Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü! Filistinli Müslümanlar darp edilerek yaka paça gözaltına alındı

KİMLİK KONTROLÜ VE ENGELLEME

Savaş başladığından beri 39 Cuma geçti. Bizler de şu anda Kudüs'te bulunuyoruz. Normalde burada olmayan barikatlar ve polisler özellikle cuma günleri burada oluyor. Kimlik kontrolleri yapılıyor ve kısıtlama uygulanıyor. Polisler burada istemedikleri kişileri içeri almıyorlar. Bizlere de akreditasyon kartlarımız soruluyor. Burada geçtiğimiz hafta TRT Haber ve AA ekiplerine ters hareketler yapıldı.