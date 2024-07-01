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Irak: Yangınları PKK çıkardı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.07.2024 16:33
Irak İçişleri Bakanlığı, Kerkük, Erbil ve Duhok'ta son zamanlarda meydana gelen yangınların faillerinin terör örgütü PKK mensupları olduğunu açıkladı.. Türkmeneli TV muhabiri Mustafa Salihi, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
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