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Katil Netanyahu’nun oğlundan skandal paylaşım! Küçük soytarıdan 'Kürdistan'lı alçaklık

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 10.12.2023 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
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Katil Netanyahu’nun oğlundan skandal paylaşım! Küçük soytarıdan ’Kürdistan’lı alçaklık

Gazze’yi abluka altına alan işgalci İsrail, bölgede yoğun bombardımanlarına devam ediyor. Geçici ateşkes sonrası saldırılarını artıracağını vurgulayan Siyonist Netanyahu, ABD ve AB eteklerine sığınarak savaş suçu işliyor. Pek çok ülkeden gelen kalıcı ateşkes çağrılarına kulak asmadığı gibi Arz-ı Mev’ud hayali ile gözünü Türkiye topraklarına dikti. Katil’in oğlu Yair Netanyahu ise bunu tasdikler nitelikte skandal bir paylaşıma imza attı. Yair, sosyal medya hesabından paylaştığı paçavra ile Kürdistan propagandası yaptı. İşte tüm detaylar…

Yıllardır Filistin topraklarını işgal eden Siyonist İsrail'in bölgede kurulmasının en büyük amaçlarından biri olan Arz-ı Mev'ud yani vadedilmiş topraklarını gündeme getirmeye devam ediyor.

Önce Kıbrıs'ta kamplaşan sonrasında Almanya'daki Nazi soykırımıyla beraber birçok ülkeden yüzbinlerce Yahudi'nin Filistin'e göç ettirilmesi, başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerini Siyonist devlet hayaline ulaştırdı.

Fırat ve Nil arasında Davut Yıldızı'nın yerleştirildiği bez parçası ile yüz yıl önce kurulması planlanan terör örgütü İsrail, ev sahibi olan Filistin'i yerinden etmeye çalışıyor. Doğu Kudüs'te bulunan üç semavi dinin gözbebeği Mescid-i Aksa'da hüküm sürmeye çalışan bir avuç topluluk, Gazze'de 2 ayı aşkın bir süredir bebeklerin öldüğü bir katliama imza atıyor.

VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR SAFSATASI

Siyonizm'in hedeflerinden biri olan Arz-ı Mev'ud (vadedilmiş topraklar) Hamas'la olan savaşla beraber sık sık gündemi kurcalıyor. Katil İsrail'in çizdiği harita Irak, Suriye ve Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illeri kapsıyor.

DEPREM BÖLGELERİNİ İÇİNE ALIYOR

İsrail'in Arz-ı Mev'ud hayalinde 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketinden etkilenen illerin olması kafaları karıştıran nokta oluyor.
Türkiye'nin her defasında Filistin'i desteklemesi üzerine işgalci İsrail yakın zamanda küstah bir şekilde "asrın felaketini" hatırlatmıştı. Bu durum ise vadedilmiş topraklarla alakasına dikkat çekti.

PKK'NIN GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA ÖZERKLİK HAYALİ

Öte yandan Arz-ı Mev'ud'u kapsayan illerimiz ve çevre ülkelerde PKK terör örgütü özerkliğini ilan etme derdinde.

ŞEYTANIN OĞLUNDAN KÜRDİSTAN PROPAGANDASI

Katil Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir paçavrayla beraber Kürdistan propagandası yaptı.

Yair, bu küstahlığıyla İsrail'in bir terör devleti olduğunu kanıtladı.

İŞTE O PAYLAŞIM

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