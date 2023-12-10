Almanya’nın özgürlükler karnesi kötüleşti! Mazlum Filistinlilere sırt çevirene küresel darbe

CIVICUS Monitor Avrupa ve Orta Asya araştırmacısı Tara Petrovic, "Almanya bir zamanlar Avrupa'da en özgür ülkelerden biriydi. Şimdi ise Almanya, iklim aktivizmine karşı AB genelindeki baskılara öncülük ediyor." değerlendirmesinde bulunarak, Almanya'nın özgürlükler notunun kırılmasının bu ülke ve kıta için gidişatı değiştirmeleri konusunda bir uyarı alarmı olması gerektiğini vurguladı.