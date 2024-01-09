Memur maaşları nasıl hesaplanacak? Uzman isim A Haber'de aktardı
Asgari ücretin ardından TÜİK'in aralık ayı enflasyon rakamlarını da duyurmasının ardından emekli maaşları ve memurlara yönelik zam oranı da belli oldu. TÜİK aralık ayı enflasyonunu yüzde 2,93 olarak açıklarken, yıllık enflasyonu ise yüzde 64,77 olarak paylaştı. Diğer yandan memur ve memur emeklilerin yanında emeklilere de yapılacak zam miktarı belli oldu. Peki, memur maaşları nasıl hesaplanacak? Seyyanen ödemeye zam nasıl yansıyacak? Uzman isim tüm detayları A Haber’de aktardı.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,77, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,22 olarak gerçekleşti.
Sosyal Güvenlik Uzman Melis Elmen, memur maaşlarına yönelik tüm detayları A Haber'de aktardı:
TÜİK verilerine göre aylık ve yıllık enflasyonlar açıklandı. Aylık enflasyonumuz yüzde 2,93 yıllık enflasyon ise yüzde 64,77 olarak belirlendi.
Bunun sonucunda daha önceden yapılan tahminler ve anketlere göre enflasyon oranının altında kalması ekonomik açıdan pozitif bir gerileme yaşadığımız görülüyor.
En düşük bekar memur üzerinden değerlendirecek olursak; 2023 yılında 22 bin 17 TL olan aylık oran, 2024 itibarıyla 32 bin 960 TL'ye çıkmış oluyor.
En düşük memur emeklisi ise; 2023 yılında 9 bin 876 TL'den, 14 bin 739 TL'ye çıkmış bulunuyor. Aynı şekilde enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 10 zam ile birlikte, ekstra bir zam alınacak.
Sayın Bakanlarımızın yaptığı açıklamaya göre, 2024 ortasından itibaren çok ciddi anlamda ekonomik gelişmeler bekleniyor. 2024'ün ortasından sonra alınacak zamlarla birlikte memur ve memur emeklileri avantajlı bir hale geçmiş olacak.
Bizim konuştuğumuz rakamlar yüzde 49,25'lik zam oranı ile konuştuğum rakamlardır. Tabii bunun üzerine yuvarlama farkı adı altında yüzde 50'e yuvarlanacağına yönelik bir açıklama gelir ise, normal çalışan için en düşük maaş 33 bin 25 TL'ye emekli için ise 14 bin 814 TL'ye çıkacak.
Şu anda ¼'ünde çalışan bir öğretmen 26 bin 654 TL maaş alırken, yüzde 49,25'lik zamla 39 bin 781 TL eğer yüzde 50'ye yuvarlanırsa ise 39 bin 981 TL alacak ve 40 bin TL'ye ulaşmış olacak.
8/1'ine göre çalışan bir polis ise, 29 bin 525 TL'den, yüzde 49,25'lik zamla 44 bin 66 TL'ye ulaşacak. Eğer bu rakam yüzde 50'ye yuvarlanırsa ise 44 bin 287 TL'ye ulaşacak.
Hemşirelerimiz için örnek verecek olursak; üniversite mezunu 5/1'indeki bir hemşirenin 26 bin 440 TL'lik maaşı 39 bin 462 TL'ye çıkmış oluyor. Yüzde 50'lik zamla ise 39 bin 660 TL'ye çıkacak.
İŞTE MEMUR EMEKLİLERİNİN YENİ MAAŞLARI
ÖDEMELER NE ZAMAN?
1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı
3 OCAK: Zam oranları belli olacak
15 OCAK: Memurlara zamlı maaş
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş.
TEMMUZDA DA ARTIŞ VAR
Memurların ve emeklilerin maaşları Temmuz'da da artacak. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve 2024'ün ilk yarısındaki enflasyon yüzde 15'i aşarsa fark yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise 2024'ün ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zamlanacak. Bu arada tüm emeklilere Nisan ve Haziran aylarında da bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.
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