İstanbul’un ölüm binaları! Küçükçekmece’de 12 karlı bina dokunsak yıkılacak…

1999 ÖNCESİ BİNALARDA DURUM ÜRKÜTÜCÜ

Binaların bodrum katlarına girdiğimizde taşıma yükünün ne kadar düştüğüne şahit oluyoruz. Doğuş Sitesi'nden 162 tane daire var. Bunun çevresinde bulunan başka sitelerde de benzer durumlar var. İşte tüm bu örneklere bakıldığı zaman durum çok ürkütücü hale gelmiş vaziyette. Bu binalar 1986 yılı ile 1990 yılların arasında yapılmış. 1999 yılı öncesinde yapılan binaların mühendislik oranı yüzde 17 gibi bir rakamda kalıyor. Bu çok oldukça düşük bir oran. Yeni mevzuatlar kazandırıldı ama eski binalar Çürümeye terk edildi.