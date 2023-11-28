Köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtık! Marmara Bölgesi’ne 3 yeni köprü
Türkiye 21 yılda köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı. 3 bin 844 yeni köprü ile 405 yeni tünel hizmete alındı. Köprü uzunluğunda yüzde 145, tünel uzunluğunda ise yüzde bin 350 artış yaşandı. İşte rakamlarla ulaşım devrimi.
Türkiye Yüzyılı 21 yılda kurulan güçlü alt yapı üzerinde yükselecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konu hakkında, "Altyapı yatırımlarımızı tamamladığımız için bundan sonra ülkemizin sahip olacağı zenginlikleri doğrudan milletimizin refahını yükseltmek için kullanacağız." demişti.
Türkiye, köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtı. Son 21 yılda 194 milyar dolarlık ulaştırma altyapısı yatırımı yapıldı. Karayolu ulaşımında otoyollar, köprüler ve tüneller çok önemli bir yer tuttu. 21 yılda 3 bin 844 yeni köprü inşa edildi.
Türkiye genelinde daha önce uzunluğu 311 kilometre olan 5 bin 967 köprü hizmet veriyordu. 2003-2023 yılları arasında 3 bin 844 yeni köprü inşa edilerek, toplam köprü uzunluğu 765 kilometreye çıkarıldı.
Karayolu ulaşımının önemli köprüleri
Bornova Viyadüğü
Bunlardan en öne çıkanlar ise Marmara Bölgesi'nde yapılan 1915 Çanakkale köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü oldu. Ayrıca 21 yıl boyunca bin 452 adet köprünün onarımı ile 451 tarihi köprünün de restore edildi.
2003 yılına Türkiye'de 83 tünel bulunuyordu. Bu tünellerin toplam uzunluğu ise sadece 50 kilometreydi. 2003-2023 yılları arasında inşa edilen 405 yeni tünel ile toplam tünel sayısı 488'e çıktı. Tünel uzunluğunda ise yüzde bin 350 artış sağlandı.
Zigana Tüneli, Ovit Tüneli, Eğribel Tüneli, Ilgaz, 15 Temmuz İstiklal tüneli ve Cankurtaran Tüneli gibi projeler Türkiye'nin en uzun ve stratejik tünelleri arasında yerini aldı. Kuzey Marmara Otoyolu'nda bulunan 10 tünel ise dünyanın en geniş kesit alanına sahip karayolu tünelleri oldu.
Türkiye; 2053 vizyonu çalışmaları kapsamında ulaştırma altyapısına yaklaşık 168 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.
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