Irak’tan orman yangını açıklaması: Yangınların faili PKK! | Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi: Son derece önemli bir çıkış
Irak orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamada “Kerkük, Erbil ve Duhok’taki yangınların faili terör örgütü” ifadelerini kullandı. Bu ne anlama geliyor? Dergi kapakları ne mesaj veriyor? 3. Dünya Savaşı başlıyor mu? Haritalar yeniden mi çizilecek? Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağar, 3. Dünya Savaşı'nın başladığını belirtti.
Irak İçişleri Bakanlığı Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensubu olduklarını açıkladı.
Peki bu ne anlama geliyor? Dergi kapakları ne mesaj veriyor? 3. Dünya Savaşı başlıyor mu? Haritalar yeniden mi çizilecek? Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bence son derece önemli bir çıkış bu. Irak Merkezi Hükümeti kendi ülkesindeki terör örgütünün terör faaliyetleri yaptığını kundaklama faaliyetleri yaptığını açıklıyor. Bunun da bir gerekçesi var. Türkiye'nin yapmış olduğu faaliyetler var. PKK bundan son derece rahatsız.
"TERÖR ÖRGÜTÜ BU İŞLERİ YAPAR"
Bizde de yakın zamanda İzmir'de Aydın'da orman yangınları çıktı eş zamanlı. Terör örgütünün uzantısı sözde ateşin çocukları bizim birliğimizi beraberliğimizi bozmak aramızda bir güven bunalımı yaratmak kendisini güçlü göstermek intikam almak, Diyarbakır'da ve Mardin'de yapılan iç güvenlik operasyonlarını gerekçe göstererek bir takım cümleler kurdu. Terör örgütü bu işleri yapar.
MESAJ MI VERİLDİ?
Bölgesel yönetime vermek istediği bir mesaj söz konusu olabilir. Bunun bir terör örgütü olduğunu ilan etmesi ve gereğini yapması ufak bir şey gibi gözüküyor ama bir takım parametreler geleceği şekillendirmek adına yerlerine konmaya başladı.
3. DÜNYA SAVAŞI AN MESELESİ Mİ?
Gerek 1'inci gerek 2'nci dünya savaşı öncesindeki siyasi, askeri, ekonomik, demografik, antropolojik süreçlere bakmak lazım kıyas için.
ABD'NİN DIŞ BORCU
Bu açıdan bakıldığı zaman bir örnek vereyim 2. Dünya Savaşı öncesinde ABD'nin dış borcu gayrisafi milli hasılasının yüzde 106'sı olmuş. Bundan sonra savaş çıkmış. Bugün ABD'nin dış borcu şu an gayrisafi milli hasılasının yüzde 99'u seviyesinde. Önümüzdeki sene belki yüzde 106'yı geçeceği konuşuluyor. Bu bir parametre olabilir mi? Mümkündür olabilir.
ABD KURDUĞU DÜZENE KENDİSİ UYMUYOR
Risk var. Küresel anlamda ABD'nin kurmuş olduğu bir kural temelli sözlü dünya düzeni var. Kurallara dayalı bir düzen kurdum diyor ama bu kurallara kendisi uymuyor. Bir dirençle karşı karşıya kalıyor doğal olarak. Bu düzenin insanlık adına dünya adına hakkaniyet adına doğru yola girmesi lazım. Hep savaşlarla düzen değişmiş.
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