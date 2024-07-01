Irak’tan orman yangını açıklaması: Yangınların faili PKK! | Abdullah Ağar A Haber’de değerlendirdi: Son derece önemli bir çıkış

Peki bu ne anlama geliyor? Dergi kapakları ne mesaj veriyor? 3. Dünya Savaşı başlıyor mu? Haritalar yeniden mi çizilecek? Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bence son derece önemli bir çıkış bu. Irak Merkezi Hükümeti kendi ülkesindeki terör örgütünün terör faaliyetleri yaptığını kundaklama faaliyetleri yaptığını açıklıyor. Bunun da bir gerekçesi var. Türkiye'nin yapmış olduğu faaliyetler var. PKK bundan son derece rahatsız.