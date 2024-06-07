Abdullah Ağar’dan F-16 süreci sonrası dikkat çeken uyarı: ABD’nin yumuşak yüzüne aldanmamalıyız

ABD'NİN BU YUMUŞAK YÜZÜNE ALDANMAMALIYIZ

Milli uçağımız devreye girene kadar F-16'lar bizim açımızdan önemli. Statükonun devamı için çok derece önemli. ABD, Türkiye'yi yanında görmek istiyor ve ABD Türkiye ile ortak stratejik operasyonlar yapmak istiyor. Türkiye'ye karşı bir yumuşak yüz var ama buna aldanmamalıyız.