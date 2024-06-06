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Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu? Akşener'in yeni imajı ve saç rengi ne mesaj veriyor? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu? Akşener’in yeni imajı ve saç rengi ne mesaj veriyor? Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener görüşmesinin perde arkasında neler var? Nezaket ziyareti miydi? Meral Akşener yeni imajıyla hangi mesajı vermek istedi? İletişimci - Yazar Ali Saydam, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Siyasette yumuşama ikliminin hakim olduğu bir dönemde Külliye'de sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etti.

Ankara kulislerini hareketlendiren görüşme 40 dakika sürdü.

Akşener, genel başkanlığı dönemi süresinde ve sonrasında ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi.

Pazartesi günü Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in vefatının ardından İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninde temas kuran ikili, görüşme için sözleşti.

Görüşmede 31 Mart yerel seçimleri ve yeni anayasa süreci ele alındı.

Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa için en az 30 sandalyeye ihtiyacı var, bunun için de Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin desteği gerekiyor.

ERDOĞAN VE AKŞENER NE KONUŞTU?

İletişimci - Yazar Ali Saydam, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Davranış dili söz dilinden çok daha etkilidir. Davranış dilinde yalan söylemek çok daha zordur söz dilinden. Burada da şunu bir kez daha altını çizmekte yarar var. Meral Hanım oralardan geçerken şöyle bir uğrayıp kahvesini içeyim Cumhurbaşkanımızın diye gelmiş değildir. Bu planlı, hesaplı, programlı bir buluşma olduğunu mutlaka tespit edelim bir kere. Mutlaka programlıdır. Hele hele gelecek hafta Özgür Özel'e iade-i ziyarette bulunacağını biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanının. Onun öncesinde bunun alınmasının da bir anlamı olması gerekir diye düşünüyorum.

40 dakika sürmesi de bence ilginç. Burada anayasa değişikliği odaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Biraz abartıyorlar bence Yüksek İstişare Kurulu'na davet etme ihtimalinden söz ediyorlar Sayın Cumhurbaşkanının hatta bir bakanlık veya cumhurbaşkanlığı vekilliği falan böyle bir şeye gideceğini zannetmiyorum. İşaretler de bunu söylemiyor. Fazla bir mana çıkarmanın da anlamı yok.

Meral Hanım siyasetten kopamaz. Bu fotoğraf pek çok şeyin değişmekte olduğunu gösteriyor. Önemli bir davranışsal iletişim atağı gibi geliyor bana. Bu görüşmenin her iki taraf için hayırlı olduğunu düşünüyorum.

Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu?Başkan Erdoğan ile Meral Akşener ne konuştu? BAŞKAN ERDOĞAN İLE MERAL AKŞENER NE KONUŞTU?

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