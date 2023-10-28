Ulaşımda Türkiye Yüzyılı! Bu projeler damga vuracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu yansıtan ulaşımla ilgili projelerin 2003 yılından itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesiyle sektörde 20 yılda tarihi bir dönüşüm yaşandı. Şimdi Türkiye yerli ve milli teknolojilerle gelecek yüzyıla hazırlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Türk havacılık sektörü altın dönemini yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın 'Her Türk vatandaşı hayatında en az bir kere uçağa binecek', 'Hava yolu halkın yolu olacak' ifadeleriyle belirttiği büyük hedefi hayata geçirildi" dedi.