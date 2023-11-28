Dijital platformlardaki tehlike nasıl önlenecek? Ahlaki çöküntünün sebebi neler?
Sosyal medyanın toplumsal ahlaksızlık ve yasa dışı davranışlar konusunda ürkütücü etkileri var. Son olarak TikTok’ta yaşanan bir hadise ile bu konu yeniden gündeme geldi. Çin'in sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayan ülkelerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Peki TikTok hangi ülkelerde yasaklandı? İşte TikTok'un yasaklandığı ülkeler...
Sosyal medyanın kullanım şekline bağlı olarak hem fiziki hem ruhsal hem de ahlaki olarak ciddi boyutlara ulaşan yıkıcı etkileri oluşuyor. Son olarak TikTok'ta müstehcen yayınlar yapan ve kazandığı para ile gündeme gelen 'Laz kızı' G.D. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.
Sosyal medyada 'Laz Kızı' ismini kullanan genç kadın işlemlerinin ardından yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı açıklamada 'Laz Kızı' isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Gelişmelere dair A Haber spikeri Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önemli değerlendirmelerde bulundu.
Cansın Helvacı: İnsanların giyimine, konumuna veya inanışına göre mesafeler koyan insanlardan uzak dururum. İnsanların özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. İnsanların inançları da bizi ilgilendirmez. Ancak biz bir toplum içerisinde yaşıyoruz ve bu topluma ait değerler var. Bunların korunması toplumun geleceği için oldukça önemli. Burada gençleri ve çocukları korumak gerekiyor.
Tiktok'ta yaşanan olayı herkes biliyor. Gözaltına alınan Laz Kızı 5 aylık hamile çıktı. Kocası omzunda yatarken o videoları çekip o paraları kazanıyor. Bu işin boyutu başka bir noktaya geldi. Buna anlam veremiyoruz. Buna "dur" denmesi gerekiyor. Bu korkunç bir duruma geldi.
Faruk Erdem: Bu yaşanan durumlar ortada ve buna dur denmesi gerekiyor. Bu işi AB ve bir sürü ülke yasaklıyorsa bir sebebi var. Hem devletin hem de ailenin çocuklarını ve gençlerini korumak gibi bir görevi var. Bu uygulamalara o kadar ulaşılıyor ki bu sadece tek bir uygulama üzerinden konuşmuyoruz. Dijital platformlarda inanılmaz şeyler oluyor. Herkesin çok kolay ulaştığı üstelik para verip ulaştığı platformlarda eşcinsellik, başka işler, uyuşturucu, alkol ve sigara gençlerin önüne seriliyor.
Yapılan işleri normalleşiyor ve çocuklar bunu doğal karşılamaya başlıyor. Hatta 10 Kasım'da Atatürk'e çok benziyor diye birilerine 2 milyona yakın para gönderen bir kitle var. Acayip bir durum içerisinde yaşıyoruz. Buralara çok kolay ulaşılıyor ve burada bir sansür yok. Bunları bir rol model olarak sunamazsın kimseyi buna çağıramazsın. Kolay para kazanma hırsı bu işlere sevk ediyor.
TikTok'un yasaklandığı yerler:
AVRUPA BİRLİĞİ
İNGİLTERE
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
YENİ ZELANDA
DANİMARKA
AZERBAYCAN
AFGANİSTAN
KANADA
TAYVAN
NEPAL
AVRUPA BİRLİĞİ
Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi, siber güvenlik önlemi olarak 23 Şubat 2023'te TikTok'u çalışanların telefonlarından geçici olarak yasakladı. Komisyon'dan yapılan açıklamada, "Komisyon'un Kurumsal Yönetim Kurulu, siber güvenliğini artırmak için TikTok uygulamasının kurumsal cihazlarında ve Komisyon mobil cihaz hizmetine kayıtlı kişisel cihazlarda kullanımını askıya almaya karar vermiştir" denildi. Kısa bir süre sonra Avrupa Parlamentosu 28 Şubat'ta TikTok'u devlet tarafından verilen tüm telefonlardan engelleyeceğini duyurdu. Bu durum, diğer ülkelerin de aynı şeyi yapmasıyla Avrupa çapında bir yasak dalgasına yol açtı.
İNGİLTERE
Birleşik Krallık hükümeti TikTok'u 16 Mart 2023 tarihinde tüm devlet elektronik cihazlarından yasakladı.
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
ABD'nin Montana eyaletinde Çinli sosyal medya platformu TikTok uygulamasının tamamen yasaklanmasını öngören yasa tasarısı kabul edildi. Öte yandan New York Belediyesi, TikTok'un devlete ait cihazlarda kullanımını yasakladı. Şehirde bulunan kurumlara, uygulamayı kaldırması için 30 günlük bir süre tanınırken, Amerikalı yetişkinlerin yarısı bu yasağı destekledi.
YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda, TikTok'un 17 Mart 2023 tarihinde tüm parlamento cihazlarında yasaklandığını duyurdu. Ülkenin milletvekilleri parlamento servisinden gelen e-posta yoluyla bilgilendirildi: "Servis, mevcut Yeni Zelanda parlamentosu ortamında risklerin kabul edilemez olduğuna karar vermiştir. "TikTok uygulamasını engelleme kararı, kendi analizlerimize dayanarak ve hükümet genelinde ve uluslararası alanda meslektaşlarımızla yaptığımız görüşmelerin ardından alınmıştır." denildi.
DANİMARKA
Danimarka, Mart 2023'te TikTok'un iş cihazlarında yasaklanmasını emretti. Ülkenin Savunma Bakanlığı güvenlik endişelerini gerekçe gösterdi ve çalışanlara uygulamayı mümkün olan en kısa sürede kaldırmalarını emretti.
AZERBAYCAN
Azerbaycan, devlet güvenliğini gerekçe göstererek TikTok isimli video tabanlı sosyal medya platformunu yasakladı.
AFGANİSTAN
Taliban, TikTok'u Nisan 2022'de Afganistan'da yasakladı ve platformun içeriğinin "İslami yasalarla tutarlı olmadığını" söyledi.
KANADA
Diğer ülkelere paralel olarak Kanada da bu yılın Şubat ayında TikTok'u tüm devlet mobil cihazlarından yasakladı. Hazine Kurulu Başkanı Mona Fortier, kısmi yasağın, uygulamanın "gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde risk" teşkil etmesinden kaynaklandığını söyledi. "TikTok'u devletin mobil cihazlarından kaldırma ve engelleme kararı, özellikle mobil cihazlardan toplanan bilgileri yöneten yasal rejimle ilgili endişeler göz önüne alındığında, bir önlem olarak alınmaktadır ve uluslararası ortaklarımızın yaklaşımıyla uyumludur" dedi.
TAYVAN
TikTok, Aralık 2022'de Tayvan'ın devlet cihazlarından yasaklandı. Bu hamle, FBI'ın TikTok'un ulusal güvenlik riski oluşturduğu yönündeki uyarısının ardından geldi.
NEPAL
Nepal, Kasım 2023 tarihinde TikTok uygulamasını yasaklayacağını açıklayarak, popüler video uygulamasının "yanlış kullanımı" nedeniyle toplumsal uyum ve iyi niyetin bozulduğunu ve uygulamanın kontrol edilmesi yönünde talebin arttığını söyledi. Nepal hükümeti, 'sosyal yapıya zara verdiği' gerekçesiyle yasak kararı alındığını duyurdu.
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