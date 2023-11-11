İşte İstanbul’un kentsel dönüşümde yol haritası! Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı: 4 kritik adım

Rezerv alanlarda 350 bin güvenli ve sağlam konut inşa edeceğiz. Kentsel dönüşümün önündeki engelleri ortadan kaldıracak yasa çalışmamızla dönüşümü hızlandıracağız" dedi. Kentsel dönüşümün üç paydaşının bakanlık, belediye ve vatandaş olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Biz her ne kadar büyük bir çaba ile gece gündüz demeden çalışsak da bazı belediyeler yeteri kadar emek sarf etmiyorlar. Düğünlere gitmek kolay cenazelere gitmek kolay, sokaklarda gezmek kolay. Ne yazık ki bazı belediye başkanı arkadaşlarımız deprem kapısına geldiği halde kımıldamadan bir polemikle bu işi götürmekte devam ediyor" diye konuştu.