaşında kızımız okuyordu, 2 çocuğumuz da dışarıdaydı." ifadelerini kullandı.

İNSANLARI ÇAĞIRDILAR

Tekin, "Yürürken vatandaşımızı balkonlarda, işte caddelerde kimde ne varsa böyle çağırıyorduk. Elleri açıp dua ediyoruz. Tek tük gelenler vardı bayağı yürüdük yani burada Esenler Dört Yoluna kadar. Sağ-sola bakıyoruz ki hiç gelen giden yok. Baktım marketler kuyruğunda, ATM kuyruğunda bazı insanlarımız var." sözlerini kullandı.

HAVALİMANINA YÖNELDİLER

Başkan Erdoğan'ın İstanbul'a geleceğini öğrenen Tekin çifti, toplanan grupla Atatürk Havalimanı'na yöneldi.

"TANKIN BİLEREK ÜSTÜMÜZE SÜRDÜLER"

Ramazan Tekin, "Esenler Dört Yol ağzından birkaç tane aile, eş, bacılar, amcalarımız, dedeleri gördüm. Biz nereden bilelim Vatan'da hainler, yolları kapatmışlar. Bir 10 dakika yürüdük aşağı indik, yol bomboş. Şaşırdım. Halkımız yürümeye devam ediyor, yol tıklım tıklım. Ust geçitte insanlar bağırıyormuş, o kalabalıkta duyulmuyor ki, tank geliyor diye. Üstten görmüşler. Bir baktım sola ki insanlar kaçıyor. Ben dondum kaldım. Sağ tarafa kırsa hiç kimsenin burnu kanamayacak, tırnağı bile kanamayacak. Hainler bile bile bariyerlerin üzerindeki insanların üzerine geldi." dedi.

AĞIR YARALANDI ŞEHİT DÜŞTÜ

Havalimanı bağlantı yolunda Cuntacıların kullandığı tankın altında Kalan Türkmen Tekin, ağır yaralandı. Tekin kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

"EVLATLARIMIZA VATAN BIRAKTIK"

Şehit eşi Tekin, "Hainler önce eşime vurdu. Ondan sonra birkaç tane daha şehidimiz var. Ben eşimi kurtardığımı biliyorum. Bir baktım eşim yerde. Koşarak kucakladım, Türkan Türkan diye. Eşim cevap vermiyor. Biz bir gün anasız da yaşarız, babasız da yaşarız ama vatansız ve bayraksız yaşayamayız. Biz geleceğimize, çocuklarımıza bir vatan bıraktık. Vatanımıza sahip çıkalım." diye konuştu

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