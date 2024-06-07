Başkan Erdoğan Özgür Özel görüşmesine ilişkin yeni kulis! Okan Müderrisoğlu A Haber ekranlarında paylaştı...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Merkezi'ne salı günü saat 16.00'da iade-i ziyaret gerçekleştirecek. Kritik görüşmede hangi konuların ele alınacağı merak edilirken görüşmeye dair son detayları Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu aktardı. İşte detaylar...
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel görüşmesine ilişkin bilgilendirme yaptı.
İADE-İ ZİYARET SALI GÜNÜ 16.00'DA
Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i önümüzdeki hafta salı günü saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde iadeiziyarette bulunacağını duyurdu.
ERDOĞAN ÖZEL'İ KABUL ETMİŞTİ
Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. Erdoğan, Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde ağırlamıştı. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber ekranlarında Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yapacağı ziyareti yorumladı.
KIRMIZI ÇİZGİLER MASADA OLACAK
Başkan Erdoğan ilk kez Cumhurbaşkanı olarak CHP'yi ziyaret edecek. Kartların açılacağı bir görüşme olacak. Normalleşme konusu kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir mesele ama partilerin kırmızı çizgileri de var. Kırmızı çizgiler üzerinden grup toplantılarda mesajlar da veriliyor.
ÖZEL KAPIDA KARŞILAYACAK
Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılayacak. Bu sıradan bir siyasi parti ziyareti değil. CHP şu an oy oranı olarak birinci parti olduğu için kuyruğu dik tutmaya çalışıyor ama gelen isim de Cumhurbaşkanı Erdoğan.
KAYYUM KONUSU MASADA
Erdoğan Hakkari Belediye Başkanı'nın görevden alınmasıyla ilgili verilen kararın doğru olduğunu söylerken, Özgür Özel ise bu sözlerin tam karşısında. Özel bu durumu demokrasi meselesi olarak görüyor ama bu konuda ciddi bir tartışma olacaktır.
GAZZE VE YENİ ANAYASA EN KRİTİK KONULAR
Çay fiyatı, asgari ücret gibi konular da gündeme gelecektir. Tartışmasız olarak Gazze konusu da gündemde olacak. Ama görüşmenin ana gündemi yeni anayasa çalışmaları olacak. Bu parti meselesi değil demokratik ve sivil anayasa Türkiye'nin gündemi.
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