Hizbullah İsrail’e saldırmaya devam ediyor | Hizbullah: Gazze’de ateşkes olursa İsrail’e saldırmayı bırakırız! A Haber sıcak bölgede

GOLAN TEPELERİ HEDEFTE

Şu anda biz hedef alınan Golan Tepeleri'ni gören sınır hattında yer alıyoruz. Hizbullah'un bu bölgeye saldırıları devam ediyor. Hat boyunca yoğun şekilde dumanlar görünüyor. Sabah saatlerinden beri yoğun bir saldırı var. Özellikle Golan Tepeleri ve hat boyunca olan yerler hedef alınıyor. Deniz kıyısına doğru olan yerleşim bölgelerine de atışlar yapıldı.