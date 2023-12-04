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Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı

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Giriş Tarihi: 04.12.2023 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
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Türkiye’den İsrail istihbaratına uyarı

Son dakika: Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Türkiye'de yasa dışı faaliyetin ciddi sonuçları olacağı İsrail istihbarat birimlerine bildirildi.

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