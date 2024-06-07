Başkan Erdoğan Özgür Özel görüşmesine ilişkin yeni kulis! Okan Müderrisoğlu A Haber ekranlarında paylaştı...

ÖZEL KAPIDA KARŞILAYACAK

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılayacak. Bu sıradan bir siyasi parti ziyareti değil. CHP şu an oy oranı olarak birinci parti olduğu için kuyruğu dik tutmaya çalışıyor ama gelen isim de Cumhurbaşkanı Erdoğan.

KAYYUM KONUSU MASADA

Erdoğan Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili verilen kararın doğru olduğunu söylerken, Özgür Özel ise bu sözlerin tam karşısında. Özel bu durumu demokrasi meselesi olarak görüyor ama bu konuda ciddi bir tartışma olacaktır.