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Bayram öncesi Mescid-i Aksa'da son cuma namazı | A Haber Kudüs'te! İşte sokaklarda son durum

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 14.06.2024 12:07 Güncelleme: 14.06.2024 13:32
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Bayram öncesi Mescid-i Aksa’da son cuma namazı | A Haber Kudüs’te! İşte sokaklarda son durum

Gazze’de katil İsrail’in katliamı sürerken Filistinliler baskılara rağmen Cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etti. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu o noktadan son gelişmeleri aktardı.

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Hizbullah güçleri de Lübnan'ın güneyinden İsrail'i hedef alıyor.

Filistinliler baskılara rağmen cuma için Mescid-i Aksa'ya akın etti

Peki bölgede son durum ne? Kudüs sokaklarında neler yaşanıyor? A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu o noktadan son durumu aktardı.

"SAVAŞ BAŞLAMIŞ GİBİYDİ"

İşte o açıklamalardan satır başları;

Gazze'de yaşanan katliam devam ederken İsrail kanadı ikinci bir savaşa hazırlanmaz gibi bir algı var. İkinci bir savaşa girişmez gibi bir algı var. Muhalefetin yoğun bir şekilde tepkisi vardı ancak biz dün bölgedeydik bölgede savaş başlamış gibiydi.

BAYRAM ÖNCESİ MESCİD-İ AKSA'DA SON CUMA

Bugün Cuma günü. Mescid-i Aksa'da bugün savaşın başladığı günden bu yana 36. cuma namazı kılındı.

Birçok noktada polis barikatları var. Geçtiğimiz cuma oldukça kalabalıktı.

Bugün de belirli oranda kalabalık olacak gibi görünüyor.

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A Haber Kudüs sokaklarında!A Haber Kudüs sokaklarında! A HABER KUDÜS SOKAKLARINDA!

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