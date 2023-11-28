Dijital platformlardaki tehlike nasıl önlenecek? Ahlaki çöküntünün sebebi neler?

Faruk Erdem: Bu yaşanan durumlar ortada ve buna dur denmesi gerekiyor. Bu işi AB ve bir sürü ülke yasaklıyorsa bir sebebi var. Hem devletin hem de ailenin çocuklarını ve gençlerini korumak gibi bir görevi var. Bu uygulamalara o kadar ulaşılıyor ki bu sadece tek bir uygulama üzerinden konuşmuyoruz. Dijital platformlarda inanılmaz şeyler oluyor. Herkesin çok kolay ulaştığı üstelik para verip ulaştığı platformlarda eşcinsellik, başka işler, uyuşturucu, alkol ve sigara gençlerin önüne seriliyor.