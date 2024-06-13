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A Haber kutsal topraklarda! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar: Kutsal topraklarda 24 saat hizmet

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 13.06.2024 16:46 Güncelleme: 13.06.2024 17:12
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A Haber kutsal topraklarda! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan A Haber’e özel açıklamalar: Kutsal topraklarda 24 saat hizmet

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın sorularını yanıtladı. Erbaş, Türkiye'nin hacılara en fazla hizmet çeşitliliği sunan ülke ödülü aldığına dikkat çekerken, 85 bin hacının kutsal topraklara getirildiğini söyledi.

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Müslümanlar Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmenin sevincini yaşıyor. "Müslümanların büyük buluşması" veya "Mahşerin provası" olarak nitelendirilen Arafat ziyareti öncesinde hazırlıklar büyük oranda tamamlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın sorularını yanıtladı

İşte o açıklamalardan satır başları;

Mekke'den vahyin kalbinden dünyanın merkezinden kucak dolusu selam gönderiyorum ve herkes için dua ediyorum. Burada yapmış olduğum dualara, Arafat'ta yapacağımız vakfe duasına bütün kardeşlerimizi dahil edeceğiz. Tabi 85 bin hacı adayımız var, onlara her alanda daha nitelikli hizmet edebilmek için bir yıl boyunca çalışıyoruz. Kimle yapıyoruz bu hizmetlerimizi? Sırf bununla ilgili Hac-Umre Genel Müdürlüğümüz var. Genel müdürlük bünyesinde 4 daire başkanlığımız var. Kafile başkanlarımız, grup görevlilerimiz, ekip başkanlarımız, ekiplerde çalışan hocalarımız yani Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olan 5 bine yakın arkadaşımızla burada hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. Hocalarımızın bir kısmı il, bir kısmı ilçe müftüsü. Bir kısmı vaiz, bir kısmı imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi. Yani Diyanet İşleri Başkanlığında pek çok unvanla görev yapan hocalarımız buradalar. Biz tabi ki onları burada yapılacak olan faaliyetlerle ilgili eğitime alıyoruz. Hepsi bir eğitimden geçiyorlar ve burada görevlerini daha verimli yapabilmeleri için büyük bir gayret içinde çalışıyorlar.

Eğitimlerimizde diyoruz ki, bu mekanlarda Efendimiz şu hadisi buyurmuş; Kardeşinin yüzüne tebessümle bakman bir sadakadır' diyorum. Bol bol sadaka verin burada. Buradaki sadakamız bizim güler yüzümüz. Hele bunu 85 bin civarındaki hacılarımız için yapmak hakikaten sadakaların en büyüğüdür. Mavi yelekli hocalarımız, Mekke'nin neresinde olursanız olun eskiden hacılarımız bir sıkıntı yaşadığı zaman Diyanet İşleri Başkanlığından bir hocamız olsa da ona sorsak diye bir arayış içerisinde olurlardı. Ama şimdi hiç böyle bir sıkıntıya girmiyorlar. Sağa, sola döndükleri zaman mavi yelekli hocalarımızı mutlaka görüyorlar. İşte 2024 yılının yeniliklerinden birisidir bu. Şu anda Mekke'de bulunan bütün hocalarımız üzerinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın forması diyebileceğimiz o mavi yelekler var. Biz bunu bu sene uyguladık ve hacılarımızdan çok güzel dönüşler var.



BU SENE 85 BİN HACIMIZI GETİRDİK

Geçen seneye göre 1.700 vatandaşımız istifade etti.

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