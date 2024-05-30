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Dünya bu barbarlığı durduracak mı? 2 günde 2 çadırkent vuruldu insanlar diri diri yakıldı

ahaber.com.tr Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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Dünya bu barbarlığı durduracak mı? 2 günde 2 çadırkent vuruldu insanlar diri diri yakıldı

İsrail'in pazar günü gerçekleştirdiği Refah saldırısı sonrasında tüm dünyada tepkiye yol açtı. 2 çadırkent havadan vuruldu ve insanlar diri diri yakıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da dün partisinin grup toplantısında, “Netanyahu katili kandan beslenen manyak bir psikopat. Görüntülere can dayanmıyor." ifadelerini kullandı. ABD ve BM'ye de seslenen Erdoğan "Bu barbarlar kadar sizin de elinize kan bulaştı. Sen ne işe yararsın Birleşmiş Milletler?" dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş değerlendirdi.

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