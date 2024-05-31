Yeni dehşet senaryosu: Çin-ABD savaşı! Olası bir savaşta askeri potansiyel kimden yana? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Ortada 1 milyar 400 milyon nüfusu olan 200 milyon askeri olan bir Çin var. Amerika'da aktif asker sayısı ise 1 milyon 300 bin… Amerika 1 milyon 300 bin askerini buraya getirmez. Buradaki kapasite farklıdır. Buraya getireceği asker sayısı maksimum 100 bindir.

Tayvan'da kaç asker var? 1 milyon asker var. Orada 30 milyonun 1 milyonu asker.