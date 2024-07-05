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Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü! Filistinli Müslümanlar darp edilerek yaka paça gözaltına alındı

ahaber.com.tr Pınar Özenç
Giriş: 05.07.2024 12:50 Güncelleme: 05.07.2024 13:43
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Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü! Filistinli Müslümanlar darp edilerek yaka paça gözaltına alındı

İsrail ordusu Gazze'de katliama devam ediyor. Ateşkes ise hala belirsiz. Hem Hamas'tan hem de İsrail tarafından açıklamalar gelirken taraflar henüz bir ateşkes üzerinde anlaşmadı. Tüm bu yaşananların gölgesinde, Filistinliler bir kez daha Mescid-i Aksa'da cuma namazı için bir araya geldi. Namaz sonrasında Filistinli Müslümanlar darp edilerek yaka paça gözaltına alındı. Ayrıntıları Kudüste bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Dünya ateşkes beklerken İsrail Gazze'ye yönelik katliamına devam etti. Kentte tarihi çarşı bombalanırken Batı Şeria'da da iş makineleri Filistinlilere ait 11 evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

A HABER KUDÜS'TE

Öte yandan Lübnan Hizbullahı dün sabah saatlerinden itibaren Golan Tepelerini hedef aldı. Hizbullah tarafından 200 roket ateşlenirken yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes olursa İsrail'e saldırmayı bırakırız." dedi. Tüm bu yaşananların gölgesinde, Filistinliler bir kez daha Mescid-i Aksa'da cuma namazı için bir araya geliyor. Ayrıntıları Kudüste bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

PLANLAR DEĞİŞTİ

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu: Dün İsrail'in kuzeyi alev yerine döndü. Şu anda ise bir alarm durumu yok. Roket atışları durmuş durumda. Dün Hizbulah yoğun şekilde saldırlar gerçekleştirdi. Netanyahu dağılmış olan savunma kabinesinden sonra kendi oluşturduğu güvenlik konseyi ile bir araya gelecekti ancak planlar değişti.

ESİR TAKASI OLACAK MI ?

İsrail'in katil başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü. Doha'ya bir heyet gittiği ve rehine takası konusunda görüşmeler olacağı belirtildi. Katil Netanyahu savaşı sürdüreceğini Biden'a bir kez daha söylemiş oldu. Şu anda bir esir takası anlaşması olacağı ve geçici bir ateşkes yapılacağı durumunu bizler anlıyoruz.

KİMLİK KONTROLÜ VE ENGELLEME

Savaş başladığından beri 39 Cuma geçti. Bizler de şu anda Kudüs'te bulunuyoruz. Normalde burada olmayan barikatlar ve polisler özellikle cuma günleri burada oluyor. Kimlik kontrolleri yapılıyor ve kısıtlama uygulanıyor. Polisler burada istemedikleri kişileri içeri almıyorlar. Bizlere de akreditasyon kartlarımız soruluyor. Burada geçtiğimiz hafta TRT Haber ve AA ekiplerine ters hareketler yapıldı.

MÜSLÜMANLARA ENGELLEME

Gazze'de savaş yoğun şekilde devam ediyor Kudüs'te Mescid-i Aksa civarında ise eziyetler sürüyor ve farklı uygulamalar yapılıyor. Arslanlı Kapı'dan giriş yaptık. Burada birçok noktada kontrol noktaları kurulmuş ve insanlar keyfi uygulamalardan geçiyor. Burada sorunlar devam ediyor.

MÜSLÜMAN GENÇLERE DAYAK

Saat 13.15'te yaşananlar: Cuma namazı sırasında İsrail polisi bir kez daha sert bir müdahale gerçekleştirdi. Arslanlı Kapı'nın girişinde Filistinli gençler bir kez daha darp edildi. Zaten yüzlerce insanı keyfi olarak Mescid-i Aksa'ya sokmayan İsrail polisi namaz sonrasında gençleri dövdü. Polisler kapı kısmında yer alan yokuşta gençleri önce kovaladı daha sonra yakaladıklarını tekmelediler.

MÜSLÜMANLARA EZİYET

Gençler burada coplarla dövüldü. Arkadaşlarını kurtarmaya çalışan gençler de hedef oldu. Burada Müslümanları iteklemek, dövmek sıradan bir hal almış durumda. Gazze savaşı başladığından beri Doğu Kudüs'te Müslümanlara eziyet sürüyor.

Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü!Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü! MESCİD-İ AKSA'DA İSRAİL ZULMÜ!

Mescid-i Aksa’ya abluka! Müslümanlara engellemeMescid-i Aksa’ya abluka! Müslümanlara engelleme MESCİD-İ AKSA'YA ABLUKA! MÜSLÜMANLARA ENGELLEME
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