İstanbul’un ölüm binaları! Küçükçekmece’de 12 karlı bina dokunsak yıkılacak…
Küçükçekmece'de geçtiğimiz pazar günü kendiliğinden çöken bina, gözleri bu halde olan diğer yapılara çevirdi. 2 bine yakın yüksek riskli bina dokunsan yıkılacak durumda. A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı önemli değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz pazar günü büyük bir gürültüyle çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştı. Binanın deprem olmadan kendi kendine yıkılmasıysa, megakentte endişe yarattı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞART
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki yapı stokunun tespiti ve kentsel dönüşümü hızlandırma amacıyla başlattığı hızlı tarama testlerinde bugüne kadar yüksek riskli ve çok riskli 1556 bina tespit edildi. Konuya dair açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Kentsel dönüşüm dışında formül yok. İstanbul'da yaklaşık 600 bin konut riskli durumda" ifadelerini kullandı.
DOKUNSAN YIKILACAK
A Haber ekipleri de gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile beraber riskli binaların oldukça fazla olduğu Küçükçekmece'ye gitti ve çok çarpıcı örnekleri ekrana taşıdı. 5 bloktan oluşan Doğuş Sitesi'nde durum oldukça vahim. 12 katlı bir bina neredeyse yıkılacak durumda. Sitedeki tüm bloklar neredeyse aynı durumda ve burada bine yakın insan konaklıyor. Kolonlar erimiş, demirler çürümüş durumda. Binay yüzeyinde ise derin çatlaklar var. Ekrana yansıyan görüntüler ise inanılmaz derecede korkutucu…
DERME ÇATMA MERDİVEN…
İşte Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın değerlendirmeleri: Küçükçekmece'de yerinde yıkılan binadan sonra aslında yıkılma riskinin çok yüksek olduğu binalarla ilgili örnekler daha da göze çarpmaya başladı. Bu ilçede riskli yapılar dikkat çekiyor. Doğuş Sitesi'ndeki A2 Blok'ta daha giriş merdivenlerinde yaşanan tahribat ortada. Giriş merdivenlerinin ne kadar riskli ve sağlıksız olduğu gözler önünde. Daire içlerinde çok ciddi tehlikeler var.
DURDUĞU YERDE YIKILACAK DURUMDA
Bu sitede 12 katlı binaların olduğu bir yerdeyiz ve bir dairenin içindeki kolonlar artık mevcut yükü taşıyamayacak durumda. Normalde bu tarz durumları temelde görürüz korozyon nedeniyle ama bunlar daire içlerine kadar girmiş durumda. Dokunduğumuzda patlayan kolonların ne hale geldiğini ve demirlerin ne kadar dayanıksız olduğunu görüyoruz. Artık bu kolonların ve demirlerin bir taşıma mukavemetinin kalmadığını görüyoruz. Binanın durduğu yerde yıkılacak duruma geldiğini görüyoruz.
1999 ÖNCESİ BİNALARDA DURUM ÜRKÜTÜCÜ
Binaların bodrum katlarına girdiğimizde taşıma yükünün ne kadar düştüğüne şahit oluyoruz. Doğuş Sitesi'nden 162 tane daire var. Bunun çevresinde bulunan başka sitelerde de benzer durumlar var. İşte tüm bu örneklere bakıldığı zaman durum çok ürkütücü hale gelmiş vaziyette. Bu binalar 1986 yılı ile 1990 yılların arasında yapılmış. 1999 yılı öncesinde yapılan binaların mühendislik oranı yüzde 17 gibi bir rakamda kalıyor. Bu çok oldukça düşük bir oran. Yeni mevzuatlar kazandırıldı ama eski binalar Çürümeye terk edildi.
KUM GİBİ ERİYEN DEMİRLER
Binaların girişlerinde yaşanan çöküntüyü görebiliyoruz. Bu binada merdivenler bile yamulmuş durumda. İstanbul'da hızlı tarama testlerinde bin 500'ten fazla binanın böyle olduğu tespit edildi. Bodrum katlara indiğimizde deniz kumunun kullanıldığını görüyoruz. Demirler kolonlardan çıkmış ve düşmek üzere. Buradaki bu manzara bize tehlikenin boyutunu gösteriyoruz. Kolonlarda beton diye bir şey kalmamış elleyin dökülüyor demirler ise çürümüş durumda. Demirler kum gibi dağılıyor.
Binalardan görüntüler
Binalardan görüntüler
Binalardan görüntüler
Binalardan görüntüler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Orta Doğu'nun en güçlü ülkeleri netleşti! TSK hepsini ezdi geçti
- Salça yerken iki kere düşünün! Eğer bunu görürseniz direkt çöpe atın
- Memura bayramda maaş takvimi 2024 | Memur maaşları ne zaman yatacak? Öğretmen, polis, hemşire, vaiz...
- Babalar Günü ne zaman, bu hafta sonu mu? 2024 Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? İşte tarihi...
- Evde Bakım Maaşı yatan iller listesi 2024 | 6 7 9 10 12 15 Haziran Evde Bakım Maaşı yattı mı, bayramdan önce yatacak mı?
- Vakıfbank sınav sonuç sorgulama 2024 | Vakıfbank sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur, Kontrolör yardımcısı...
- Emekliye maaş arttıran piyango vurdu! 8 madde altın tepside sunuldu: SGK girişi 1999 sonrası ve 2008 öncesine...
- Zeka Oyunu: Gizli 5'i 2'lerin Arasında Bulabilir misiniz?
- Milyarder olmak onların kaderi: Bu burçların üzerine yağmur gibi para yağacak!
- Sallanan Çamaşır Makinesi Sorununa Son! Bu Pratik Çözümü Deneyin!
- Hatay'da korkutan deprem! 05 Haziran az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ son dakika
- A 0 AB B Rh kan grubu olanlar dikkat! Ona sahip olanların zekası fişek gibi