Kültür Yolu Festivalleri’nin 6. Durağı Van! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy A Haber’in sorularını yanıtladı

ÇOCUKLARA ÖZEL KÖY

Çok büyük bir katılım bekliyoruz. Şehir merkezinde de küçük bir sahne yaptık. Orada da özellikle yerel sanatçılara yer vereceğiz. Sanatın her kesiminden vatandaşımıza hitap eden etkinlikleri içinde barındırıyor. Çocukları da unutmuyor ve festivalin yapıldığı şehirlere çocuk köyleri kuruyoruz ve buradaki amaç çocukları küçük yaşta kültür ve sanat ile tanıştırmak. Burada sadece oyunlar sergilenmiyor. Atölyeler, kurslar da oluyor.