A Haber kutsal topraklarda! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan A Haber’e özel açıklamalar: Kutsal topraklarda 24 saat hizmet

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın sorularını yanıtladı

İşte o açıklamalardan satır başları;

Mekke'den vahyin kalbinden dünyanın merkezinden kucak dolusu selam gönderiyorum ve herkes için dua ediyorum. Burada yapmış olduğum dualara, Arafat'ta yapacağımız vakfe duasına bütün kardeşlerimizi dahil edeceğiz. Tabi 85 bin hacı adayımız var, onlara her alanda daha nitelikli hizmet edebilmek için bir yıl boyunca çalışıyoruz. Kimle yapıyoruz bu hizmetlerimizi? Sırf bununla ilgili Hac-Umre Genel Müdürlüğümüz var. Genel müdürlük bünyesinde 4 daire başkanlığımız var. Kafile başkanlarımız, grup görevlilerimiz, ekip başkanlarımız, ekiplerde çalışan hocalarımız yani Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olan 5 bine yakın arkadaşımızla burada hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. Hocalarımızın bir kısmı il, bir kısmı ilçe müftüsü. Bir kısmı vaiz, bir kısmı imam, müezzin, Kur'an kursu öğreticisi. Yani Diyanet İşleri Başkanlığında pek çok unvanla görev yapan hocalarımız buradalar. Biz tabi ki onları burada yapılacak olan faaliyetlerle ilgili eğitime alıyoruz. Hepsi bir eğitimden geçiyorlar ve burada görevlerini daha verimli yapabilmeleri için büyük bir gayret içinde çalışıyorlar.