Kültür Yolu Festivalleri’nin 6. Durağı Van! Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy A Haber'in sorularını yanıtladı
Son dakika haberleri… Van Kültür Yolu Festivali başladı. Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber’ e özel açıklamalarda bulundu ve “Festival her yaş grubuna hitap ediyor. Sosyal medya hesaplarından etkinlik takvimi görülüyor. Katılım hedefimiz 1 milyon. Bölgenin sosyal hayatına ve ekonomisine katkı sağlıyor.” dedi.
16 şehri kapsayan ve 8 ay sürecek olan Kültür Yolu Festivalleri'nin 6. durağı Van oldu. Etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy A Haber muhabiri Esra Arpa'ya özel açıklamalarda bulundu ve festivalin önemine dikkat çekti.
HEDEF 35 ŞEHRE YAYMAK
Bakan Mehmet Nuri Ersoy: Kültür Yolu Festivalleri 2021 yılından sonra tek şehir ile İstanbul ile başlamıştı. Sonra sayı 5'e çıktı. Geçtiğimiz yıl 11 il oldu bu sene de 16 ilimizde yapılıyor. Önümüzdeki sene bu rakam 20'ye çıkacak ve bu yayılarak devam edecek. 2028 yılı hedefimiz ise aşamalı şekilde 35 şehre çıkarmak.
ÖZEL SAHNE KURULDU
Bu sene nisan ayında Adana ile başladık peşinde Urfa'da yapıldı. Bursa, Samsun, Trabzon ve şimdi de Van'dayız. Kültür Yolu festivali Van'da ilk kez yapılıyor. Burada çok detaylı bir çalışma yapıldı. 30 ayrı noktada 500'den fazla etkinlik bine yakın sanatçımız ile birlikte gerçekleşecek. Yine burada büyük bir sahne kuruldu. Her gece farklı sanatçılarımız burada sahne alacak.
ÇOCUKLARA ÖZEL KÖY
Çok büyük bir katılım bekliyoruz. Şehir merkezinde de küçük bir sahne yaptık. Orada da özellikle yerel sanatçılara yer vereceğiz. Sanatın her kesiminden vatandaşımıza hitap eden etkinlikleri içinde barındırıyor. Çocukları da unutmuyor ve festivalin yapıldığı şehirlere çocuk köyleri kuruyoruz ve buradaki amaç çocukları küçük yaşta kültür ve sanat ile tanıştırmak. Burada sadece oyunlar sergilenmiyor. Atölyeler, kurslar da oluyor.
1 MİLYON KATILIM
Tüm kurumlarımızın burada çalışması oluyor. Vatandaşlarımız sosyal medya hesaplarından bu etkinlikleri görebilir ve takip edebilirler. Etkinlik 9 gün sürecek ve herkese hitap ediyor. Festivallerimiz yapıldığı şehrin ekonomisine hareket getiriyor. Şehir içinde hareketlenme oluyor bunun yanında çevre şehirlerden etkinlikler için gelen vatandaşlar oluyor. Bu sene 40 bin sanatçı katılım var. 1 milyon katılım bekliyoruz.
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