Aydın ve Muğla'da orman yangını! Uçağın burnu su aldığı sırada suya battı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilirken A Haber canlı yayınına bağlanan Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangının kontrol altına alındığını bildirdi. Aydın Didim'deki orman yangınına müdahale eden bir uçak ise Bafa Gölü'nden su aldığı sırada göle sert iniş yaptı. Uçağın personeli kurtarıldı.
Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akbıyık, yangının kontrol altına alındığını belirtti.
Akbıyık, "Kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. 14 haneyi boşalttık. Ama Denizli tarafı devam ediyor. Milas'taki yangın kontrol altında." dedi.
AYDIN DİDİM'DE MAKİLİK ALANDA YANGIN
Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Akyeniköy Mahallesi'ndeki makilikte, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
SU ALDIĞI ESNADA BURUN KISMI SUYA BATTI
Aydın'ın Didim ilçesinde makilikte çıkan orman yangınına müdahale eden Muğla Orman Müdürlüğü'ne ait uçak, saat 16.30 sıralarında Bafa Gölü'nden su aldığı sırada burun kısmı suya battı. İhbar üzerine ekipler kurtarma çalışması başlattı.
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