Kayseri ve Suriye’de tehlikeli kışkırtma! Provokatif eylemlerle amaçlanan ne? İstihbarat servisleri devrede mi?

ZAMANLA ÇOK MANİDAR

PKK'nın yapmak istediği ve Türkiye'nin baskısıyla 2 defa ertelenen bir sözde seçim var. Bu süreçte Astana görüşmelerinin olması, özellikle son dönemde Esad rejimi ile Türkiye arasında sıcak temasların olması aslında bunlar da etkili oldu. Ne zaman Türkiye ortamı düzeltecek bir adım atsa, problemleri azaltacak hamla yapsa bunun tam tersi olaylar meydana geliyor. Zamanlama çok manidar, arkasında bir provokasyon olduğunu görüyoruz. Bunda istihbarat örgütlerinin etkisi olduğunu söylemek mümkün.