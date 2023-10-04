İlk hayvan hastanesi Osmanlı döneminde kuruldu! Kedi ve köpekler sokaklara terk ediliyor
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Türkiye sokaklarında kedisi, köpeği olan bir ülke. Kültürümüzde var bizim hayvan sevgisi. Aslında bizde hayvan hakları yüz yıllar öncesine dayanıyor. O yıllarda yapılanlar bugüne dahi örnek gösteriliyor. İşte hem geçmişe hem de günümüzdeki sokak hayvanları sorunları…
Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma günü. Bizim hayvanlara olan sevgimiz aslında çok önceye dayanıyor, Osmanlı Devleti'ne... O dönemde de hayvan hakları devlet tarafından korunuyordu öyle ki hayvanlara eziyet edenlere falaka cezası bile uygulanıyordu.
A Haber'e konuşan eski Hayvan Hakları Merkezi Başkanı avukat Deniz Tavşancıl, "Osmanlı dönemindeki hayvan sevgisi değil o gün bugün bile örnek teşkil edecek şekilde." dedi.
Avrupalı seyyahların bile anlam veremediği bu sevgi pek çok motifte de yerini bulmuştu. Avukat Deniz Tavşancıl, "Binaların dış cephelerine kuş evleri yapılmış. Her çeşmenin altında yalak var. O dönemde vakıflar kurulmuş. Kışın aç kalan kurtlara et verilsin diye kedilere ciğer verilsin diye vakıflar kurulmuş. Mimar Sinan'ın yapılarında hayvanların dinlenmesi için yerler yapılmış." ifadelerini kullandı.
Hayvan haklarının önemine değinen gazeteci Sadık Albayrak, "İkindi vaktinden sonra hayvanları çalıştırma yasağına dair ferman var. Başka bir fermanda ise yük hayvanlarına binme yasağı ile Cuma tatile ile bilgiler var. Buradaki fermanda güneşin doğumunda ikindiye kadar hayvan çalıştırılabilir deniyor. Yani 8-10 arası bir süre eder. Bu 8 saate dünya ulaşmış mı? Zor! Bir de Cuma günleri tatil ilan ediliyor. Böyle bir medeniyet-uygarlık olur mu?" ifadelerini kullandı.
Deniz Tavşancıl, "Osmanlı'da kağnı çeken hayvan ya da orduda kullanılan hayvanlar yaşlandıklarında mezbaya gönderilmemiş ömür boyu bakılması için çiftliklere yerleştirilmiş. Dünyada ilk hayvan hastanesi kurulmuş. Osmanlı döneminde sonbaharda dönemeyen leylekler için kurulmuş. Bu kadar hassasiyeti olan bir geçmişimiz var." şeklinde konuştu.
A Haber'e konuşan bir İngiliz turist, "Türkiye'de neden sokakta bu kadar çok hayvan olduğunu bilmiyorum, geldiğimde onları beslemeye çalışıyorum. Ama bunu çok seviyorum. Türkiye'ye her geldiğimde buraya gelip onları besliyorum." dedi.
Gönüllü barınak yöneticisi Meral Olcay, "Kanada da hiç yok ben orada büyüdüm. Orada sokakta hiç yok hepsini barınağa alıyorlar eğer bulamazlarsa sahiplerini öldürüyorlar. Türkiye bu konuda en insancıl ülkelerden biri olabilir." dedi.
İstanbul'u anlatan fotoğrafların birçoğunda o sokaklarda caddelerde kediler kuşlar köpekler olur. Çünkü bizler bu hayvanlarla iç içe yaşamaya alışkın bir milletiz. Ancak ne yazık ki bazen hediye olarak alınan kediler köpekler sokaklara parklara terk edilebiliyor. Öyle ki bu yüzden bazı parklara uyarılar asılıyor. Parklarımıza hayvan terk etmek 5199 sayılı kanına göre cezai işleme tabiidir.
Konuya dair konulan Tavşancıl, "Kaçak hala satış var üretim var. Deli gibi hayvan terki var. Karneler alındı hediye olarak alınan köpekler terk edildi." ifadelerini kullandı. Sokak köpeklerin çoğu terk edilen bu cins köpeklerle dolu tabii bir de baktığını iddia edenler var.
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