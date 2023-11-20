20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP Lideri Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın önünde eğilip elini öptü!

CHP Lideri Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın önünde eğilip elini öptü!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2023
ABONE OL
CHP Lideri Özgür Özel Türkiye düşmanı Pervin Chakar’ın önünde eğilip elini öptü!

CHP'de isimler değişse de zihniyetin değişmediği bir kez daha gözler önüne serildi. CHP’nin yeni lideri Özgür Özel HDP’li Pervin Buldan ile birlikte Kadıköy'de düzenlenen "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı. Özel, konserde Türkiye düşmanlığı ile bilinen Pervin Chakar’ın önünde eğilip elini öptü.

CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu gibi Kandil'in siyasi uzantısı HDP'ye ile kol kola girmeye devam ediyor.

CHP HDP YİNE KOL KOLA

Özgür Özel, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Süreyya Opera Sahnesi'nde "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı. Özel, operaya katılan HDP'li Pervin Buldan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

TÜRKİYE DÜŞMANININ ÖNÜNDE EĞİLDİ, ELİNİ ÖPTÜ

Süreyya Opera Sahnesi'ndeki dinletide Türkiye düşmanlığı ile bilinen soprano Pervin Chakar sahne aldı. Dinlentinin ardından sahneye çıkan Özel, Türkiye düşmanı soprano Chakar'ın önüne eğilerek elini öptü.

Özgür Özel o anları sosyal medya hesabından "barış ve kardeşlik" notuyla paylaştı.

CHAKAR'DAN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Chakar, 2021 yılında, yaptığı açıklamada, Kürt devleti kurulması gerektiğini belirtip, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz." açıklamasında bulunmuştu.

2020'deki açıklamasında,Türkleri 'Kürt eserlerini talan etmekle' suçlayan Chakar,, "Kürtler bölünmüş olmakla kalmadılar, onların topraklarını işgal edenler fırsat buldukça onların topraklarını bir savaş alanına çevirdiler, ekonomilerini yok ettiler, tarlalarını yakıp hayvanlarını öldürdüler, dillerini kestiler. Bu böyleyken bize ait olan pek çok eserin de hem Türkler hem Ermeniler tarafından kendilerine mal edildiğine tanık olduk. Yüzlerce Kürt müzik eseri bu iki halk tarafından resmen talan edilmiştir. Devletiniz yoksa birileri mutlaka bu zenginliğe sahip çıkmak, yağmalamak veya benimsemek için ortaya çıkacaktır." İfadelerini kullanmıştı.

Özel HEDEP’e yanladı! ÖZEL HEDEP'E YANLADI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA