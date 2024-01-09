Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı! Kurra Hafız Galip Usta omzundan yaralandı | Saldırgan tutuklandı
Son dakika haberleri... Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Saldırganın daha önce de sabıka kaydı olduğu ve olaydan bir gün önce de Bursa'da bir kişiye saldırdığı ortaya çıktı. Saldırgan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatih Camisi'nde iki kişiyi bıçaklayan Ömer Salgın için tutuklanma talep edildi. Gelen son dakika bilgisine göre; saldırgan Ömer Salgın tutuklandı.
Fatih Camii'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.
SLOGAN ATARAK SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ
Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, İmam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.
SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
Fatih Camii içerisinde slogan atan Ö.S.'yi uyaran Cami İmamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, Ö.S.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik bıçaklı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Fatih Camisi'nde dün akşamki bıçaklı saldırının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Ö.S'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli Ö.S. polis ekiplerince sevk edildiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Ö.S. hakkında daha önce "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu, 2028 yılına kadar da kayıtlı av tüfeği ruhsatı olduğu belirlendi.
Öte yandan, şüphelinin babası Hüseyin S. de ifade işlemleri için Bursa'dan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. İfadesinde oğlunun 2012'de evlenip 2019'da boşandığını, daha sonra bir evlilik daha yapıp eşinden ayrıldığı için sorunlar yaşadığını belirten Hüseyin S, son aylarda ise işlerindeki bozulma nedeniyle kendisini dini konulara verdiğini anlattı.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutulanarak cezaevine gönderildi.
ŞÜPHELİ EMNİYETTE SUSMA HAKKINI KULLANDI
Bu arada şüphelinin tek başına Bursa'dan kendi aracıyla 15.00 sıralarında Fatih Camisi'ne geldiği öğrenildi.
Ayrıca şüphelinin emniyette susma hakkını kullandığı, sağlık raporunda alkol ve uyuşturucu çıkmadığı bildirildi.
YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun ve Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, canlı yayında saldırganla ilgili yeni detayları aktardı. Saldırganın bir gün önce de Bursa'da bir kişiyi darp ettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Tülay Ayçiçek Tosun: Bizler şu anda Fatih Camii'ndeyiz. Olayın meydana geldiği noktadayız. Az önce sizler de belirttiniz bu süre zarfında özellikle de olayın olduğu saat dilimlerinden bu yana kadar gerek yaralıların durumu gerek de soruşturmayla ilgili elimize yeni bilgiler, güncel bilgiler geliyor. Soruşturmayla başlayalım. Özellikle de dün akşam saat 19.10 sıralarında meydana gelmişti. Olayın olduğu saat itibarıyla birlikte Fatih Camii'ne saldıran Ömer Salgın asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Tabi saldırgan Ömer Salgın sorgulanmak üzere Gayrettepe'de şu anda. Ancak Ömer Salgın'la ilgili yeni bilgiler elimize ulaştı. Daha önce, yani olaydan 1 gün önce Bursa'da bir başka kişiye de saldırdığı ortaya çıktı. Bu kişinin kimyager olduğunu ve ortada bir neden yokken darp ettiği belirtildi. Daha önce yine aynı şekilde kasten yaralama suçundan kaydı bulunduğunu sizlere aktarmış olalım. Oto yedek parçacıda çalışan ve ayrıca şahsın son 1 yıl içerisinde toplamda 2 adet hastane kaydının bulunduğu belirtildi. Yine aynı şekilde 2012'de evlendiğini, 2019 yılında boşandığını ve bu evlilikten 2 çocuğunun olduğunu sizlere aktarmış olalım. Yapılan araştırma hakkında tabi daha önce de kasten yaralama suçundan da kaydının bulunduğunu altını çizerek belirtmiş olalım.
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman'ın A Haber'de aktardığı detaylar:
Bu kişinin Bursalı olduğu Bursa'da babasıyla yedek parça işi yaptığı tespit edildi. Daha önce kamuoyuna yansımıştı. Bu kişinin Bursa'dan aracıyla İstanbul'a geldiği tespit edildi. Fatih Camii'ne neden geldiğine ilişkin henüz ayrıntılı bir tespitte bulunulamadı.
Emniyette fenalaştı dün akşamdan bu itibaren bir sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolleri yapıldı tedavisi yapıldıktan sonra ifadesi alındıktan sonra bugün adliyeye sevk edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Milliyet'te yer alan habere göre; şüpheli Ömer Salgın savcıya verdiği ifadede evli ve iki çocuk babası olduğunu söyledi. Ticaret işiyle uğraştığını söyleyen Salgın, aylık ortalama gelirinin ise 500 bin lira olduğunu söyledi. Daha önce ailevi problemler yaşadığını söyleyen Ömer Salgın, "Bildiğim kadarıyla bir sağlık problemim yoktur. İki kez evlilik yaptım. Son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Beş vakit namaz kılan biriyim" dedi.
