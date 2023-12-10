AB’nin ikiyüzlü tutumuna sert tepki! İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta’dan ortak mektup: Gazze konusunda net tavır talebi
1948 yılında işgal altına aldığı Filistin’de 2 ayı aşkın katliam yapan katil İsrail’e dünya genelinden tepkiler çığ gibi büyüyor. ABD’nin gölgesi altında tüm desteğini alarak binlerce masumu canından eden İsrail, on binlerce kişi tarafından her gün protesto ediliyor. Pek çok ülke yönetimleri Filistin’e ateşkes çağrılarında bulunurken ikiyüzlü tavır takınan AB’ye sert tepki geldi. İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta başbakanları, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e ortak mektup göndererek Gazze konusunda ‘net tavır’ talep etti. Gözler, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Konseyi zirvesine çevrildi. İşte tüm detaylar…
İşgalci İsrail, Gazze'deki katliamı için dünya genelinden umduğu desteği bulamıyor. ABD ve AB'ye bel bağlayan katillere bazı pek çok ülke sırtını döndü. Ancak AB'nin ABD gibi sergilediği ikiyüzlü tavır bazı ülkelerce tepki gördü.
14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak olan AB Konseyi zirvesinde, Gazze konusunun masaya yatırılması bekleniyor. Öte yandan AB'nin net tavır sergilemesini isteyen İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta başbakanları (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'e ortak mektup sundu.
Konuya ilişkin İspanya Başbakanlık kaynaklarından basına yapılan açıklama da "İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Belçika Başbakanı Alexander de Croo, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ve Malta Başbakanı Robert Abela, AB Konseyi Başkanı Michel'e ortak mektup gönderdi." yönünde oldu.
NET TUTUM, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM
Mektupta, 14-15 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB Konseyi zirvesinde Gazze'deki duruma ve iki devletli çözüme ilişkin net tutum oluşturmaya yönelik tartışmanın gündeme alınması talep edildi.
"BU FELAKETE ACİL ÇÖZÜM"
AB dönem başkanlığı görevini aralık sonunda tamamlayacak İspanya ile 1 Ocak'ta bu görevi teslim alacak Belçika'nın öncülüğünde 4 başbakanın imzasının bulunduğu mektubun, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki insani felakete acil çözüm bulunmasına ilişkin başlattığı girişimden etkilenerek gönderildiği belirtildi.
Diğer yandan Başbakan Sanchez'in İspanya'nın AB dönem başkanlığının yıl sonunda sona ermesi dolayısıyla 13 Aralık'ta Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yapacağı kaydedildi.
GAZZE'DE SON DURUM
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son şehit sayısını açıkladı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 297 kişi artarak 17 bin 997'ye yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AK Parti belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti belediye başkan adayları isim listesi 2024 ne zaman belli olacak?
- Kim Milyoner Olmak İster neden yok? Kim Milyoner Olmak İster ne zaman, hangi gün? 10 Aralık ATV yayın akışı...
- EYT'siz kademeli emeklilik şartları duyuruldu! Yaş, prim, gün detayı eklendi! 1999 öncesi ve 2000 sonrası emeklilik tablosu...
- İstanbul'da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...
- Bu hafta talep toplama yapacak şirketler listesi 2023! Hisse fiyatı kodu, lot sayısı...
- Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler yaşadı! TOKİ Emlak Müzayede açık artırma o illerde başlıyor! 2+1,3+1,4+1 daire satış fiyatları...
- Evde bakım parası yatan iller listesi! Aralık ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? SMS / e- Devlet maaş sorgulama ekranı
- Kardeşlerim Ömer öldü mü? ATV Kardeşlerim 108. bölümde Ömer öldü mü, yaşıyor mu? Bilal Yiğit Koçak kimdir, diziden ayrıldı mı?
- İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İSG/2 İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı kaç dakika ve kaç soru?
- BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA? 11 Aralık 2023 Bolu'da okullar tatil edildi mi? MEB-Valilik açıklaması...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 11 Aralık Pazartesi okullar tatil edildi mi, hangi illerde? MEB Valilik açıklamaları...
- 2. Torba yasada 80 madde bölündü! 2000 sonrasına emeklilik bileti kesildi kesilecek! 4D'li taşerona kadro, emekli zammı, düşük faizli konut...