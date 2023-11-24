Özgür Özel'in "Meral Ablam" sözleri CHP yandaşı Portakal'ı çileden çıkardı: Korkak olmayın zaten şaibeli parti ile geçmişte yol yürüdünüz
5 Kasım'da gerçekleştirilen kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık Genel Başkanlık serüvenini sonlandıran Özgür Özel, yerel seçimler yaklaştıkça İYİ Parti'ye yanlamaya devam ediyor. Katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'ablam' diyerek bahseden Özel'e CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal'dan sert tepki geldi. Portakal, İYİ Parti'nin "şaibeli bir parti" olduğunu belirtirken Özel'e "korkaksınız" dedi.
14-28 Mayıs seçimlerinden ağır yenilgiyle ayrılan 6'lı masa seçimler sonrasında hemen dağılırken, İYİ Parti lideri Meral Akşener 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkaracaklarını açıkladı.
Akşener'in "81 ilde İYİ Parti'nin aday çıkaracağını, yalnız yerel düzeyde iş birliğine açık olduğunu" ifade etmesi, CHP'nin yeni lideri Özgür Özel'i "iş birliği" ifadesini kullanmaya itti. CHP'nin yerel düzeyde ittifaka açık olduğunun mesajını veren Özel, Akşener'in ortaya attığı 'iş birliği' kavramını kendi söylemine dahil etti.
İTTİFAK DEĞİL "İŞ BİRLİĞİ" KELİMESİNİ KULLANMAYI TERCİH EDİYORUM
CHP lideri Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında yerel seçim ve ittifak ile ilgili olarak çok konuşalacak açıklamalarda bulundu. Özel, "Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız. Çünkü ittifak kelimesi çok yoruldu. El birliği ile o kelimeyi bayağı yıprattık. İttifak kelimesi artık çok olumlu çağrışım yapmıyor seçmenin kulağında. Ben 'iş birliği' kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Seçim bölgelerine özel iş birlikleri yapılabilir. Bu iş birliğinde mümkünse iki parti ama özel bir gereklilik varsa belki bazen üçe çıkabilir ama genelde iki partinin iş birliğinin, güç birliğinin doğru olacağını düşünüyorum." dedi.
ÖZEL'İN "MERAL ABLA" SEVDASI
İYİ Parti lideri Meral Akşener ile ilgili de konuşan Özel "Ben Meral Hanım'la, Sayın Genel Başkan'ımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"KORKAKSINIZ"
Özgür Özel'in Meral Akşener ve ittifak ile ilgili sözlerine CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal'dan tepki geldi. İYİ Parti'nin şaibeli bir parti olduğunu belirten Portakal, "Şaibeli bir parti şuanda üstünde çok şaibeler var. Yahu zaten ittifak yapmışsınız, yola çıkmışsınız bundan geçmişte bir hayır görmemişsiniz." dedi.
Akşener'in seçim kararıyla ilgili de konuşan Portakal, "Kadın diyor ki, 'Ben 81 ilde gireceğim'... Yahu Özgür Bey biraz da kendinize güvenin, biraz tabanınıza güvenin, biraz da örgütünüze güvenin. Nasıl olur. Hem böyle korkak davranıyorsunuz. Bu cümleyi kurarak aslında korkak olduğunuzu gösteriyorsunuz. Siz kendi gücünüzle var olun arkadaş. İlle de İYİ Parti, ille de İYİ Parti. Zaten şaibeli bir partiden bahsediyoruz" diye konuştu.
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