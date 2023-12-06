5 soruda kentsel dönüşüm! Kimler risk tespiti yaptırmalı, maliyeti nedir?

3- Tahliye ve yıkım nasıl gerçekleşiyor?

Yeni yasaya göre; riskli kararı verildiyse, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idare (belediyeler, il özel idareleri) tarafından yapıya riskli yapı yazısı asılacak. Maliklere karar e-Devlet kapısı üzerinden bildirilirken, riskli yapılar Bakanlık internet sayfasında 15 gün süreyle ilan edilecek, muhtarlıkta da 15 gün askıda tutulacak. Muhtarlıkta askının son günü tüm hak sahiplerine tebligat yapılmış sayılacak. Yani tek tek evlere tebligat yollanmayacak. Sonuca itiraz etmek isteyen maliklerin 15 gün hakkı bulunacak.

Tespit kesinleştikten sonra tahliye ve yıkıma geçilecek. Evlerin tahliyesi için 'en çok' 90 gün süre verilecek. Eğer yıkımı malikler yapmazsa Başkanlık yapacak, ancak tüm masrafları maliklerden alacak. Tahliye ve yıkıma ilişkin tebligatlar da yine tespitte olduğu gibi gerçekleşecek.