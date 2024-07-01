Irak’tan orman yangını açıklaması: Yangınların faili PKK! | Abdullah Ağar A Haber'de değerlendirdi: Son derece önemli bir çıkış

Irak orman yangınları ile ilgili yaptığı açıklamada “Kerkük, Erbil ve Duhok’taki yangınların faili terör örgütü” ifadelerini kullandı. Bu ne anlama geliyor? Dergi kapakları ne mesaj veriyor? 3. Dünya Savaşı başlıyor mu? Haritalar yeniden mi çizilecek? Stratejist Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında bu konularla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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