Avrupa Parlamentosu seçimleri sonuçlandı | Aşırı sağ güçlendi! Faşizm ve savaş sinyali mi?

AVRUPA'NIN YARISI SANDIĞA GİTMEDİ

Avrupa'da parlamentoda 2,5 partili bir sistem vardır. Merkez sağ ve sol burada buçukluk kısım değişimler gösterir. Bir süredir liberaller o kısmı temsil ediyordu işte o kesimi yavaş yavaş aşırı sağcılar alıyor. Burada merkez sağ ve merkez sağ kimle hareket edecek? İşte asıl mesele burada bu. Seçimlere çok düşük bir katılım var. Avrupa'nın neredeyse yarısı sandığa gitmemiş durumda. Şu andaki katılım aslında son 20 yılın da en yüksek katılımlarından biri de olabilir. Avrupa Parlamentosu, insanlar tarafından ciddi bir değer olarak görülmüyor. Parlamento Avrupa halkının isteğinden çok kendi bildiğini okuyor.