Bayram öncesi Mescid-i Aksa'da son cuma namazı | A Haber Kudüs'te! İşte sokaklarda son durum
Gazze’de katil İsrail’in katliamı sürerken Filistinliler baskılara rağmen Cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etti. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu o noktadan son gelişmeleri aktardı.
"SAVAŞ BAŞLAMIŞ GİBİYDİ"
İşte o açıklamalardan satır başları;
Gazze'de yaşanan katliam devam ederken İsrail kanadı ikinci bir savaşa hazırlanmaz gibi bir algı var. İkinci bir savaşa girişmez gibi bir algı var. Muhalefetin yoğun bir şekilde tepkisi vardı ancak biz dün bölgedeydik bölgede savaş başlamış gibiydi.
BAYRAM ÖNCESİ MESCİD-İ AKSA'DA SON CUMA
Bugün Cuma günü. Mescid-i Aksa'da bugün savaşın başladığı günden bu yana 36. cuma namazı kılındı.
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