10 Aralık 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri AB’nin ikiyüzlü tutumuna sert tepki! İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta’dan ortak mektup: Gazze konusunda net tavır talebi

AB’nin ikiyüzlü tutumuna sert tepki! İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta’dan ortak mektup: Gazze konusunda net tavır talebi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.12.2023 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023
ABONE OL
AB’nin ikiyüzlü tutumuna sert tepki! İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta’dan ortak mektup: Gazze konusunda net tavır talebi

1948 yılında işgal altına aldığı Filistin’de 2 ayı aşkın katliam yapan katil İsrail’e dünya genelinden tepkiler çığ gibi büyüyor. ABD’nin gölgesi altında tüm desteğini alarak binlerce masumu canından eden İsrail, on binlerce kişi tarafından her gün protesto ediliyor. Pek çok ülke yönetimleri Filistin’e ateşkes çağrılarında bulunurken ikiyüzlü tavır takınan AB’ye sert tepki geldi. İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta başbakanları, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e ortak mektup göndererek Gazze konusunda ‘net tavır’ talep etti. Gözler, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Konseyi zirvesine çevrildi. İşte tüm detaylar…

İşgalci İsrail, Gazze'deki katliamı için dünya genelinden umduğu desteği bulamıyor. ABD ve AB'ye bel bağlayan katillere bazı pek çok ülke sırtını döndü. Ancak AB'nin ABD gibi sergilediği ikiyüzlü tavır bazı ülkelerce tepki gördü.

14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak olan AB Konseyi zirvesinde, Gazze konusunun masaya yatırılması bekleniyor. Öte yandan AB'nin net tavır sergilemesini isteyen İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta başbakanları (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e ortak mektup sundu.

Konuya ilişkin İspanya Başbakanlık kaynaklarından basına yapılan açıklama da "İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve Malta Başbakanı Robert Abela, AB Konseyi Başkanı Michel'e ortak mektup gönderdi." yönünde oldu.

NET TUTUM, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Mektupta, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Konseyi zirvesinde Gazze'deki duruma ve iki devletli çözüme ilişkin net tutum oluşturmaya yönelik tartışmanın gündeme alınması talep edildi.

"BU FELAKETE ACİL ÇÖZÜM"

AB dönem başkanlığı görevini aralık sonunda tamamlayacak İspanya ile 1 Ocak'ta bu görevi teslim alacak Belçika'nın öncülüğünde 4 başbakanın imzasının bulunduğu mektubun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki insani felakete acil çözüm bulunmasına ilişkin başlattığı girişimden etkilenerek gönderildiği belirtildi.

Diğer yandan Başbakan Sanchez'in İspanya'nın AB dönem başkanlığının yıl sonunda sona ermesi dolayısıyla 13 Aralık'ta Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapacağı kaydedildi.

GAZZE'DE SON DURUM

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son şehit sayısını açıkladı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 297 kişi artarak 17 bin 997'ye yükseldi.

Katil İsrail’in işgal haritası! KATİL İSRAİL'İN İŞGAL HARİTASI!
Zara Gazze’nin acısıyla alay etti! Böyle alçaklık görülmedi ZARA GAZZE'NİN ACISIYLA ALAY ETTİ! BÖYLE ALÇAKLIK GÖRÜLMEDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA