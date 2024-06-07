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Ankara'da Çevrefest başladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki A Haber'de

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Ankara’da Çevrefest başladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki A Haber’de

Son dakika haberi... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber muhabiri Murat Sekban'ın sorularını yanıtladı. İstanbul'un "tabut" binaları ile ilgili konuşan Bakan Özhaseki, "600 bin bağımsız yapı riskli." ifadelerini kullanarak vatandaşlara ve belediyelere çağrıda bulundu.

Ankara'da Çevrefest başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber muhabiri Murat Sekban'ın sorularını yanıtladı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

5 Haziran Dünya Çevre Günü, sadece bir salonda toplanıp çevre ile ilgili güzel kelamlar edip dağılmaktansa biz bunları günlere yayarak haftaya çıkaralım dedik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla bir haftaya yakın bir zaman içerisinde bu gördüğünüz standtlarda ve dışarıda birçok etkinlik alanlarında çevre ile ilgili bir takım konulara dikkat çekmek farkındalık oluşturmak çevre bilincini geliştirmek adına birçok proje uyguluyoruz burada. Vatandaşların yoğun ilgisi var.

YAPMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ TEK ŞEY...

Özellikle Sıfır Atık projesi uygulayan belediyeler buradalar. Çevre ile ilgili faaliyet gösteren firmalarımız buradalar. Okullardan çok gelen oluyor. Aileler çok geliyor. Dikmeleri için fidan dağıtıyoruz. Kitaplara dağıtıyoruz. Yapmaya çalıştığımız tek şey iklim değişikliğinin getirdiği belalara karşı herkesi dikkatli kılabilmek. Çevre farkındalığı oluşturabilmek.

İSTANBUL'UN TABUT BİNALARI

Aslında İstanbul'a yaklaşan bir deprem tehdidinden bütün bilim adamları bahsediyorlar. Bizim de gündemimizde ve İstanbul'u nasıl dönüştürürüz deprem gelmeden binalarımızı nasıl sağlıklı hale getiririz nasıl depreme dirençli binalar yaparız diye belki 1 senedir bir gayretimiz var. Bunun içindir ki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nı kurduk. İstanbul'u özel bir birim haline getirdik.

"İSTANBUL DÖNÜŞSÜN İSTİYORUZ"

İstanbul'daki konutların değişim ve dönüşümü için Orta Vadeli bütçede 485 milyar TL gibi devasa bir para koyduk. Yarısı Bizden Kampanyası başlattık. Vatandaşlarımıza dedik ki eğer sizler evlerinizi yenilemek istiyorsanız parası bizden. Önce boşaltma parası 100 bin TL, sonra işe başlarken 700 bin TL hibe sonra da çok uzun vadeli bir kredi. İstanbul dönüşsün istiyoruz. Depreme dayanıksız olabilecek binaların bir an önce yıkılıp yeniden yapılmasını istiyoruz. Bir taraftan da TOKİ marifetiyle birçok konutun da dönüşümüne başladık. 3 ay içerisinde 30 bin civarında binayı yıktık yenilerine başladık.

600 bin bağımsız yapı riskli. Gerçekleşebilecek bir depremde yıkılması anlamına geliyor Allah korusun. Bir felaket demektir.

"PARA MUSLUKLARINI AÇTIK"

Biz durmadan bir gayret içerisindeyiz. O tür binaların olduğunu biliyorum bunun içindir ki bir taraftan dediğim gibi vatandaş kendisi evini yapmak istiyorsa para musluklarını açtık.

Vatandaşlarımızın bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Kendileri dönüştürmek istiyorsa başlasınlar. Asıl burada iş belediyelerimize kalıyor. Belediyelerimiz kendi alanlarını tespit edecekler vatandaşla birebir görüşecekler sonra bize diyecekler ki ey Bakanlık elinizde imkanlar var gelin buraya beraber çözelim diyecekler. Elimizdeki imkanlar sonuna kadar onların.

Bakan Özhaseki A Haber’deBakan Özhaseki A Haber’de BAKAN ÖZHASEKİ A HABER'DE

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