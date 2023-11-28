Köprü ve tünellerle ulaşımda çığır açtık! Marmara Bölgesi’ne 3 yeni köprü

Bunlardan en öne çıkanlar ise Marmara Bölgesi'nde yapılan 1915 Çanakkale köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü oldu. Ayrıca 21 yıl boyunca bin 452 adet köprünün onarımı ile 451 tarihi köprünün de restore edildi.