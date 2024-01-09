Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı! Kurra Hafız Galip Usta omzundan yaralandı | Saldırgan tutuklandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Fatih Camisi'nde dün akşamki bıçaklı saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Ö.S. polis ekiplerince sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Ö.S. hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, 2028 yılına kadar da kayıtlı av tüfeği ruhsatı olduğu belirlendi.

Öte yandan, şüphelinin babası Hüseyin S. de ifade işlemleri için Bursa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. İfadesinde oğlunun 2012'de evlenip 2019'da boşandığını, daha sonra bir evlilik daha yapıp eşinden ayrıldığı için sorunlar yaşadığını belirten Hüseyin S, son aylarda ise işlerindeki bozulma nedeniyle kendisini dini konulara verdiğini anlattı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutulanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ EMNİYETTE SUSMA HAKKINI KULLANDI

Bu arada şüphelinin tek başına Bursa'dan kendi aracıyla 15.00 sıralarında Fatih Camisi'ne geldiği öğrenildi.

Ayrıca şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı, sağlık raporunda alkol ve uyuşturucu çıkmadığı bildirildi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, canlı yayında saldırganla ilgili yeni detayları aktardı. Saldırganın bir gün önce de Bursa'da bir kişiyi darp ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...



Tülay Ayçiçek Tosun: Bizler şu anda Fatih Camii'ndeyiz. Olayın meydana geldiği noktadayız. Az önce sizler de belirttiniz bu süre zarfında özellikle de olayın olduğu saat dilimlerinden bu yana kadar gerek yaralıların durumu gerek de soruşturmayla ilgili elimize yeni bilgiler, güncel bilgiler geliyor. Soruşturmayla başlayalım. Özellikle de dün akşam saat 19.10 sıralarında meydana gelmişti. Olayın olduğu saat itibarıyla birlikte Fatih Camii'ne saldıran Ömer Salgın asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Tabi saldırgan Ömer Salgın sorgulanmak üzere Gayrettepe'de şu anda. Ancak Ömer Salgın'la ilgili yeni bilgiler elimize ulaştı. Daha önce, yani olaydan 1 gün önce Bursa'da bir başka kişiye de saldırdığı ortaya çıktı. Bu kişinin kimyager olduğunu ve ortada bir neden yokken darp ettiği belirtildi. Daha önce yine aynı şekilde kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğunu sizlere aktarmış olalım. Oto yedek parçacıda çalışan ve ayrıca şahsın son 1 yıl içerisinde toplamda 2 adet hastane kaydının bulunduğu belirtildi. Yine aynı şekilde 2012'de evlendiğini, 2019 yılında boşandığını ve bu evlilikten 2 çocuğunun olduğunu sizlere aktarmış olalım. Yapılan araştırma hakkında tabi daha önce de kasten yaralama suçundan da kaydının bulunduğunu altını çizerek belirtmiş olalım.

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın A Haber'de aktardığı detaylar:

Bu kişinin Bursalı olduğu Bursa'da babasıyla yedek parça işi yaptığı tespit edildi. Daha önce kamuoyuna yansımıştı. Bu kişinin Bursa'dan aracıyla İstanbul'a geldiği tespit edildi. Fatih Camii'ne neden geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bir tespitte bulunulamadı.

Emniyette fenalaştı dün akşamdan bu itibaren bir sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri yapıldı tedavisi yapıldıktan sonra ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Milliyet'te yer alan habere göre; şüpheli Ömer Salgın savcıya verdiği ifadede evli ve iki çocuk babası olduğunu söyledi. Ticaret işiyle uğraştığını söyleyen Salgın, aylık ortalama gelirinin ise 500 bin lira olduğunu söyledi. Daha önce ailevi problemler yaşadığını söyleyen Ömer Salgın, "Bildiğim kadarıyla bir sağlık problemim yoktur. İki kez evlilik yaptım. Son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Beş vakit namaz kılan biriyim" dedi.

"ORTAĞIMLA ESKİ EŞİMİN İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Fatih Camii'ne vakit namazları için gittiğini söyleyen şüpheli, "En son ortağım olan Samet N. isimli şahsın eski eşim olan M.S ile ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.

"ANLIK BİR REFLEKS"

Olayda kullandığı çakının kendisine ait olduğunu söyleyen şüpheli, "İmamların iyiliği temsil eden kişilerden olması sebebiyle çok bunaldığımdan ve okuduğum şeylerle cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsızlığından dolayı öfkemi imama yansıtmış olabilirim. Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dedi.

BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

2019'da eşinden ayrıldığı daha sonra bir kadınla tanıştığı onunla da 3 hafta önce ayrıldığı bu ayrılık sebebiyle de ruhsal durumunun iyi olmadığına ilişkin babasının bir ifadesi söz konusu.

Babası Bursa'dan İstanbul'a getirildi ifadesi alındı. 6 gündür eve uğramadığını babası söyledi.

İstanbul'a nasıl geldiğini bilmediği söyledi. Fakat oğlunun son eşinden ayrıldığı için ruhsal durumunun iyi olmadığına ilişkin emniyet güçlerine bilgi verdi.

2019'da ayrıldığı eşinin de İstanbul'a yakın bir ilde yaşadığı çocuklarının velayetinin annede olduğu anlaşıldı. Diğer eşine ulaşılamadı. Aynı zamanda olay çerçevesinde 5 kişinin de ifadesine başvuruldu. Camide ayrıca bir kişinin daha ayağında yaralandığı tespit edildi. Olaya müdahale ederken imamı kurtarmaya çalışırken ayağından yaralandı ve hastanede tedavi gördüğü anlaşıldı bu kişinin. Onun da emniyette bilgisine başvuruldu.

A HABER BÖLGEDEN AKTARDI

8 Ocak'ta yatsı namazı sonrasında Fatih Camii'ne girip "Kahrolsun İsrail" şeklinde slogan attığı iddia edilen ve sonrasında Kurra Hafız Galip Usta ile cemaatten birini bıçaklı saldırı sonucu yaralayan saldırganın provokasyonu A Haber ekranlarına gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta değerlendirildi.

Fatih Camii avlusuna giden A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun, görgü tanıklarından aldığı bilgileri izleyenlere aktardı:

"Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Namazın kılındığı sıralarda Ö.S isimli şahıs, camiinin içine girerek huzursuzluk çıkardı. İlk olarak sorduğumuz sorulardan biri nasıl bir slogan attığı yönündeydi. "Kahrolsun İsrail" sloganı atılıyor. İçeride bulunan güenlşik tarafından çıkartılıyor. Şu ayrıntı çok önemli: 15-20 dakika sonra namaz kılacağını söylüyor. Sloganları 15-20 dakika sonra da devam ediyor. Cemaatin rahatsız olmasının ardından caminin imamı tarafından bir uyarı yapılıyor. Güvenlikçiler tarafından o kişi cami dışına çıkartılıyor. Ancak tartışma büyüdüğü için de cami imamı Galip Usta ve içeride bulunan cemaatlerden biri olan Bilal Erdem'i, birini sırtından birini de omzundan bıçaklıyor."

"YARALILARIN DURUMU AĞIR"

Tosun, bölgeden aktardığı yayında yaralıların durumunun ağır olduğunu da belirtti.

AMAÇ İNSANLARI KIŞKIRTMAK MI?

Melih Altınok'un camii içerinde kaos var ifadesiyle daha önce böyle bir şeyin yaşanmadığını belirtti.

AK Parti İstanbul Başkan adayı Murat Kurum'un da bugün Fatih Camii civarlarında olduğu belirtilen programda Gazeteci Gaffar Yakınca şu açıklama bulundu: