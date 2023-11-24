İYİ Parti’de Akşener’in koltuğu sallanıyor! Büyük tehlike kapıda! 132 milyon TL’lik açık tespit edilirse...

PARTİ POŞETLERİNDE KİRLİ PARA TRAFİĞİ

"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim" diyen Dikbayır "Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış" açıklamasında bulundu.

Bu gelişmeler yaşanırken Akşener ve ailesi hakkında ortaya atılan bu yeni iddialar siyasetin gündemine bomba gibi düşerken İYİ Parti'yi büyük bir tehlike bekliyor.