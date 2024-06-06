Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yapacağı ziyaretin tarihi ve saati netleşti! Erdoğan-Özgür Özel görüşmesi ne zaman olacak?
Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne yapacağı iade-i ziyaretin tarihi netleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edeceğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yapacağı iade-i ziyaretin tarihi netleşti.
TARİH BELLİ OLDU
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ın ziyaretinin 11 Haziran Salı günü gerçekleşeceğini açıkladı. Özel görüşmenin saat 16.00'da başlayacağını söyledi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA TARİHİ DOĞRULADI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i 11 Haziran Salı günü ziyaret edeceğini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran Salı günü saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e CHP Genel Merkezi'nde iadeiziyarette bulunacaklardır" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI
Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yapacağı iadeiziyarete ilişkin soru üzerine Özel, "Geçtiğimiz hafta görüşmüştük, özel kalem müdürlerimiz bugün son bir görüşme gerçekleştirip günü netleştireceklerdi. O yüzden dün, bugün açıklayabileceğimizi söylemiştik. Gelecek hafta, 11 Haziran günü saat 16.00'da Sayın Cumhurbaşkanı'nı genel merkezimizde ağırlayacağız. Gün ve saat bu şekilde netleşmiş oldu, kendilerini bekliyoruz." dedi.
Görüşmede kimlerin bulunacağına ilişkin soruya karşılık Özgür Özel, "Onu da karşılıklı görüştük. Aynı heyetlerle ikinci görüşmeyi de gerçekleştireceğiz." yanıtını verdi.
"Ziyaretle ilgili oturma düzeni müzakere edildi mi?" sorusu üzerine de Özel, "Öyle bir şeye gerek yok. Zaten onu daha önce de konuşmuştuk. İki siyasi partinin genel başkanları nasıl oturması gerekiyorsa o şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacağız. Bunun dışında herhangi bir şeyi müzakere etmeye gerek yok." şeklinde konuştu.
HANGİ KONULAR MASADA?
Peki, 11 Haziran'da CHP Genel Merkezi'ndeki zirvede hangi konular masada olacak? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
Yeşiltaş, "Bu görüşmede yine yeni anayasa konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. Son birkaç haftadır özellikle başıboş sokak köpekleriyle ilgili siyasi tartışmalar devam ediyor. AK Parti Grubu'nda yapılan bir kanun hazırlığı var. Buna ilişkin de detaylı bir görüşmenin yapılabileceği ifade ediliyor. Ekonomi ve dış politika gibi önemli başlıklar bu görüşmede masada olacak" ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İADE-İ ZİYARET
2 Mayıs'ta Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etmişti. Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 35 dakika sürmüştü. Kabulde, CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan ile Elitaş da yer almıştı. Başkan Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret gerçekleştireceğini belirtmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN 9 HAZİRAN SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ
Bir gazetecinin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezinde ziyaretiniz bekleniyor, tarih belli mi?" sorusuna Erdoğan, "Ayın 9'undan sonra." cevabını vermişti.
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