Zara çark etti: Gazze şehitleri ile dalga geçti boykota uğradı! Inditex markası çirkin kampanyasını geri çekti

ENKAZI ANDIRAN MEKAN, KEFENE SARILAN MANKEN

İsrail'in katliamlarının devam ettiği dönemde Amerikalı model Kristen McMenamy'nin tanıttığı koleksiyonda uzuvları olmayan bir cansız mankenin kefene benzeyen beyaz bir bez parçasına sarıldığı ve enkazı andıran bir mekanın seçildiği dikkat çekti.

Skandala tepki yağarken dünyanın birçok yerinde Zara için boykot çağrıları ve protestoları yapıldı.

Zara'nın sosyal medya platformu Instagram'da paylaştığı yeni kampanyasında kullanılan fotoğraflardaki beyaza sarılı heykellerin Gazze'de beyaz çarşaflara sarılmış cansız bedenlere benzediği gerekçesiyle binlerce kişi şikayette bulundu. Bir diğer sosyal medya platformu olan X'te de "#BoycottZara" ifadesi trend oldu.