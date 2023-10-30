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İstanbul'a müjde Bakanlıktan geldi! Ulaşımda büyük kolaylık: 12 dakikaya düşecek! Tarih verildi...

Ulaşımda birbiri ardına projeler yapan hükümet, dev yatırımlarına devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni projelerle ilgili açıklamalarda bulunurken, İstanbulluların beklediği büyük bir müjdeyi de açıkladı. Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattına ilişkin detayları paylaşan Bakan Uraloğlu, "Hattımızın işleme alınmasıyla Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası ise 12 dakika olacaktır." dedi.

Giriş Tarihi: 30.10.2023 14:55
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İstanbul’a müjde Bakanlıktan geldi! Ulaşımda büyük kolaylık: 12 dakikaya düşecek! Tarih verildi...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’a müjde Bakanlıktan geldi! Ulaşımda büyük kolaylık: 12 dakikaya düşecek! Tarih verildi...

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:
İstanbul-Kocaeli-Bursa-Kayseri-Konya olmak üzere 5 ilde 9 projede 102.1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır.

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İstanbul’a müjde Bakanlıktan geldi! Ulaşımda büyük kolaylık: 12 dakikaya düşecek! Tarih verildi...

"YÜZDE 50'DEN FAZLASINI BAKANLIĞIMIZ KAZANDIRMIŞ OLACAK"
Toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 hatta İstanbul için çalışmalara devam ediyoruz. Yapımı devam eden projeler bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacaktır.

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İstanbul’a müjde Bakanlıktan geldi! Ulaşımda büyük kolaylık: 12 dakikaya düşecek! Tarih verildi...

GÜNDE 600 BİN YOLCU SEYAHAT EDEBİLECEK
Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı 31,5 kilometre uzunluğundadır. Saat 120 km tasarım hızıyla günde 600 bin yolcu bu hattımız ile seyahat edebilecektir.

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İstanbul’a müjde Bakanlıktan geldi! Ulaşımda büyük kolaylık: 12 dakikaya düşecek! Tarih verildi...

SEYAHAT SÜRESİ 12 DAKİKA DÜŞECEK
Hattımızın işletmeye alınmasıyla Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakika olacaktır.