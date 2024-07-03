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Kayseri ve Suriye'de tehlikeli kışkırtma! Provokatif eylemlerle amaçlanan ne? İstihbarat servisleri devrede mi?

ahaber.com.tr Mehmet Zeyrek
Giriş: 03.07.2024 12:18 Güncelleme: 03.07.2024 12:19
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Kayseri ve Suriye’de tehlikeli kışkırtma! Provokatif eylemlerle amaçlanan ne? İstihbarat servisleri devrede mi?

Kayseri'de başlayan ve çeşitli illere yayılan provokasyonlarda gözaltı sayısı 500'e yaklaştı. Yeni gözaltılar olacak mı? Tehlikeli provokasyonda ne amaçlandı? İstihbarat servisleri devrede mi? Başkan Erdoğan’ın Kabine sonrası açıklamaları ne anlam taşıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

Kayseri'de önceki gece yaşanan küçük çocuğa yönelik taciz olayından sonra çıkan hadiselerde 500'e yakın kişi gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarından yapılan provokasyon nitelikli paylaşımlara yönelik hesaplar da soruşturuluyor.

"GEREKEN MÜDAHALE YAPILDI"

Kayseri'de ve Suriye'de çıkan tehlikeli kışkırtmalara yönelik olarak güvenlik kaynakları, "Milli İstihbarat Teşkilatı, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Güçleri hem Türkiye içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eşgüdüm halinde yaşanan olayları takip etmiş ve gerekli müdahaleler yapmıştır" açıklaması yaptı.

"O ELLER KIRILI" MESAJI

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti, Kayseri'deki provokasyona değinen Başkan Erdoğan, nefret söylemlerine ve faşizme boyun eğmeyeceklerinin altını çizdi. Erdoğan, "Bayrağımıza ve ülkemize sığınan mazlumlara uzanan elleri kırmayı biliriz" dedi.

CEVAP ARAYAN SORULAR

Peki toplumda yabancı düşmanlığını kimler tetiklemek istiyor? İstihbarat servisleri devrede mi? Kayseri ve Suriye ile başlayan olanların arkasında hangi güçler var? Toplumsal fay hatlarıyla neden oynanmak isteniyor? Provokatif eylemlerle amaçlanan ne? Zehirli söylemlerle amaç yabancı düşmanlığını körüklemek mi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

"EŞ ZAMANLI OLAYLAR TESADÜF DEĞİL"

Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret: Zamanlama çok manidar. Hem Türkiye'nin içinde hem de Suriye'nin kuzeyinde eş zamanlı olayların peş peşe meydana gelmesi çok da tesadüfü olaylar değil. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bunların arkasındaki güçlere bakmak gerekiyor.

POLİTİKA TARTIŞMASI ÇIKARMAK İSTEDİLER

Hem Türkiye'nin içini karıştıracak hem de Suriye'nin kuzeyini karıştırmak suretiyle zafiyet oluşturmaya Türkiye'nin izlediği politikaların meşruluğunun tartışılması gibi bir durum yaratmaya çalıştılar ama bunda başarılı olamadılar. Şu anda bizler bu yayını sınır kapısından yapıyoruz ve herhangi bir olay söz konusu değil.

ZAMANLA ÇOK MANİDAR

PKK'nın yapmak istediği ve Türkiye'nin baskısıyla 2 defa ertelenen bir sözde seçim var. Bu süreçte Astana görüşmelerinin olması, özellikle son dönemde Esad rejimi ile Türkiye arasında sıcak temasların olması aslında bunlar da etkili oldu. Ne zaman Türkiye ortamı düzeltecek bir adım atsa, problemleri azaltacak hamla yapsa bunun tam tersi olaylar meydana geliyor. Zamanlama çok manidar, arkasında bir provokasyon olduğunu görüyoruz. Bunda istihbarat örgütlerinin etkisi olduğunu söylemek mümkün.

KİRLİ PLANI CANLI YAYINDA ANLATTI

Türk bayrağının yakılmasını kınıyoruz ve bunu asla kabul etmiyoruz. Araçlara ve insanlara zarar verilmesi, TIR'ların yakılması gibi durumlar meydana geldi. Bu işleri yapan, ortalığı karıştıran şahıslar oraya sonradan gelen ya da insanları kışkırtan şahıslar olduğunu biliyoruz. Bu kişilerin bölgeyle yakından uzaktan ilgisi yok. Hem Türkiye'de göçmen karşıtlığını körüklemek hem de Suriye'de Türkiye karşıtlığını körüklemek için düzenlenmiş eş zamanlı yapılan bir provokasyon söz konusu. Kimse bunların tesadüf olduğunu söyleyemez. Olayların peş peşe meydana gelmesi bize istihbarat örgütlerinin varlığını gösteriyor.

İstihbarat örgütleri devrede! Kirli plan...İstihbarat örgütleri devrede! Kirli plan... İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ DEVREDE! KİRLİ PLAN...
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