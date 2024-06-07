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Abdullah Ağar'dan F-16 süreci sonrası dikkat çeken uyarı: ABD'nin yumuşak yüzüne aldanmamalıyız

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2024 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
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Abdullah Ağar’dan F-16 süreci sonrası dikkat çeken uyarı: ABD’nin yumuşak yüzüne aldanmamalıyız

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçakları alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladığı belirtildi. Türkiye'nin 70 uçak alması gündemdeyken Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber ekranlarında alınan kararı yorumladı. Ağar, Türkiye'nin ABD'nin yumuşak yüzüne aldanmaması gerektiğini ifade ederken uçakların ne zaman teslim edileceğinin önemli olduğunu vurguladı. Diğer yandan ABD'nin Türkiye ile ortak stratejik operasyonlar düzenlemek istediğinin altını çizerken "Suriye'de bir terör devletinin kurulmasının arkasındaki en büyük imza da ABD'nin. Bu yüzden dikkatli olunmalı." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçakları alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladığını duyurdu.

"SONUCA ULAŞMAK BİRAZ ZAMAN ALDI"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Türkiye, F-16 alımı için teklif ve kabul mektubunu imzaladı. Bu satış, NATO ile ortak operasyon kabiliyetine bir yatırımdır ve ABD, Türkiye ve NATO ittifakının güvenlik çıkarlarını destekleyecektir. Bu satışın sonuca ulaşması biraz zaman aldı." dedi.

70 SAVAŞ UÇAĞI GELECEK

Türkiye'nin süreç çerçevesinde ABD'den 40 adet yeni F-16 Blok 70 savaş uçağı ve mevcut filonun yenilenmesi için de 79 adet F-16 modernizasyon kiti satın alması planlanıyor.

İSVEÇ KARARI SONRASI...

ABD yönetimi, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağının satışını desteklediğini açıklamış, ABD Başkanı Joe Biden da satışın onaylanması için ABD Kongresine çağrıda bulunmuştu.

Bahçeşehir Üniversitesi SAM Başkanı Abdullah Ağar ABD'nin verdiği kararı A Haber ekranlarında değerlendirdi.

İSVEÇ KARARI SONRASI YUMUŞAMA OLDU

Türkiye ile ABD arasında yaşanan güven bunalımı ve Rusya-Ukrayna savaşında da gerilim arttı. Ancak İsveç'in NATO'ya girmesine Türkiye'nin onay vermesiyle birlikte ortamda bir yumuşama oluştu.

ABD'NİN BU YUMUŞAK YÜZÜNE ALDANMAMALIYIZ

Milli uçağımız devreye girene kadar F-16'lar bizim açımızdan önemli. Statükonun devamı için çok derece önemli. ABD, Türkiye'yi yanında görmek istiyor ve ABD Türkiye ile ortak stratejik operasyonlar yapmak istiyor. Türkiye'ye karşı bir yumuşak yüz var ama buna aldanmamalıyız.

PKK'YA VERİLEN DESTEK ORTADA VE EGE'DE DENGELER BOZULDU

F-16 süreci işliyor ancak ABD'den PKK'ya verilen destek ortada. Suriye'de bir terör devletinin kurulmasının arkasındaki en büyük imza ABD'nin. Yunanistan'a F-35'ler veriliyor ve burada denge bozuldu. O yüzden bu uçakların ne zaman geleceği de son derece önemli. Bu uçakların bizim ihtiyacımızı karşılayıp karşılamayacağı önemli.

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