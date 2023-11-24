İYİ Parti'de Akşener'in koltuğu sallanıyor! Büyük tehlike kapıda! 132 milyon TL'lik açık tespit edilirse...
İYİ Parti'de yerel seçim hazırlıkları yerine taciz ve para transferleri iddiaları gündemden düşmezken İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır yaptığı açıklamalarla partinin içine adeta bomba bıraktı. Meral Akşener'in oğlunun da parti içinde poşetle paralar dağıttığını söyleyen Dikbayır'ın bu sözleri sonrası İYİ Parti'deki iddialar sonrası yargının harekete geçmesi gündemde. Buna göre partinin hesaplarında iddia edildiği gibi 132 milyon TL’lik bir açık tespit edilirse, partinin hazine yardımı kesilebilir. Diğer yandan partisini ayakta tutmaya çalışan Akşener'in de koltuğunun sallantıda olduğu ve genel başkanlık için farklı isimlerin de gündemde olduğu iddia ediliyor.
İYİ Parti'de seçimlerde alınan ağır mağlubiyetin ardından ortalık karışırken bu olaylara taciz ve para iddiaları da eklendi.
TİCARİ İLİŞKİLER, BANKA HESAPLARI, TACİZ...
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti'nin kasasında 132 milyon TL'nin eksik olduğunu ve yurtdışına para transfer edildiği ifade ederek Meral Akşener'in eşinin, oğlunun ve gelinin hesaplarının inceletildiği gibi bomba iddialarla gündeme gelmişti.
"KANITLANIRSA İSTİFA EDERİM"
İddiaların göbeğindeki partinin Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır yaptığı açıklamada "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi.
KESİN İHRAÇ TALEBİ
"Akşener'in hesapları incelensin" diye dilekçe veren Ümit Dikbayır, partideki bir kadını taciz ettiği iddiasıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.
Diğer yandan Ümit Dikbayır dün akşam katıldığı canlı yayında yeni itiraflarda bulundu.
PARTİ POŞETLERİNDE KİRLİ PARA TRAFİĞİ
"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim" diyen Dikbayır "Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış" açıklamasında bulundu.
Bu gelişmeler yaşanırken Akşener ve ailesi hakkında ortaya atılan bu yeni iddialar siyasetin gündemine bomba gibi düşerken İYİ Parti'yi büyük bir tehlike bekliyor.
Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi köşeyazısında bu tehlikeye dikkat çekerken İYİ Parti'ye karşı yargının harekete geçebileceğini ifade etti.
İşte Selvi'nin yazısında ne çıkanlar:
YARGI HAREKETE GEÇEBİLİR
İYİ Parti, Hazine yardımı alan, hesaplarını Anayasa Mahkemesi'nin denetlediği bir parti. Partinin hesaplarında iddia edildiği gibi 132 milyon TL'lik bir açık tespit edilirse hele hele bu paranın yurtdışına sevk edilmesi gibi bir durum söz konusu olursa hem Anayasa Mahkemesi bu parayı İYİ Parti'nin Hazine yardımından keser, hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulunabilir. İYİ Parti'yi böyle bir tehlike bekliyor.
İYİ PARTİ'DE BÜYÜK TRAVMA
Özellikle şu son taciz suçlamaları, partinin kasasından paranın eksik olduğu suçlamaları nedeniyle İYİ Parti bir travma yaşıyor.
AKŞENER'İN KOLTUĞU
TABİİ bu durum Meral Akşener'in tahtını da sallıyor.
Hem partide yaşanan sarsıntı ve Meral Akşener'in, "Yeterli oyu alamazsam gereğini yerine getireceğim" sözü nedeniyle Akşener sonrası hesaplar başladı. Siyaset boşluk kaldırmaz. Hele hele Meclis'te grubu olan, Hazine yardımı alan bir partide liderlik koltuğu boş bırakılmaz.
KONUŞULAN İSİMLER
Kendilerinin kişisel planlamaları bilmiyorum ama İYİ Parti'de Buğra Kavuncu, Kürşat Zorlu, Müsavat Dervişoğlu, Bilge Yılmaz ve Ümit Özlale potansiyel genel başkan adayları olarak gösteriliyor. Tekrar ifade ediyorum şimdilik bu isimlerden ben genel başkan olacağım diye bir faaliyetleri gözlenmiyor. Ama parti tabanında ve tavanında potansiyel genel başkan adayları olarak gösteriliyorlar. Siyasi birikimleri ve karizmaları nedeniyle Akşener sonrasına aday gösteriliyorlar. Ben bu listeye bir de Koray Aydın'ı eklerim.
Diğer yandan Sabah Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç konuya ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında Akşener'in koltuğunun sallantıda olduğunu ve olası ayrılık durumunda koltuğun yeni adayının kimler olduğunu yazdı.
İşte Erandaç'ın köşe yazısında öne çıkanlar:
VELİAHT İSİM BUĞRA KAVUNCU
1) Akşener'in veliahtının BUĞRA KAVUNCU olduğu söyleniyor. Siyasetçi özellikli kurucu isimlerin buna tepki olarak istifa ettiği fısıldanıyordu.
Akşener, Kavuncu'yu İstanbul il başkanlığından Ankara'ya getirmiş, kongre sonrası İyi Parti Teşkilat Başkanlığına getirmiş ve İstanbul Milletvekili olarak seçilmesini.
2) Partinin milliyetçiülkücü teşkilatını kuran Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun, Kavuncu'ya bu imkanı vermeyeceği vurgulanıyor.
Daha önce, Aydın'ı teşkilat Başkanlığından alarak bir başka Başkan yardımcılığına geçirmiş, kongre sonrası Teşkilat Başkanlığına Kavuncu'yu atadığı, Aydın'ın grup Başkanı olarak parti yönetiminden uzak tutulduğu biliniyor..
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