"ORTAĞIMLA ESKİ EŞİMİN İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"
Fatih Camii'ne vakit namazları için gittiğini söyleyen şüpheli, "En son ortağım olan Samet N. isimli şahsın eski eşim olan M.S ile ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde camide tekbir getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
"ANLIK BİR REFLEKS"
Olayda kullandığı çakının kendisine ait olduğunu söyleyen şüpheli, "İmamların iyiliği temsil eden kişilerden olması sebebiyle çok bunaldığımdan ve okuduğum şeylerle cami vaazlarındaki bilgilerin tutarsızlığından dolayı öfkemi imama yansıtmış olabilirim. Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dedi.
BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
2019'da eşinden ayrıldığı daha sonra bir kadınla tanıştığı onunla da 3 hafta önce ayrıldığı bu ayrılık sebebiyle de ruhsal durumunun iyi olmadığına ilişkin babasının bir ifadesi söz konusu.
Babası Bursa'dan İstanbul'a getirildi ifadesi alındı. 6 gündür eve uğramadığını babası söyledi.
İstanbul'a nasıl geldiğini bilmediği söyledi. Fakat oğlunun son eşinden ayrıldığı için ruhsal durumunun iyi olmadığına ilişkin emniyet güçlerine bilgi verdi.
2019'da ayrıldığı eşinin de İstanbul'a yakın bir ilde yaşadığı çocuklarının velayetinin annede olduğu anlaşıldı. Diğer eşine ulaşılamadı. Aynı zamanda olay çerçevesinde 5 kişinin de ifadesine başvuruldu. Camide ayrıca bir kişinin daha ayağında yaralandığı tespit edildi. Olaya müdahale ederken imamı kurtarmaya çalışırken ayağından yaralandı ve hastanede tedavi gördüğü anlaşıldı bu kişinin. Onun da emniyette bilgisine başvuruldu.
A HABER BÖLGEDEN AKTARDI
8 Ocak'ta yatsı namazı sonrasında Fatih Camii'ne girip "Kahrolsun İsrail" şeklinde slogan attığı iddia edilen ve sonrasında Kurra Hafız Galip Usta ile cemaatten birini bıçaklı saldırı sonucu yaralayan saldırganın provokasyonu A Haber ekranlarına gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta değerlendirildi.
Fatih Camii avlusuna giden A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun, görgü tanıklarından aldığı bilgileri izleyenlere aktardı:
"Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Namazın kılındığı sıralarda Ö.S isimli şahıs, camiinin içine girerek huzursuzluk çıkardı. İlk olarak sorduğumuz sorulardan biri nasıl bir slogan attığı yönündeydi. "Kahrolsun İsrail" sloganı atılıyor. İçeride bulunan güenlşik tarafından çıkartılıyor. Şu ayrıntı çok önemli: 15-20 dakika sonra namaz kılacağını söylüyor. Sloganları 15-20 dakika sonra da devam ediyor. Cemaatin rahatsız olmasının ardından caminin imamı tarafından bir uyarı yapılıyor. Güvenlikçiler tarafından o kişi cami dışına çıkartılıyor. Ancak tartışma büyüdüğü için de cami imamı Galip Usta ve içeride bulunan cemaatlerden biri olan Bilal Erdem'i, birini sırtından birini de omzundan bıçaklıyor."
"YARALILARIN DURUMU AĞIR"
Tosun, bölgeden aktardığı yayında yaralıların durumunun ağır olduğunu da belirtti.
AMAÇ İNSANLARI KIŞKIRTMAK MI?
Melih Altınok'un camii içerinde kaos var ifadesiyle daha önce böyle bir şeyin yaşanmadığını belirtti.
AK Parti İstanbul Başkan adayı Murat Kurum'un da bugün Fatih Camii civarlarında olduğu belirtilen programda Gazeteci Gaffar Yakınca şu açıklama bulundu:
Fatih Cami sembol camilerinden biri. Burada bir eylemi yaparken "Kahrolsun İsrail" sloganı atarak yapıyorsanız üzerinizde bıçak varsa ve siz cami imamıyla kavga edecek arbede yaşayacak onu bıçaklayacak noktaya geliyorsanız başka bir şeyleri alevlendirmeye çalışıyorsunuz demektir. Burası pek çok dindar insanların bulunduğu bölge... Burada "Kahrolsun İsrail" sözcüğü kesinlikle provokatif amaçlıdır. Bunun aksini kime iddia edemez.
