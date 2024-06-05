05 Haziran 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan Meral Akşener'i kabul edecek...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.06.2024 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sürpriz görüşme! Başkan Erdoğan Meral Akşener’i kabul edecek...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör