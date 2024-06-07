Ankara’da Çevrefest başladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki A Haber’de

İşte o açıklamalardan satır başları;

5 Haziran Dünya Çevre Günü, sadece bir salonda toplanıp çevre ile ilgili güzel kelamlar edip dağılmaktansa biz bunları günlere yayarak haftaya çıkaralım dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bir haftaya yakın bir zaman içerisinde bu gördüğünüz standtlarda ve dışarıda birçok etkinlik alanlarında çevre ile ilgili bir takım konulara dikkat çekmek farkındalık oluşturmak çevre bilincini geliştirmek adına birçok proje uyguluyoruz burada. Vatandaşların yoğun ilgisi var.

YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ TEK ŞEY...

Özellikle Sıfır Atık projesi uygulayan belediyeler buradalar. Çevre ile ilgili faaliyet gösteren firmalarımız buradalar. Okullardan çok gelen oluyor. Aileler çok geliyor. Dikmeleri için fidan dağıtıyoruz. Kitaplara dağıtıyoruz. Yapmaya çalıştığımız tek şey iklim değişikliğinin getirdiği belalara karşı herkesi dikkatli kılabilmek. Çevre farkındalığı oluşturabilmek.