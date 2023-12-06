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MOSSAD Türkiye'de suikast mı planlıyor? İsrail istihbaratının ses kaydı nasıl sızdı?

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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MOSSAD Türkiye’de suikast mı planlıyor? İsrail istihbaratının ses kaydı nasıl sızdı?

Katil İsrail’in İstihbarat Merkezi Başkanı Ronen Bar'ın suikast planı deşifre oldu. Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir kayıtta, "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını" dedi. Peki İsrail istihbaratının ses kaydı nasıl sızdı? MOSSAD Türkiye'de suikast mı planlıyor? A Haber Memleket Meselesi programına konuk olan güvenlik politikaları uzmanı Mesut Hakkı Caşın İsrail'in Türkiye üzerindeki planlarını anlattı. İşte tüm detaylar…

Önceki gün İsrail'in Türkiye dahil Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerini hedef alacağına dair haberler üzerine, İsrail istihbarat birimlerine, Türkiye'de yasa dışı faaliyette bulunmalarının ciddi sonuçları olacağı iletildi. Dün de İçişleri Bakanlığından bir uyarı yapıldı. Bakan Yerlikaya, "Böyle bir girişim kabul edilemez ve bedeli ağır olur" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN: BEDELİ AĞIR OLUR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün Katar dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada "suikast" konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Her şeyden önce bu haberi yapanlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar. Türkleri tanımıyorlar. Bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler. Şu anda Gazze'yi havadan, denizden, karadan kuşatmak suretiyle bu adımları atanlar, bir hafta içinde netice alacaklarını zannediyorlardı. Ne oldu, alabildiler mi? Almadılar. Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar." dedi.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlanan bir kayıtta, "Katar, Türkiye ve Lübnan dahil olmak üzere dünyanın her yerinde Hamas liderlerini, yıllar sürse bile öldürmeye kararlı olduklarını" belirtmişti. Peki İsrail istihbaratının ses kaydı nasıl sızdı? MOSSAD Türkiye'de suikast mı planlıyor? A Haber Memleket Meselesi programına konuk olan güvenlik politikaları uzmanı Mesut Hakkı Caşın İsrail'in Türkiye üzerindeki planlarını anlattı.

Mesut Hakkı Caşın: Ronen Bar dene isim aslında bir devlet memur, Netanyahu'nun dediklerini dünyaya bir şekilde kabul ettirmek istiyor. Hedefleri Gazze'yi almak. Bu açık bir meydan okumadır. Bunlar savaştan sonra Katar ile hesaplaşacaklarını da söylüyor. İsrail içerisinde ciddi bir çatlama var. Peki bu nedir? Ortada 40 sayfalık bir rapordan söz ediliyor ve İsrail istihbaratının uyuduğu söyleniyor.

Bu yaşananlar İsrail'in 11 Eylül'ü mü tartışmaları var. 11 Eylül'den sonra Amerika ne yaptı? Bir savaş başlattı. Hem Irak'ta hem Afganistan'da 20 sene savaş yürüttü. Bu bir istihbarat zafiyeti mi yoksa, bilerik mi yapıldı? Netanyahu da askeri istihbaratı suçluyor. Bir karışıklık var. Ronen Bar kendilerine Hamas'ı yok etme görevi verildiğini söylüyor. Münih saldırısı 1972 yılında yaşandı. Burada 11 tane sporcu öldürüldü. Filistinli bir örgüt 11 İsrailli antrenör ve sporcuyu katletmeleri sonrasında Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bunlara karşı İsrail istihbarat operasyonları yapmıştı. Şimdi de benzer bir cümle kuruyor. Bunları içerisinde Agop Agapyan sonradan öldürüldü.

Ronen Bar denilen adam kendi aklınca gerginliği tırmandırmak istiyor. Çok tehlikeli bir oyun oynuyor. İçeride ve dışarıda herkesi öldüreceklerini söylüyor. Hamas adı altında dünyadaki 12 milyon Filistinliyi öldürmek haklarını kendilerinde buluyorlar. Bunu kendileri söylüyor ve bu hakkı kendilerinde görüyorlar. Başka bir ülkede operasyon yapma söylemleri bir meydan okumadır. Burada bir nefret, intikam ve kin var. Burada bölünmüşlük, panik, şaşkınlık var bunun yanında gerçekleri kaybetmiş durumdalar.

Burada hedef olarak Türkiye ve Katar'ı gösteriyorlar. Türkiye'nin orayı savunması kendi toprak bütünlüğümüzdür. Bunların gözü sözde kutsal saydıkları kitaba göre bizim topraklarımızda. Bunları söyleyen askeri bir hahamdır. Kimse Türkiye'nin toprağını alamaz. Gelirlerse görecekleri var.

MOSSAD Türkiye’de suikast mı planlıyor? MOSSAD TÜRKİYE'DE SUİKAST MI PLANLIYOR?
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