Özgür Özel'in "Meral Ablam" sözleri CHP yandaşı Portakal'ı çileden çıkardı: Korkak olmayın zaten şaibeli parti ile geçmişte yol yürüdünüz

Akşener'in seçim kararıyla ilgili de konuşan Portakal, "Kadın diyor ki, 'Ben 81 ilde gireceğim'... Yahu Özgür Bey biraz da kendinize güvenin, biraz tabanınıza güvenin, biraz da örgütünüze güvenin. Nasıl olur. Hem böyle korkak davranıyorsunuz. Bu cümleyi kurarak aslında korkak olduğunuzu gösteriyorsunuz. Siz kendi gücünüzle var olun arkadaş. İlle de İYİ Parti, ille de İYİ Parti. Zaten şaibeli bir partiden bahsediyoruz" diye konuştu.