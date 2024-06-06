Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu? Akşener’in yeni imajı ve saç rengi ne mesaj veriyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

40 dakika sürmesi de bence ilginç. Burada anayasa değişikliği odaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Biraz abartıyorlar bence Yüksek İstişare Kurulu'na davet etme ihtimalinden söz ediyorlar Sayın Cumhurbaşkanının hatta bir bakanlık veya cumhurbaşkanlığı vekilliği falan böyle bir şeye gideceğini zannetmiyorum. İşaretler de bunu söylemiyor. Fazla bir mana çıkarmanın da anlamı yok.

Meral Hanım siyasetten kopamaz. Bu fotoğraf pek çok şeyin değişmekte olduğunu gösteriyor. Önemli bir davranışsal iletişim atağı gibi geliyor bana. Bu görüşmenin her iki taraf için hayırlı olduğunu düşünüyorum.