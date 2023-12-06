MOSSAD Türkiye’de suikast mı planlıyor? İsrail istihbaratının ses kaydı nasıl sızdı?

BAŞKAN ERDOĞAN: BEDELİ AĞIR OLUR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün Katar dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada "suikast" konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Her şeyden önce bu haberi yapanlar demek ki Türkiye'yi tanımıyorlar. Türkleri tanımıyorlar. Bizi tanımıyorlar. Böyle bir yanlışa tevessül etmeleri halinde şunu bilmeleri gerekir ki bunun bedelini, bunun faturasını çok ama çok ağır öderler. Şu anda Gazze'yi havadan, denizden, karadan kuşatmak suretiyle bu adımları atanlar, bir hafta içinde netice alacaklarını zannediyorlardı. Ne oldu, alabildiler mi? Almadılar. Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar." dedi.