MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den A Haber’e özel açıklamalar: CHP ile DEM birbirinden kopamaz

"TÜRKİYE'NİN ALTINI OYMAK İÇİN UĞRAŞIYOR"

CHP siyaset üretemiyor. CHP DEM'lendiğinden dolayı kafası iyi değil. Köküyle kimliği ile fikriyatı ile bağı tamamıyla kopmuş vaziyette. Siyaset üretemeyen bir parti ne yapar? Kriz üretir. Kaos üretir. CHP şu anda DEM'lene DEM'lene Türkiye'nin altını oymak için uğraşıyor. Başka yaptığı bir şey yok.

Şu anda CHP'de kimin ön planda olduğu, kimin belirleyici olduğu veya kimin ne yaptığı belli değil. Davul Ahmet'in omuzunda ise tokmak Mehmet'in elinde. Karmakarışık vaziyetteler.

"ÖZGÜR ÖZEL ATEŞLE OYNUYOR"

CHP'nin esirleşmiş tutsaklaşmış yeni genel başkanı ateşle oynuyor Sayın Genel Başkanımızın Manisa'da ifade ettiği üzere. Ağzından çıkan kulağı duymuyor. Her meseleyi Türkiye'nin karşısına getirip bir tehdit vasıtası haline dönüştürüyor. Çünkü oturmuş olduğu koltuğu hazmedemedi. Sayın Özel'e on gömlek büyük geldi. Kaldıramadı. Çelişkide bocaladıkça yanlışı savunacak gerekçeyi bulma arayışına yöneldi.

"TÜRKİYE GÜCÜNE GÜÇ KATACAK"

CHP ve diğer eski ittifak ortakları Türkiye'nin şu anda önüne koyulmuş takozudur. 31 Mart'ta zillet ittifakının yerel yönetimlerde kalan bakiyesinin temizlenmesiyle Türkiye gücüne güç katacak.

Türkiye'de yerel yönetimlere hakim bir algı belediyeciliği var. Bir sosyal medya belediyeciliği var. Bir yalan belediyeciliği var. Bir iftira belediyeciliği var. Maske belediyeciliği var. Bunların hepsi 31 Mart'ta tasfiye edilecek. Türkiye umuda uyanacak. Türkiye yeni yüzyılda daha güçlü bir şekilde ilerlemek için güç toplamış vaziyette enerjisini toplamış vaziyette ileri atılmak için ben de varım diyecek.

Hiç kime boşuna hesap yapmasın. Cumhur İttifakı şu anda milletimizden muazzam ilgi ve destek görüyor.