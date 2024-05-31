Yeni dehşet senaryosu: Çin-ABD savaşı! Olası bir savaşta askeri potansiyel kimden yana? Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
Çin-Tayvan-ABD... sonrası tufan mı? Pasifik'te askeri hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Birleşik Devlet, Çin ile 2027 yılında savaş çıkma olasığına karşı bölgede nükleer bombardıman uçakları uçuyor. Almanya ise Pasifik'te askeri üs kurmaya hazırlanıyor. Bir yandan bölgede Tayvan ve Çin arasında gerilim gittikçe artıyor. Dünya konvansiyonel bir savaşın içinde mi? Çin ile ABD arasındaki olası bir savaşta kimin askeri gücü ve silahları daha fazla? Uzman isimler dehşet senaryosu ile ilgili tüm detayları en etkili harita üzerinden A Haber'de değerlendirdi.
Akademisyen-Stratejist Doktor Eray Güçlüer:
Denizaltı sayısında Amerika sayısal değil ancak teknolojik olarak üstün. Toplam deniz filosu gücü anlamında Amerika üstün. Yani askeri teknolojilerde üstünlük tamamen Amerika'da.
Asker gücüne, silah ve ordu gücüne Güney Kore, Japonya, Avustralya, Tayland, Filipinler, İngiltere eklenince Batılı güçlerin Çin'e karşı hem teknolojik hem de askeri açıdan güçlü olduğu görülüyor.
Ortada 1 milyar 400 milyon nüfusu olan 200 milyon askeri olan bir Çin var. Amerika'da aktif asker sayısı ise 1 milyon 300 bin… Amerika 1 milyon 300 bin askerini buraya getirmez. Buradaki kapasite farklıdır. Buraya getireceği asker sayısı maksimum 100 bindir.
Tayvan'da kaç asker var? 1 milyon asker var. Orada 30 milyonun 1 milyonu asker.
Savaş, silah ve teçhizat üstünlüğü olarak Amerika Çin'den bir adım daha önde görülüyor.
Balistik füzelerle, uçak gemisini vuramazsınız. Uçak gemisinin kendini savunma mekanizmasını var. Ancak hipersonik füzeler ile vurulabilir. Örnek vuracak olursak Rusya'nın 'HANÇER' füzesi uçak gemilerini batırabilir.
Burada çeşitli fonksiyonlar olması değil, hız önemli. Radarı baypas edebilmek için hız seviyesinin yüksek olması lazım.
Amerika ile Çin arasındaki bölgede olası bir savaşta. Çin galip geliyor. Amerika doğrudan konvansiyonel bir savaş yerine, asimetrik vekaletlerini kullanarak böyle bir savaş tercih edecektir.
Özel Kuvvetleri aynı Ukrayna'da nasıl 2014'ten 2022'ye kadar şehir savaşları için bölgeyi hazırladıysa, şu an Tayvan'ı da buna hazırlıyor.
Tayvan merkezli Çin çatışması olursa, Tayvan'a karşı Çin'in ağır konvansiyonel silah kullanmasını ve bölgede başka yerleri vurmasını engellemek için de ABD donanması orada olacak.
Yeni bir savaş modeli; evvelden terör örgütleri dolaylı mukavele aracı olarak kullandı. Şimdi ülkeler vekalet aracı olarak kullanılıyor; İsrail, Gazze, Ukrayna, Rusya… Belki yeni yeni alanda çıkabilir.
Belarus, Sırbistan, Kuzey Kore, Güney Kore… Çin'de boş durmaz…
Gazeteci Abdulkadir Selvi:
Ben doğrudan bir Çin Amerika savaşı olacağını düşünmüyorum. İkisi de savaşamayacak kadar çok büyük ülkeler. Amerika'nın tüm planı Tayvan'ı bir yem olarak kullanıp, Çin'i orada bir savaşa sokmak ve oradaki savaşa uzata bildiği kadar uzatmak. Çin'de bu tuzağa düşer mi emin değilim.
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