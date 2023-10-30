İstanbul'a müjde Bakanlıktan geldi! Ulaşımda büyük kolaylık: 12 dakikaya düşecek! Tarih verildi...

Ulaşımda birbiri ardına projeler yapan hükümet, dev yatırımlarına devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yeni projelerle ilgili açıklamalarda bulunurken, İstanbulluların beklediği büyük bir müjdeyi de açıkladı. Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattına ilişkin detayları paylaşan Bakan Uraloğlu, "Hattımızın işleme alınmasıyla Kağıthane-İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası ise 12 dakika olacaktır." dedi.