Kızıldeniz’de tansiyon yükseliyor! Orta Doğu’da büyük savaş mı istiyorlar? ABD’nin hain planı A Haber’de değerlendirildi

ABD SALDIRILARDAN İRAN'I SORUMLU TUTTU

ABD, Kızıldeniz'de Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından ticari gemilere düzenlenen füze ve dron saldırılarından İran'ı sorumlu tuttu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, hafta sonu Kızıldeniz'de ticari gemilere yapılan saldırıların Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ancak söz konusu saldırıların tamamen İran tarafından yönlendirildiğine inanmak için her türlü nedenlerinin olduğunu ifade etti.

Peki, ABD'nin sözde saldırıların arkasında yatan gerçek ne? Kızıldeniz'de neler oluyor? Orta Doğu'da büyük savaş mı istiyorlar? ABD'nin o hain planı A Haber'de Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyel ve Akademisyen Profesör Doktor Serhat Ulağlı tarafından en etkili harita üzerinden değerlendirildi.