İşte İstanbul'un kentsel dönüşümde yol haritası! Bakan Mehmet Özhaseki açıkladı: 4 kritik adım
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yarısı Bizden kampanyası ile en az 200 bin konutu dönüştürerek rezerv alanlarda 350 bin güvenli konut inşa edeceklerini belirtti. Bakan Özhaseki, "Dönüşümü hızlandıracağız." diye konuştu.
Türkiye'nin Alpler'den Himalayalar'a uzanan hat üzerinde deprem riski taşıyan ülkeler arasında beşinci sırada bulunduğuna dikkat çeken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu gerçeklikten hareketle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Özhaseki, İstanbul'da 6 milyon konut ve 1.5 milyon ticari alandan oluşan toplam 7.5 milyon bağımsız bölümün olduğunu aktardı. Bakan Özhaseki, bunlar arasındaki 600 binlik bölümün acil dönüşmesi gerektiğini söyledi. İstanbul'un dönüşümünü dört adımda tamamlamayı düşündüklerini ifade eden Özhaseki, "Kentsel dönüşüm çalışmalarına daha hızlı devam edeceğiz. Yarısı Bizden kampanyamızla en az 200 bin konutu dönüştüreceğiz.
Rezerv alanlarda 350 bin güvenli ve sağlam konut inşa edeceğiz. Kentsel dönüşümün önündeki engelleri ortadan kaldıracak yasa çalışmamızla dönüşümü hızlandıracağız" dedi. Kentsel dönüşümün üç paydaşının bakanlık, belediye ve vatandaş olduğunu vurgulayan Özhaseki, "Biz her ne kadar büyük bir çaba ile gece gündüz demeden çalışsak da bazı belediyeler yeteri kadar emek sarf etmiyorlar. Düğünlere gitmek kolay cenazelere gitmek kolay, sokaklarda gezmek kolay. Ne yazık ki bazı belediye başkanı arkadaşlarımız deprem kapısına geldiği halde kımıldamadan bir polemikle bu işi götürmekte devam ediyor" diye konuştu.
850 BİN GÜVENLİ KONUT
Deprem bölgesinde 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölüm içeren 2 milyon 376 bin 167 yapının hasar tespitinin yapıldığını bildiren Özhaseki, "680 bin konut, 170 bin dükkandepo/ ahır gibi bağımsız bölümün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini tespit ettik. 850 bin güvenli ve sağlam bağımsız bölümün yapımını tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Yıl sonuna kadar 46 bin konutu teslim edeceklerini belirten Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm projesine 240 bin başvuru yapıldığını söyledi. Özhaseki, 2012'den bugüne kadar Türkiye genelinde kentsel dönüşüm kapsamında Bakanlıkça 480 milyar lira kaynak kullanıldığını kaydetti.
80 BİN ÇİFTÇİYE HAZİNE ARAZİSİ
Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapan çiftçilerin tarımsal üretim desteklerinden yararlanabilmesi için ecrimisil ile kullandıkları yerlerin sözleşme ile kullanılmasını sağladıklarını dile getiren Özhaseki, şimdiye kadar 80 bin çiftçi ile 1.3 milyar metrekare Hazine taşınmazı için ecrimisil olarak ödedikleri bedelin yarısı üzerinden kira sözleşmesi imzaladıklarını belirtti.
MİLLET BAHÇELERİ'NDE HEDEF 100 MİLYON METREKARE
İklim değişikliğiyle mücadele için millet bahçelerinin yapıldığını anlatan Özhaseki, "Hedefimiz 100 milyon metrekareye ulaştırmak, şu anda 81 milyon metrekaredeyiz" dedi. TOKİ eliyle 20 yılda 38 bin sosyal donatı ve 1 milyon 305 bin sosyal konut üretip, 5 milyon kişiyi ev sahibi yaptıklarını aktaran Özhaseki, "Deprem sürecinde de gördük ki eskiden biraz küçümsenen, bazen dalga geçilen TOKİ sınıfı geçti" diye konuştu.
SIFIR ATIK AMİRAL GEMİMİZ
İklim kriziyle mücadele için çevrenin korunması gerektiğinin altını çizen Bakan Özhaseki, şunları söyledi: "Bu anlamda Sıfır Atık, amiral gemimiz olarak tarif edebileceğimiz bir projedir. Proje başlangıcından bu yana 45.5 milyon ton geri kazanılabilir atık, ekonomiye kazandırılmıştır. Toplanan atıklardan 96 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı."
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