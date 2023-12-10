Almanya'nın özgürlükler karnesi kötüleşti! Mazlum Filistinlilere sırt çevirene küresel darbe
Katil İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı katliamını meşru gören ve mazlum sivillere sırt çeviren Almanya'ya kötü rapor verildi. Almanya'nın insan hakları sicili, Filistin yanlıları ile iklim aktivistlerinin polis tarafından hedef alınmaları ve gösterilerin engellenmesi nedeniyle kötüleşti.
Almanya'nın insan hakları sicili, Filistin yanlıları ile iklim aktivistlerinin polis tarafından hedef alınmaları ve gösterilerin engellenmesi nedeniyle kötüleşti.
MAZLUMLARA SIRT ÇEVİRENLERE KÜRESEL DARBE
Küresel sivil toplum ittifakı CIVICUS tarafından hazırlanan raporda, Almanya'da vatandaşların alanının artık "açık değil kısıtlanmış olduğu" vurgulanarak buna gerekçe olarak Alman makamlarının "Son Nesil" adlı iklim hareketinin protestolarını dağıtması ve eylemcilere karşı orantısız önlemlere başvurulması yanında son dönemde Filistin destekçilerinin protestolarının yasaklanması ve göstericilere karşı aşırı güç kullanılması gösterildi.
CIVICUS Monitor Avrupa ve Orta Asya araştırmacısı Tara Petrovic, "Almanya bir zamanlar Avrupa'da en özgür ülkelerden biriydi. Şimdi ise Almanya, iklim aktivizmine karşı AB genelindeki baskılara öncülük ediyor." değerlendirmesinde bulunarak, Almanya'nın özgürlükler notunun kırılmasının bu ülke ve kıta için gidişatı değiştirmeleri konusunda bir uyarı alarmı olması gerektiğini vurguladı.
ALMAN POLİSİ FİLİSTİN'E GÖSTERİLERDE 174 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
Raporda, Alman polisinin başkent Berlin'deki Filistin'e destek gösterisinde biber gazı ve tazyikli su dahil aşırı güç kullandığı 174 kişiyi gözaltına aldığı hatırlatıldı.
Alman makamlarının Berlin ve Frankfurt'ta Filistin'e destek gösterilerini yasakladığı da hatırlatılan raporda, bu tür kısıtlamaların ayrımcı olduğu ve barışçıl toplanma ve gösteri yapma hakkını ihlal ettiği belirtildi.
CIVICUS tarafından Almanya gibi özgürlükler notu kırılan diğer ülkeler Bangladeş (kapalı), Bosna Hersek (engellenmiş), Kırgızistan (bastırılmış), Senegal (bastırılmış), Sri Lanka (bastırılmış) ve Venezuela (kapalı) oldu.
Filistin'e destek gösterileri, 7 Ekim sonrası süreçte Gazze'deki sivil kayıpların artmasıyla paralel şekilde tüm dünyada yaygınlaşırken, Alman makamları antisemitizmle mücadele gerekçesiyle gösterileri engellemeye çalışmıştı.
Ülkede bu süreçte Filistin yanlısı yaklaşık 100 gösterinin düzenlenmesine izin verilmezken, başkent Berlin'de öğrencilerin Filistin şalı ve üzerinde Filistin bayraklarının bulunduğu çıkartmalar taşıması yasaklanmıştı.
Bavyera eyaletinde ise Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan "Nehirden denize" sloganına "antisemitik" olduğu gerekçesiyle yasak getirilmişti.
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