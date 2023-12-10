AB’nin ikiyüzlü tutumuna sert tepki! İspanya, Belçika, İrlanda ve Malta’dan ortak mektup: Gazze konusunda net tavır talebi

İşgalci İsrail, Gazze'deki katliamı için dünya genelinden umduğu desteği bulamıyor. ABD ve AB'ye bel bağlayan katillere bazı pek çok ülke sırtını döndü. Ancak AB'nin ABD gibi sergilediği ikiyüzlü tavır bazı ülkelerce tepki gördü.