Aydın ve Muğla’da orman yangını! Uçağın burnu su aldığı sırada suya battı

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akbıyık, yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Akbıyık, "Kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları devam ediyor. 14 haneyi boşalttık. Ama Denizli tarafı devam ediyor. Milas'taki yangın kontrol altında." dedi.