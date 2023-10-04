İlk hayvan hastanesi Osmanlı döneminde kuruldu! Kedi ve köpekler sokaklara terk ediliyor

Hayvan haklarının önemine değinen gazeteci Sadık Albayrak, "İkindi vaktinden sonra hayvanları çalıştırma yasağına dair ferman var. Başka bir fermanda ise yük hayvanlarına binme yasağı ile Cuma tatile ile bilgiler var. Buradaki fermanda güneşin doğumunda ikindiye kadar hayvan çalıştırılabilir deniyor. Yani 8-10 arası bir süre eder. Bu 8 saate dünya ulaşmış mı? Zor! Bir de Cuma günleri tatil ilan ediliyor. Böyle bir medeniyet-uygarlık olur mu?" ifadelerini kullandı.