Memur maaşları nasıl hesaplanacak? Uzman isim A Haber’de aktardı

Bizim konuştuğumuz rakamlar yüzde 49,25'lik zam oranı ile konuştuğum rakamlardır. Tabii bunun üzerine yuvarlama farkı adı altında yüzde 50'e yuvarlanacağına yönelik bir açıklama gelir ise, normal çalışan için en düşük maaş 33 bin 25 TL'ye emekli için ise 14 bin 814 TL'ye çıkacak.