Buranın bir özelliği de; Yürüme mesafesinde Fenerium Patrikhanesi var, Bulgar Kilisesi var. Burası bir inanç toprağı. Suriyeli ve göçmen de çok. Dolayısıyla ateşleyeceğiniz bir yer.
MURAT KURUM ESNAF ZİYARETİ YAPTI
Murat Kurum da bugün Fatih'te esnaf ziyareti yaptığını belirten Yakınca, bu suikastın Türkiye'nin güvenliğine dair bir suikast olduğunu anlamak zor olmadığını söyledi.
SALDIRGAN KASTEN YARALAMADAN SABIKALI ÇIKTI
Fatih Camii imamı Galip Usta ve cemaatten Bilal Erdem'i yaralayan saldırgan Ö.S'nin sicilinin temiz olmadığı öğrenildi. Ö.S adlı şahsın bir defa kasten yaralama suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.
İMAM GALİP USTA'NIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Alpaslan Mayadağlı, bıçakla yaralanan Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta'nın sağlık durumuna ilişkin, "Hayati parametreler hastamızın lehine, hayati bir tehlikemiz yok. Bu yaralanmalardan, müdahaleler sonucunda herhangi bir sıkıntı olmadan çıkacağımızı düşünüyoruz." dedi.
Hastanın soluk borusunun ciddi yaralanmaya maruz kaldığını vurgulan Mayadağlı, "Ancak hastanın sağlık durumu stabil. Çok hızlı bir şekilde hastaneye getirildi, zamanında etkin bir müdahale yapılmasaydı hastamızı kaybetme riskimiz çok fazlaydı. Yemek borusuna isabet etmemesi büyük bir avantaj. Bu ciddiyetteki bir saldırı çok ucuz şekilde atlatacağız diye düşünüyorum." diye konuştu.
Başhekim Mayadağlı, hastanın 3 bıçak darbesi aldığını aktararak, şunları kaydetti:
"Boyun ve göğüs bölgesine darbe almış. Soluk borusundaki darbenin müdahalesi yapılıyor. Boyundan maalesef büyük darbe almış. Kanama ve yaralanmalar kontrolümüz altında. Hayati parametreler hastamızın lehine, hayati bir tehlikemiz yok. Bu yaralanmalardan müdahaleler sonucunda herhangi bir sıkıntı olmadan çıkacağımızı düşünüyoruz. Gereken her şey hastanemiz tarafından yapılıyor."
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştır.
Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır."
VALİ GÜL'DEN HASTANE ZİYARETİ
İstanbul Valisi Davut Gül yaralıları hastanede ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı.
Vali Gül yaptığı açıklamada, "Fatih Camii'nde uğradıkları saldırıda yaralanan hocamız Galip Usta ve talebesi Bilal Erdem'e Allah'tan şifa diliyoruz. Hastanede ziyaret ederek doktorlarımızdan bilgi aldık. Tedavileri devam ediyor. Fail yakalandı ve emniyetimiz olayı çok yönlü inceliyor." dedi.
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: ŞAHIS EMNİYET GÜÇLERİMİZCE YAKALANDI
Saldırıda yaralananların yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğünü belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Yerlikaya, "İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte. Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip Hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.
"ADLİ SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırı şüphelisinin gözaltına alındığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi. Bakan Tunç, saldırıya ilişkin şu açıklamada bulundu:
"İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum.
Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca #adlisoruşturma çok yönlü devam etmektedir.
Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
MURAT KURUM'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Camii imamına ve cemaatine yönelik yapılan saldırıyı, 'menfur saldırı' diyerek lanetledi. Kurum, sosyal X hesabından yaptığı açıklamada, "Fatih Camii'nde bugün yaşanan menfur saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda yaralanan Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun." dedi.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Ali Erbaş, Fatih Camii imam hatibi Galip Usta'ya geçmiş olsun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız."
ÖMER ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: SALDIRIYI LANETLİYORUM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da saldırıya tepki gösterirken "Fatih Camii'ndeki hunhar saldırıyı lanetliyorum, kınıyorum.Bu organize bir saldırıysa, Türkiye buna geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.
Fatih'te cami imamına saldırı: Bir şiddet eylemi mi, yoksa bir provokasyon mu? Abbas Ulu yazdı
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