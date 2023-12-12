Zara çark etti: Gazze şehitleri ile dalga geçti boykota uğradı! Inditex markası çirkin kampanyasını geri çekti
Yeni bir yıla girmeden 2 ayı aşkın bir süredir işgalci İsrail, Gazze’de çoluk çocuk demeden binlerce masumun canına kıyıyor. Birçok marka kınama mesajı yayımlarken, Mc Donalds, Starbuks, Dior, Hermes gibi küresel markalar Siyonizm’e destek verdi. Bir destek de Inditex Grubu Zara’dan geldi. Yeni kreasyonu için ilham alacak başka bir şey bulamayan Zara, Gazze’deki sivil ölümlerle dalga geçer gibi bir konsept sundu. Uluslararası boykot listesine giren Inditex’in satış büyümesinin üçüncü çeyrekte biraz yavaşlamasını beklenirken yoğun tepki üzerine Zara çark etti.
Katil İsrail, Gazze'de yaptığı soykırımla dünya genelinden yoğun tepki görüyor. İşgalcilerin finansmanını, gıda ve giyecek desteği veren MC Donalds'tan Starbuks'ına Dior'undan Hermes'ine birçok ünlü marka büyük boykotla karşılaştı.
Uluslararası tepki gören ve cirolarında büyük düşüşler yaşayan küresel markalar bazı ülkelerde iflas ederek dükkan kapattı.
Filistinlilere yaşatılanlara ABD ve bazı AB ülkelerinin göz yumması kabul edilebilir bir durum değilken katliam destekçisi gıda ve perakende sektörü milyonların tek ses olmasıyla dersini aldı.
BİR SKANDAL DA INDITEX'TEN GELDİ
Ateşkes sonrası yoğun bir şekilde devam eden saldırıların bilançosu daha ağırlaşırken, Gazze'deki şehitlerin dünya basınına sızan görüntüleri Zara'nın yeni kreasyonu için kullanıldı.
İlham alacak başka bir şey bulamayan marka, dalgaya aldığı bu acıyı 'Atalier' adlı yeni sezon konsepti yaparak boykot listesine kendi ayağıyla geldi.
ENKAZI ANDIRAN MEKAN, KEFENE SARILAN MANKEN
İsrail'in katliamlarının devam ettiği dönemde Amerikalı model Kristen McMenamy'nin tanıttığı koleksiyonda uzuvları olmayan bir cansız mankenin kefene benzeyen beyaz bir bez parçasına sarıldığı ve enkazı andıran bir mekanın seçildiği dikkat çekti.
Skandala tepki yağarken dünyanın birçok yerinde Zara için boykot çağrıları ve protestoları yapıldı.
Zara'nın sosyal medya platformu Instagram'da paylaştığı yeni kampanyasında kullanılan fotoğraflardaki beyaza sarılı heykellerin Gazze'de beyaz çarşaflara sarılmış cansız bedenlere benzediği gerekçesiyle binlerce kişi şikayette bulundu. Bir diğer sosyal medya platformu olan X'te de "#BoycottZara" ifadesi trend oldu.
ÇARK ETTİ ÖZÜR DİLEDİ
Tepkilerin sosyal medyada giderek büyümesinin ardından Zara'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.
İşte Zara'nın özür açıklaması:
"Bir sanatçının stüdyosunda bulunan yarım kalan heykellerin bir dizi görselinin bir parçasını oluşturan görsel, bazı müşterilerimizden olumsuz geri dönüşler aldığından, bu görseli kaldırmaya karar verdik. Niyetimiz kesinlikle bu olmadığından yanlış anlaşılma için özür dileriz. Zara, birçok coğrafya ve kültürden gelen, çok çeşitli sosyal, kültürel ifadelere veya inançlara sahip müşterileri ve çalışanları olan küresel bir markadır. Çeşitlilik temel değerlerimizden biri olduğundan, Zara'nın hepsine derin bir saygısı bulunur. Hiçbir kasıt bulunmadan oluşan bu yanlış anlamalardan dolayı herkesten özür dileriz. Tüm paydaşlarımızı dinlemeye ve marka olarak gelişmek için sürekli çalışmaya kararlıyız."
Zara her ne kadar "Niyetimiz o değildi" dese de boykot gösterileri devam etti.
KAMPANYAYI GERİ ÇEKTİLER
Yaşananların ardından Zara'dan yeni bir açıklama daha geldi. Marka, tepkilere yol açan kampanyaya ilişkin fotoğrafları kaldırdığını açıkladı.
İngiltere'nin Reklamcılık Standartları Otoritesi Zara'nın kampanyasına ilişkin 110 şikayet aldığını açıkladı ve "Zara, reklamı kaldırdığı için biz başka bir adım atmayacağız" dedi.
CİROLARDA DÜŞÜŞ OLABİLİR
Inditex, mali yılının ilk dokuz ayına ilişkin sonuçları Çarşamba günü açıklayacak. Analistler, Avrupa'daki alışılmadık derecede sıcak Ekim ayı nedeniyle satış büyümesinin üçüncü çeyrekte biraz yavaşlamasını bekliyor.
ZARA'NIN SAHİBİ KİM, HANGİ ÜLKENİN MARKASI?
Zara, İspanyol merkezli giyim ve aksesuar markası. 1975 yılında Arteixo, Galiçya'da Amancio Ortega ve Rosalía Mera tarafından kuruldu. Mağazaları genelde büyük alanlar üzerine kurulmaktadır. Dünyanın en büyük 3 hazır giyim şirketinden biridir. 2015 yılı itibarıyla dünya genelinde 88 ülkede 2.000'in üzerinde mağazası vardır. Türkiye'de ise 37 mağazası bulunmaktadır.
İnditex grubu bünyesinde yer alan Zara grubun en büyük şirketidir. İnditex grubunda Zara ile beraber; Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Uterqüe, Stradivarius, Zara Home ve Bershka markalarıda yer almaktadır.
Kurucuları: Amancio Ortega Gaona, Rosalía Mera
Genel merkezi: Arteixo, İspanya
Kuruluş tarihi: 12 Haziran 1985, A Coruña, İspanya
AMANCİO ORTEGA GAONA KİMDİR?
Amancio Ortega Gaona Zara ve Bershka gibi moda markalarıyla bilinen Inditex'in kurucusu İspanyol iş adamı. Forbes'e göre 2022 itibarıyla dünyanın en zengin 23. kişisi, Statista'ya göre ise İspanya'nın en zengin kişisidir.
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