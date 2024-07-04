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Hizbullah İsrail'e saldırmaya devam ediyor | Hizbullah: Gazze'de ateşkes olursa İsrail'e saldırmayı bırakırız! A Haber sıcak bölgede

ahaber.com.tr Yavuz Topal
Giriş: 04.07.2024 12:41 Güncelleme: 04.07.2024 12:43
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Hizbullah İsrail’e saldırmaya devam ediyor | Hizbullah: Gazze’de ateşkes olursa İsrail’e saldırmayı bırakırız! A Haber sıcak bölgede

Hamas, ateşkes müzekkereleri kapsamında Mısır ve Katar'la görüştüğünü duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise sözde Güvenlik Kabinesi’ni bu akşam toplayacak ve Hamas'ın ateşkes önerisini görüşecek. Öte yandan Hizbullah Golan Tepelerini hedef aldı. Sıcak noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail kanalı Channel 12'e çarşamba günü geç saatlerde İsrailli Hamas ile olası bir esir değişiminin "Her zamankinden daha yakın" olduğunu bildirdi. Channel 12, ayrıca, CIA Direktörü William Burns'ün ilk aşamadan sonra müzakereleri kolaylaştırmak için "daha net ifadeler" içeren yeni bir teklif sunduğunu bildirdi. Bu teklifin Hamas temsilcileriyle ilerleme kaydettiği söyleniyor.

GOLAN TEPELERİ VURULDU

Hamas, ateşkes müzekkereleri kapsamında Mısır ve Katar'la görüştüğünü duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu ise sözde Güvenlik Kabinesi'ni bu akşam toplayacak ve Hamas'ın ateşkes önerisini görüşecek. Öte yandan Hizbullah Golan Tepelerini hedef aldı. Hizbullah tarafından 200 roket ateşlenirken yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes olursa İsrail'e saldırmayı bırakırız." dedi. İsrail-Lübnan sınırında bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son gelişmeleri aktardı.

KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ SALDIRILAR BAŞLADI

A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu: Ateşkes konusunda ABD, Mısır ve Katar üzerinden ateşkes teklifi Hamas'a iletilmişti. Bu konuda kısa süre içinde bir adım gelebilir. Ateşkesin gerçekleşmesini beklerken saha oldukça sıcak şekilde devam ediyor. Lübnan Hizbullahı'nın saha komutanı Ebu Ali Nasır, İsrail tarafından öldürülmüştü. Bunun ardından Hizbullah sabah saatlerinden itibaren saldırıya geçti.

GOLAN TEPELERİ HEDEFTE

Şu anda biz hedef alınan Golan Tepeleri'ni gören sınır hattında yer alıyoruz. Hizbullah'un bu bölgeye saldırıları devam ediyor. Hat boyunca yoğun şekilde dumanlar görünüyor. Sabah saatlerinden beri yoğun bir saldırı var. Özellikle Golan Tepeleri ve hat boyunca olan yerler hedef alınıyor. Deniz kıyısına doğru olan yerleşim bölgelerine de atışlar yapıldı.

HEDEF ASKERİ TAHKİMAT

İsrail'in önemli enerji santrallerinin olduğu yerler Hizbullah tarafından vuruldu. Sabah saatlerinden beri 200'ün üzerinde roket saldırısı gerçekleştirdi. Öte yandan 20'den fazla kamikaze drone saldırısı yapıldı. Bizim buradan sınır hattında gördüğümüz kadarıyla tarım arazileri vurulmuş durumda. Ormanlık alanlara da roketler düştü. Yerleşim yerleri de hedef alınan yerler arasında. Hizbullah özellikle askeri tahkimat kurulan yerleri vuruyor.

SALDIRILARIN DURMASI İÇİN TEK ŞART VAR

Hava savunma sisteminin zayıf kaldığı noktalarda roketler bölgeye düşüyor. İsraillilerin kendilerince kutsal saydıkları yerler de Hizbullah tarafından vuruluyor. Hizbullah, Gazze'de bir an önce ateşkes olmazsa saldırıların artarak devam edeceğini açıkladı. Burada savaş uçaklarının sesi de duyuluyor.

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