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5 soruda kentsel dönüşüm! Kimler risk tespiti yaptırmalı, maliyeti nedir?

A Haber
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Giriş: 06.12.2023 10:29
Son olarak Marmara Denizi’nde meydana gelen 5,1 ve 4,5 şiddetindeki depremlerle yürekler yine ağza geldi. Merkez üssü Gemlik Körfezi olan deprem İstanbul, Kocaeli ve İzmir dahil birçok ilde hissedildi. Vatandaşlar kendini sokağa attı. Gözleri yine riskli binalar çevrildi. Peki kimler risk tespiti yaptırmalı? Tespit nasıl yaptırılır, maliyeti nedir? Tahliye ve yıkım nasıl gerçekleşiyor? Kentsel dönüşüme katılmayanların evi ne olacak? Yeniden yapım süreci nasıl başlayacak, hangi destekler verilecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi.
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