Yeni sıcaklık rekoru bekleniyor | Dünya Meteoroloji Örgütü: Rekor kırılma olasılığı yüzde 86! Türkiye’nin kuraklık haritası...

TARIMSAL ÜRETİM TEHLİKEDE

İstanbul'da çarşamba ve perşembe günü hava daha serindi ancak pazartesi ve salı günü çok yüksek sıcaklık yaşandı. Sıcaklıklar artık hayati tehlike oluşturacak noktaya geliyor. Bizim çok ciddi bir biçimde kendimizi korumamız gerekiyor. Ama bunun ötesinde tarım alanında ciddi bir susuzluk var. Ona göre tarımsal ürün seçimleri yapılmalı. Nisan ayı yağışlarına bakıldığı zaman Türkiye'nin neredeyse hiçbir noktasında normal yağış olmadı. Mayıs ve haziran aylarında bu durum devam ederse tarımsal üretim çok ciddi zorlanabilir. Biz evde oturup kafamıza beyaz şapka takalım su içelim ancak tarladaki bitkiler için durum böyle değil. Orada çok daha ciddi sorunlarımız var.