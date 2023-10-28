Ulaşımda Türkiye Yüzyılı! Bu projeler damga vuracak
Başkan Erdoğan'ın vizyonu ile ulaşımda 20 yıldır gerçekleşen dev projeler, Türkiye'ye adeta tarihi bir dönüşüm yaşattı. Şimdi de Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yeni dev projeler için düğmeye bastı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu yansıtan ulaşımla ilgili projelerin 2003 yılından itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesiyle sektörde 20 yılda tarihi bir dönüşüm yaşandı. Şimdi Türkiye yerli ve milli teknolojilerle gelecek yüzyıla hazırlanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Türk havacılık sektörü altın dönemini yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın 'Her Türk vatandaşı hayatında en az bir kere uçağa binecek', 'Hava yolu halkın yolu olacak' ifadeleriyle belirttiği büyük hedefi hayata geçirildi" dedi.
"TÜRKİYE HIZLANIYOR"
"Güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım hizmeti ile Türkiye hızlanıyor" diyen Bakan Uraloğlu,Türkiye'nin dört bir yanını demir ağlarla ördüklerini söyledi. Milliyet'in haberine göre "İsrafın önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 54 havalimanımız sıfır atık belgesi aldı" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak, sürdürülebilir ve akıllı taşımacılığın, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamalarının; demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi ile yakıt tüketiminin ve emisyonların azaltılması ve mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini anlattı.
TÜRKİYE YÜZYILI'NA DAMGA VURACAK YENİ PROJELER...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,Türkiye'nin lojistik üs olma hedefi ile demiryolu sektörüne yaptığı yatırımları giderek artırdığını söyledi. Uraloğlu, "Bu yatırımlar sonucunda, Asya ile Avrupa arasında Çin'den Londra'ya kadar Demir İpek Yolu'nun Orta Koridoru'nda yer alan ülkemiz, uluslararası yolcu ve yük taşımacılığında bir merkez haline gelecek" dedi. Bakan Uraloğlu, Türkiye yüzyılına damga vuracak yeni projelerinden de tek tek bahsetti.
KANAL İSTANBUL
Uluslararası ulaştırma ve lojistik koridorlarında ülkemize yeni bir mihenk taşı niteliğinde proje olacak Kanal İstanbul'un mühendislik çalışmaları tamamlanmış, ÇED Raporu onaylanmıştır. Güzergahta yer alan diğer projelerin çalışmaları, paydaş olan kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütülmektedir. Kanalı kesen ulaştırma yapılarının da imalatına başlanmıştır. Bu kapsamda, ilk olarak Sazlıdere Köprüsü ve Halkalı-Ispartakule Demiryolu Geçişi Tüneli çalışmaları devam etmektedir.
ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN PROJESİ
Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) 344 km uzunluğundadır. Seyahat süresi 1 saat 15 dakika olarak öngörülmektedir. Ülkemizin en kalabalık şehirleri olan Başkent Ankara ile İstanbul arasında en hızlı, ekonomik ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânının sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle Ankara üzeri bağlantılı Konya, Sivas, Kayseri, vb. YHT hatlarının yolculuk süreleri kısaltarak kaliteli ve konforlu bir ulaşım imkanının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca demiryollarının şehirlerarası taşımacılıktaki payı artacak, hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkânı sağlanacak, ülke genelinde raylı sistem ağı genişleyecek, şehirlerarası lojistik maliyetler düşecek, İstanbul ve Ankara gibi Türkiye'nin en kalabalık iki şehri arasında ekspres ulaşım sağlanmış olacak.
GEBZE-YSS KÖPRÜSÜ-İSTANBUL HAVALİMANI-HALKALI DEMİRYOLU PROJESİ
Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanını Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden bağlayacak olan proje Marmaray boğaz geçişine alternatif güzergah oluşturulacak ve yük koridorunun kapasite ihtiyacı karşılanacak olan tamamı elektrikli ve sinyalli 120 km uzunluğunda, 4 istasyonlu (proje kapsamında 2 adet), 160 km/sa tasarım hızı ile tasarlananmış olup, yıllık 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük tahmini ile 2023 yatırım programında yer alıyor.
FİLYOS LİMANI
25 milyon Ton / Yıl kapasiteye sahip olan projenin, Limanın Altyapı işleri Kamu kaynakları ile yapılmış; üstyapı, ekipman temini ve işletilmesi için YİD modeliyle gerçekleştirilmesine yönelik ihale çalışmaları devam ediyor.
RİZE İYİDERE LOJİSTİK LİMANI
Söz konusu projenin kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. Toplamda 10.390.00 ton anroşman imalatı yapılmıştır. Projenin faaliyete geçmesiyle yılda 300 kişiye 365 gün istihdam yaratması planlanmaktadır. "Hubport" altyapısı ile transit yüklerde ulaşımı önemli ölçüde etkileyerek, global ölçekte transit yüklerin ülkemiz dahilinde taşınmasına katkı sağlayacak.
HALİÇ KOMPLEKSİ PROJESİ (TERSANE İSTANBUL-HALİÇ)
Söz konusu proje kapsamında 2 adet 400 kişilik otel, en az 70 yat bağlama kapasiteli iki adet yat limanı, ofis binaları, kongre ve kültür merkezleri ile 1000 kişilik cami ve otopark bulunmaktadır. Ayrıca divanhane binasının eksik kalan restorasyon işleri de tamamlanacaktır. Projede çalışmalar büyük bir titizlikle devam etmekte olup 3 etap şeklinde projelendirilen işin ilk etabının 2023 yılının ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor.
