Katil Netanyahu’nun oğlundan skandal paylaşım! Küçük soytarıdan ’Kürdistan’lı alçaklık

Fırat ve Nil arasında Davut Yıldızı'nın yerleştirildiği bez parçası ile yüz yıl önce kurulması planlanan terör örgütü İsrail, ev sahibi olan Filistin'i yerinden etmeye çalışıyor. Doğu Kudüs'te bulunan üç semavi dinin gözbebeği Mescid-i Aksa'da hüküm sürmeye çalışan bir avuç topluluk, Gazze'de 2 ayı aşkın bir süredir bebeklerin öldüğü bir katliama imza atıyor.