Yeni sıcaklık rekoru bekleniyor | Dünya Meteoroloji Örgütü: Rekor kırılma olasılığı yüzde 86! Türkiye'nin kuraklık haritası...
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) yıllık ortalama küresel sıcaklığın gelecek 5 yılın en az birinde geçici olarak, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,5 santigrat derece üzerine çıkması ihtimalinin yüzde 80 olduğunu bildirdi. Gelecek 5 yıldan en az birinde yeni bir sıcaklık rekoru kırılma olasılığının da yüzde 86 olduğu belirtildi. Öte yandan Türkiye'de Doğu Karadeniz'den Samsun ile Ordu kesiminden başlayıp Antalya Muğla hattına gelen bir kuşakta son 6 aydır yoğun bir kuraklık yaşıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz değerlendirdi.
Sıcak hava dalgası Türkiye'ye oldukça hızlı bir giriş yaptı. Termometreler 30 dereceleri geçti. Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre hava sıcaklıkları Ülke genelinde mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Öte yandan Yurt genelindeki bunaltan sıcaklar bugün ara veriyor. Kuzey yönlerden esen orta kuvvetteki rüzgar, hissedilen sıcaklıkları bir nebze düşürdü. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ihtimali var.
KISA SÜRELİ SAĞANAK
Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, başkent Ankara'nın kuzey ve batı çevreleri, Konya'nın batı kesimleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri, Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzeyinde kısa süreli sağanaklar görülecek.
KURALIK HARİTASI DEĞİŞİYOR
Son 6 aydır kuraklığın etkileri derinden hissediliyor. Türkiye'nin kuraklık haritası değişiyor. Yeni sıcaklık rekoru mu kırılacak? Sıcaklıklar ne kadar artacak? Kavurucu sıcağa nefes aldıracak yağış mı? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kurnaz değerlendirdi.
TARİHİN EN SICAK 5 AYI
Prof. Dr. Levent Kurnaz: Senelerdir küresel ısınmadan ve bunun getirdiği iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Değişiklik dışa vurumdur. Havalar daha da ısınacak. 2024 yılının şu anda kadar geçirdiğimiz 5 ayı şimdiye kadar insanlığın tarihte yaşadığı en sıcak dönem oldu. Böyle gidecek olursa 2024 yılı da tahmin edilen en sıcak 5 seneden biri olabilir. Şu anda içinde yaşadığımız durum aslında yayınlanan raporda belirtilen durumdur.
VATANDAŞ NE YAPMALI?
Bireysel olarak insanların devlet politikasına yön vermek gibi bir durumu yoktur. Biz insanlar olarak elimizde şemsiyelerle bol su içerek kendimizi korumalı ve yeni yaşam tarzını konuşmak zorundayız. Devletin alacağı tedbirler konusunda vatandaşın yapacağı bir durum yok. Vatandaşlar bu dönemde koyu renklerden uzak duracak beyaz ve açık renkleri tercih edecek. Bol su içilecek ve ihtiyaç olmadığı zamanlarda dışarıda olmamak gerekebilir.
TARIMSAL ÜRETİM TEHLİKEDE
İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü hava daha serindi ancak pazartesi ve salı günü çok yüksek sıcaklık yaşandı. Sıcaklıklar artık hayati tehlike oluşturacak noktaya geliyor. Bizim çok ciddi bir biçimde kendimizi korumamız gerekiyor. Ama bunun ötesinde tarım alanında ciddi bir susuzluk var. Ona göre tarımsal ürün seçimleri yapılmalı. Nisan ayı yağışlarına bakıldığı zaman Türkiye'nin neredeyse hiçbir noktasında normal yağış olmadı. Mayıs ve haziran aylarında bu durum devam ederse tarımsal üretim çok ciddi zorlanabilir. Biz evde oturup kafamıza beyaz şapka takalım su içelim ancak tarladaki bitkiler için durum böyle değil. Orada çok daha ciddi sorunlarımız var.
TEMMUZ VE AĞUSTOS AYI SICAKLIKLARI
Haziran ayının sonuna kadar biraz daha sıcak günler geçireceğiz. Haziran ayından sonra temmuz ve ağustos ila eylül aylarında nispeten biraz daha az sıcak olacak. Şimdiye kadar yaşadıklarımıza kıyasla durum bu diyebiliriz. Bu sene haziran ayı bizim beklentimize göre biraz daha sıcak olacak ama temmuz ve ağustos beklentimize göre bu iki ay o kadar sıcak olmayacak. Ancak yağışlarda da bir azalma olacak.
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