ÇANDARLI LİMANI
500.000 TEU/Yıl kapasiteli projenin Altyapı inşaatının geçici kabulü 31.01.2014 yılında yapılmıştır. Limanın Altyapı işleri Kamu kaynakları ile yapılmış olup üst yapı, ekipman temini ve işletilmesi için YİD modeliyle gerçekleştirilmesine yönelik 05.11.2013 'de yapılan ihaleye teklif gelmemiş olup ihale iptal edilmiştir. Üstyapı ihalesinin yeniden yapılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
TÜRKİYE LOJİSTİK ÜS OLUYOR
Türkiye lojistik üs olma hedefi ile demiryolu sektörüne yaptığı yatırımları giderek artırıyor. Bu yatırımlar sonucunda, Asya ile Avrupa arasında Çin'den Londra'ya kadar Demir İpek Yolu'nun Orta Koridoru'nda yer alan ülkemiz, uluslararası yolcu ve yük taşımacılığında bir merkez haline geliyor.
MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ (EMU)
Konforlu yolculuk, üst düzey güvenlik... Milli Elektrikli Tren Seti yolcu konforu ve seyir emniyeti açısından istek beklentileri üst düzeyde karşılayacak şekilde uluslararası standartlara göre tasarlanmış ve üretilmiştir. Tren setinin işletme hızı 160km/h olup, tasarım hızı ise 176km/h'tir. Milli Elektrikli Tren Seti işletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası çalıştırılmak üzere 3'lü, 4'lü 5'li ve 6'li araç konfigürasyonuna sahiptir. Her araç bir motor ve bir treyler boji ile donatılmış olup, motor bojilerdeki 2 adet aks tahriklidir. Tahrikli aksların her birinde 325 kW gücünde elektrik motorları bulunmaktadır.Seti oluşturan araçlar, yolcu konforunu ve güvenliğini sağlayan tren kontrol ve izleme sistemi (TKYS), otomatik tren durdurma sistemi, elektromekanik yolcu giriş kapıları, tam otomatik iklimlendirme sistemleri, yangın ihbar sistemi, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme sistemi ve kamera sistemleri ile donatılmıştır. Bunun yanında yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yolcuların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri mutfak bölümü (bistro) ve yiyecek içecek otomatları bulunmaktadır. Araçlarda yolcuların tercihlerine göre kullanabilecekleri alaturka ve alafranga vakumlu tuvalet sistemleri mevcuttur.
Ayrıca tren setindeki bir araç engelli yolcuların rahatlıkla kullanabilecekleri tuvalet sistemine sahiptir. Bu araçta engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası da mevcuttur.
Proje, tasarımından üretim sonuna kadar uluslararası akredite bağımsız bir değerlendirme kuruluşu (No- Bo) tarafından denetlenmekte ve her aşaması doğrulanmaktadır. Bu şekilde üretilen tren setleri, Ülkemizde ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSI Sertifikasyona esas tüm testler ve bu testlerin dokümantasyonları tamamlanmış olup, Tren setleri işletmeye alınmaya hazır bir hale getirildi.
Şuana kadar 2 prototip ve 1 Seri set olmak üzere toplamda 3 set üretilen Milli Elektrikli Tren setlerinden 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere toplamda 22 set üretilerek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. 2030 yılına kadar tren setlerinin sayısının 56 sete tamamlanması planlanmıştır.160km/h Milli Elektrikli Tren setinin İlk iki seti şu an yolcu işletmesinde yolcu taşımacılığına devam etmektedir. 3.tren setinin fabrika testleri devam etmekte olup diğer setlerin montaj işlemleri devam etmektedir.
MİLLİ ELEKTRİKLİ HIZLI TREN SETLERİ DE GELİYOR
Milli Elektrikli Hızlı Tren seti tasarım çalışmalarında önemli ilerleme kaydedildi. Tasarım sürecinin yüzde 90'ı tamamlanmış durumda. Tasarım çalışmalarının bu yıl içerinde tamamlanması hedeflenmiş olup prototip üretimine yönelik süreçler de başlatıldı. Eskişehir-5000 projesi kapsamında, TCDD'nin ihtiyaçlarına uygun, 5MW gücünde, Avrupa Birliği Demiryollarında Karşılıklı İşletilebilirlik (TSI) sertifikasına sahip olacak, yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, 140 km/s hıza sahip, TURASAŞ marka yeni nesil bir elektrikli anahat lokomotifi geliştirildi. Lokomotifte yaklaşık 115 yerli tedarikçiden temin yapılarak ekonomiye ve cari açığın azaltılmasına büyük katkı sağladı. Lokomotifin yüzde 65 olan yerlilik oranı seri üretimde yüzde 80'e çıkarılması planlanıyor. Üniversite ve Sanayi işbirliği açısından iyi bir örnek teşkil etmesi açısından önemli bir konumda yer alan projede son aşamalara gelinmiştir. Montajı ve fabrika içi statik testleri tamamlanan lokomotifin önümüzdeki günlerde dinamik testlerine başlanması planlanıyor.
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