6. Etnospor Festivali başlıyor! Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan A Haber’de

MİSAFİR ÜLKENİN SPORU

Her yıl olduğu gibi bu yıl da misafir ülkenin misafir sporunu tanıtıyoruz. Bu sene Romanya'nın oyna sporunu tanıtacağız. Türkiye'de ilk defa oynanacak.

Kıraç, Mazhar Alanson, Serkan Çağrı gibi isimleri ve diğer toplulukları izlemiş olacağız.

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI

7 Ekim'den beri Filistin'e karşı İsrail'in düzenlediği soykırıma burada çocuklar temelinde ele almak gündemde tutmak istiyoruz. Filistinli misafirlerimiz olacak. Onlar hem kendi sanatlarını icra edecekler hem Gazze'deki çocukların da oynamaya hakkı olduğunu her gün yüzlerce çocuğun ölmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını orada yaşatmaya çalışacağız.

Bütün vatandaşlarımızı yarından itibaren 4 gün için Atatürk Havalimanı'ndaki festival alanımıza bekliyoruz.